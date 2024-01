Freispruch statt elf Jahren Haft in Wiener Mordverfahren

Wien - Ein 48-jähriger Mann ist Dienstagmittag am Wiener Landesgericht vom Vorwurf der Beteiligung an einem versuchten Mord freigesprochen worden, nachdem er dafür im ersten Rechtsgang im Februar 2022 zu elf Jahren Haft verurteilt worden war. Zu Unrecht, wie sich nun herauskristallisierte, denn Staatsanwältin Kerstin Wagner-Haase akzeptierte die Entscheidung der Geschworenen. Sie gab noch im Gerichtssaal einen Rechtsmittelverzicht ab, der Freispruch ist damit rechtskräftig.

Gabriel Attal wird neuer Premierminister Frankreichs

Paris - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat den erst 34-jährigen bisherigen Bildungsminister Gabriel Attal zum neuen Premierminister ernannt. Das teilte der �lys�epalast am Dienstag mit. Am Montagabend war die Mitte-Regierung von �lisabeth Borne zurückgetreten. Attal ist der jüngste Ministerpräsident in der Geschichte Frankreichs. Er ist seit 2023 Bildungsminister und gilt als enger Vertrauter Macrons. Der Personalwechsel gilt als Schachzug Macrons im Jahr der Europawahl.

Gondelabsturz: Drei schwer, eine lebensgefährlich verletzt

Oetz - Eine mit vier Personen besetzte Gondel ist Dienstagvormittag bei der Acherkogelbahn im Skigebiet Hochoetz im Tiroler Ötztal abgestürzt. Eine Person wurde lebensgefährlich verletzt, drei weitere schwer, hieß es zur APA. Die lebensgefährlich verletzte Person befand sich auf der Intensivstation der Innsbrucker Klinik. Laut bisherigen Informationen war ein umgestürzter Baum auf das Tragseil gefallen, woraufhin die Gondel in die Tiefe stürzte.

Signa-Tochter Galeria meldete erneut Insolvenz an

Essen/Wien - Die Signa-Tochter Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) hat beim Amtsgericht Essen einen Insolvenzantrag gestellt. Das teilte das Unternehmen am Dienstag in Essen mit. Galeria sucht demnach einen neuen Eigentümer. Gespräche mit potenziellen Investoren seien bereits angelaufen, Ziel sei die Fortführung von Galeria.

Unterbringung für 28-Jährigen nach Tötung seiner Mutter

Korneuburg - Am Landesgericht Korneuburg hat am Dienstag ein Prozess um eine Bluttat in Strasshof (Bezirk Gänserndorf) vom April 2023 mit der rechtskräftigen Unterbringung eines 28-Jährigen in einem forensisch-therapeutischen Zentrum geendet. Der Mann soll seine 60-jährige Mutter mit einem Küchenmesser erstochen haben. Bei der Attacke wurde auch der Stiefvater (70) verletzt. Die Geschworenen entschieden einstimmig, dass der Betroffene im Zustand der Unzurechnungsfähigkeit gehandelt hat.

Millionenerbin entledigt sich via Bürgerrat ihres Vermögens

Wien - Millionenerbin Marlene Engelhorn macht mit der Verteilung ihres Vermögens ernst. Wie sie am Dienstag in einer Pressekonferenz bekannt gab, wird ein auf ihre Initiative gegründetes Gremium namens "Guter Rat für Rückverteilung" darüber entscheiden, was mit 25 Mio. Euro geschehen soll. Sie selbst habe dabei keinerlei Mitsprache, betonte Engelhorn. Verfassungswidrige, lebensfeindliche, menschenverachtende und profitorientierte Zwecke seien ausgeschlossen.

2023 war fast 1,5 Grad wärmer als vorindustrielles Mittel

Brüssel - Das vergangene Jahr ist laut EU-Klimawandeldienst Copernicus nur knapp unterhalb der 1,5-Grad-Schwelle geblieben. Die Temperatur lag global 1,48 Grad höher als im Durchschnitt der Jahre 1850 bis 1900, wie Copernicus am Dienstag zum Bericht "Global Climate Highlights 2023" mitteilte. "Es ist wahrscheinlich, dass die Temperaturen 2023 wärmer waren als in den vergangenen 100.000 Jahren", sagte Samantha Burgess, stv. Direktorin des Copernicus Climate Change Service (C3S).

Deutscher Lokführerstreik trifft auch Austro-Reisende

Wien/Salzburg/München - Der in Deutschland am Mittwoch startende mehrtägige Streik der Lokführergewerkschaft GDL trifft zwar nicht den ÖBB-Verkehr übers Deutsche Eck, aber die Fernverbindungen von Deutscher Bahn (DB) und ÖBB nach München oder noch weiter nach Norden. ÖBB- und DB-Kunden können mit ihren Tickets laut APA-Informationen aber auf den stündlich verkehrenden Nahverkehr Salzburg-München umsteigen. Züge der Westbahn fahren bis München, da die Lokführer nicht an der Grenze getauscht werden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red