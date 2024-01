Blinken: Israel stimmt Plan für UN-Mission in Gaza zu

Tel Aviv - Israel stimmt nach Angaben von US-Außenminister Antony Blinken einer UN-Mission zur Einschätzung der Lage im nördlichen Gazastreifen für eine sichere Rückkehr von Palästinensern dorthin zu. "Wir haben uns heute auf einen Plan geeinigt, wonach die Vereinten Nationen eine Bewertungsmission ausführen sollen", sagte Blinken am Dienstag nach Gesprächen mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu vor Journalisten in Tel Aviv.

Gondelabsturz: Dänische Urlauberfamilie schwer verletzt

Oetz - Eine vierköpfige Urlauberfamilie aus Dänemark ist Dienstagvormittag bei einem Gondelabsturz der Acherkogelbahn im Skigebiet Hochoetz im Tiroler Ötztal schwer verletzt worden. Der 49-jährige Vater wurde lebensgefährlich verletzt und in der Innsbrucker Klinik intensivmedizinisch versorgt. Laut Informationen der Polizei fiel ein Baum auf die Verankerung der Gondel, woraufhin der Mann, sowie Sohn (20), Tochter (19) und Onkel (46) sieben bis zehn Meter in die Tiefe stürzten.

Signa-Tochter Galeria meldete erneut Insolvenz an

Essen/Wien - Die Signa-Tochter Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) hat beim Amtsgericht Essen einen Insolvenzantrag gestellt. Das teilte das Unternehmen am Dienstag in Essen mit. Galeria sucht demnach einen neuen Eigentümer. Gespräche mit potenziellen Investoren seien bereits angelaufen, Ziel sei die Fortführung von Galeria. Zuletzt wurden etwa die thailändische Central Group oder die Droege Group als potenzielle Interessenten genannt.

Polen: Polizei fasst PiS-Politiker nach Flucht zu Präsident

Warschau - Eigentlich hätten Polens Ex-Innenminister Mariusz Kaminski und sein früherer Staatssekretär Maciej Wasik am Dienstag ihre zweijährige Haftstrafe antreten müssen. Doch als Polizeibeamte ihre Wohnungen durchsuchten, waren die beiden PiS-Politiker ausgeflogen. Wenig später erfuhren die erstaunten Polen durch einen Post des Präsidialamts auf der Plattform X, wo sich die Gesuchten aufhielten: bei einem Empfang des Staatsoberhaupts Andrzej Duda im Präsidentenpalast.

NASA verschiebt bemannte Mondmission auf frühestens 2025

Washington - Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat die zuvor für November 2024 geplante bemannte Mondumrundung "Artemis 2" wegen Problemen mit Rakete und Raumschiff auf September 2025 verschoben. Die geplante bemannte Mondlandung "Artemis 3" werde sich entsprechend auf September 2026 verschieben, teilte die NASA am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit. "Artemis 4", eine weitere geplante Mondlandung, sei nach wie vor für September 2028 anvisiert.

Trauerfeier für Beckenbauer in Münchner Arena

München /New York - Karl-Heinz Rummenigge will für den am Sonntag im Alter von 78 Jahren verstorbenen Franz Beckenbauer eine große Trauerfeier veranstalten. "Die ganze Welt des Fußballs und darüber hinaus trauert um unseren Freund Franz. Der FC Bayern sollte ihm zum Dank und Andenken eine Trauerfeier im Stadion ausrichten, das es ohne ihn nie gegeben hätte", sagte der Ex-Bayern-Chef der "Bild". Wie der Club am Abend mitteilte, wird die Gedenkfeier am 19. Jänner (15.00 Uhr) stattfinden.

Gericht ebnet Weg für Lokführerstreik bei Deutscher Bahn

Wien/Frankfurt - Der geplante Lokführerstreik der deutschen Gewerkschaft GDL ist am Dienstagabend vom Landesarbeitsgericht Hessen in 2. Instanz bestätigt. Im Güterverkehr begann der Streik um 18.00 Uhr, im Personenverkehr soll er am Mittwoch um 2.00 Uhr beginnen - und auch Reisende von und nach Deutschland treffen. Der Streik trifft zwar nicht den ÖBB-Verkehr übers Deutsche Eck, aber die Fernverbindungen der Deutschen Bahn (DB) und der ÖBB nach München oder noch weiter nach Norden.

US-Verteidigungsminister leidet an Prostatakrebs

Washington - US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat ein Prostatakrebsleiden öffentlich gemacht. Die Erkrankung sei früh erkannt worden und die Prognose für eine Heilung "exzellent", wie die zuständige Klinik nahe der Hauptstadt Washington am Dienstag mitteilte. Wegen Komplikationen nach einem Eingriff Ende Dezember muss der 70-Jährige seit Beginn des Jahres im Krankenhaus behandelt werden. Bereits Anfang Dezember sei der Prostatakrebs festgestellt worden, teilte die Klinik mit.

