US-Außenminister Blinken auf Vermittlungsreise in Israel

Tel Aviv - Bei seinem Besuch in Israel hat US-Außenminister Antony Blinken bei Regierungschef Benjamin Netanyahu darauf gedrungen, dass weiterer "Schaden" von der Zivilbevölkerung im Gazastreifen abgewendet werden müsse. Bei seinem diplomatischen Bemühen um eine Eindämmung des Nahost-Konfliktes traf Blinken auch Präsident Yitzhak Herzog. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock besuchte unterdessen den Grenzübergang Rafah zwischen dem südlichen Gazastreifen und Ägypten.

Gondelabsturz: Dänische Urlauberfamilie schwer verletzt

Oetz - Eine vierköpfige Urlauberfamilie aus Dänemark ist Dienstagvormittag bei einem Gondelabsturz der Acherkogelbahn im Skigebiet Hochoetz im Tiroler Ötztal schwer verletzt worden. Der 49-jährige Vater wurde lebensgefährlich verletzt und in der Innsbrucker Klinik intensivmedizinisch versorgt. Laut Informationen der Polizei fiel ein Baum auf die Verankerung der Gondel, woraufhin der Mann, sowie Sohn (20), Tochter (19) und Onkel (46) sieben bis zehn Meter in die Tiefe stürzten.

Gabriel Attal wird neuer Premierminister Frankreichs

Paris - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat den erst 34-jährigen bisherigen Bildungsminister Gabriel Attal zum neuen Premierminister ernannt. Das teilte der �lys�epalast am Dienstag mit. Am Montagabend war die Mitte-Regierung von �lisabeth Borne zurückgetreten. Attal ist der jüngste Ministerpräsident in der Geschichte Frankreichs. Er ist seit 2023 Bildungsminister und gilt als enger Vertrauter Macrons. Der Personalwechsel gilt als Schachzug Macrons im Jahr der Europawahl.

Millionenerbin entledigt sich via Bürgerrat ihres Vermögens

Wien - Millionenerbin Marlene Engelhorn macht mit der Verteilung ihres Vermögens ernst. Wie sie am Dienstag in einer Pressekonferenz bekannt gab, wird ein auf ihre Initiative gegründetes Gremium namens "Guter Rat für Rückverteilung" darüber entscheiden, was mit 25 Mio. Euro geschehen soll. Sie selbst habe dabei keinerlei Mitsprache, betonte Engelhorn. Verfassungswidrige, lebensfeindliche, menschenverachtende und profitorientierte Zwecke seien ausgeschlossen.

Deutsche Bauern setzten Proteste gegen Kürzungen fort

Berlin - Mit Traktorfahrten und anderen Protesten haben Bauern auch am Dienstag in mehreren Regionen Deutschlands gegen den Abbau von Steuervergünstigungen beim Agrardiesel mobil gemacht. Am zweiten Tag einer bundesweiten Aktionswoche kam es durch Kolonnen mit Landwirtschaftsfahrzeugen teils zu Verkehrsbehinderungen. An diesem Mittwoch wird auch Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) als Redner bei einer Kundgebung im baden-württembergischen Ellwangen erwartet.

Trump vor US-Bundesgericht - Beratungen über Immunität

Washington - Der frühere US-Präsident Donald Trump ist laut US-Medienberichten bei einem Gericht in Washington eingetroffen, das den Umfang seiner Immunität als früheres Staatsoberhaupt prüfen will. Die Anhörung am Dienstag vor einem Bundesberufungsgericht bezieht sich auf eine gegen Trump erhobene Anklage wegen des Vorwurfs der Wahlmanipulation nach seiner Niederlage gegen den heutigen Präsidenten Joe Biden im November 2020.

Beginn der Grippewelle lässt Krankenstände steigen

Wien - Die Grippewelle in Österreich hat begonnen. Das gab die MedUni Wien am Dienstagnachmittag bekannt. "Seit Beginn dieser Woche konnte ein weiterer Anstieg von Influenzavirus-Nachweisen in klinischen Proben aus dem gesamten Bundesgebiet beobachtet werden", sagte Virologin Monika Redlberger-Fritz. Die Krankenstandmeldungen wegen einer echten Grippe stiegen laut Österreichischer Gesundheitskasse (ÖGK) in der vergangenen Woche um rund 55 Prozent an.

Meta beschränkt Zugang für Jugendliche auf Instagram und Co

Bangalore - Angesichts des zunehmenden Drucks von verschiedenen Regulierungsbehörden schränkt Meta den Zugang für Jugendliche auf Facebook und Instagram ein. Alle Jugendlichen werden auf den Social-Media-Plattformen nun auf die restriktivsten Inhalts-Kontrolleinstellungen gestuft, wie der US-Techkonzern am Dienstag mitteilte. Zusätzlich schränke Meta weitere Suchbegriffe auf Instagram ein. Dadurch werde es für Minderjährige schwieriger, potenziell sensible Inhalte oder Konten zu finden.

