Neue Angriffe im Roten Meer: Raketen und Drohnen abgefangen

Sanaa/London - Die vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen haben nach US-Angaben erneut Handelsschiffe im Roten Meer angegriffen. Das zuständige US-Regionalkommando teilte am Dienstagabend (Ortszeit) mit, 18 Drohnen und drei Raketen seien von Einheiten der USA und Großbritanniens abgefangen worden. Die Geschosse seien aus den von den Houthis kontrollierten Gebieten im Jemen ins südliche Rote Meer in Richtung internationaler Schifffahrtswege mit Dutzenden Handelsschiffen abgefeuert worden.

Kurz-Prozess: Ortner schilderte ÖBAG-Postenbesetzungen

Wien - Der Prozess gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und dessen ehemaligen Kabinettschef Bernhard Bonelli wegen Falschaussage im Ibiza-U-Ausschuss ist am Mittwoch mit der Befragung von Iris Ortner fortgesetzt worden. Die ÖBAG-Aufsichtsrätin soll als Zeugin ihre Wahrnehmungen zu Postenbesetzungen in der Staatsholding darlegen. Sie ist die Tochter des Industriellen Klaus Ortner, eines Großspenders der ÖVP. Einen Zusammenhang zwischen den Spenden und ihrer Bestellung sah sie nicht.

Lokführerstreik in Deutschland angelaufen

Berlin - Wegen eines Lokführerstreiks kommt es bei der Deutschen Bahn seit Mittwochfrüh zu Beeinträchtigungen im Personenverkehr. Der Notfahrplan sei wie geplant angelaufen, teilte die Bahn mit. Im Fernverkehr sei wie bei den vorherigen Arbeitskämpfen der Gewerkschaft GDL rund jeder fünfte Zug im Einsatz. Auch im Regionalverkehr gibt es weitreichende Einschränkungen. Bestreikt wird auch das Unternehmen Transdev, das Regionalbahnen im Nordwesten und Osten Deutschlands betreibt.

Möbelhaus Interio insolvent - 78 Mitarbeiter betroffen

Wien - Das niederösterreichische Möbelhaus Interio ist insolvent, es sind 78 Mitarbeiter betroffen. Den Aktiva der dahinterstehenden Magazin 07 Möbel und Einrichtungen Vertriebsgesellschaft m.b.H von 1,5 Mio. Euro stehen Verbindlichkeiten von 9,4 Mio. Euro gegenüber. Laut Angaben von AKV und KSV trifft die Insolvenz ohne Eigenverwaltung 110 Gläubiger. Interio besitzt 7 Standorte, davon einen auf der Wiener Mariahilferstraße vis-a-vis vom stillstehenden Kaufhaus Lamarr von Signa.

ÖGK-Huss will mehr Bewerber für Kassenarztstellen nehmen

Wien - Für die von der Bundesregierung angekündigten 100 zusätzlichen Kassenstellen für Ärzte gibt es rund 300 Bewerber, etwa 200 davon in den passenden Regionen und Fächern. Andreas Huss, Co-Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) auf Arbeitnehmerseite, will nun mit ihnen reden und, sollten mehr als 100 übrigbleiben, auch allen weiteren eine Stelle anbieten, sagte er am Mittwoch im Ö1-"Morgenjournal".

China fordert Ende von US-Militärhilfen für Taiwan

Peking/Taipeh - China hat die USA bei einem Treffen von Militärvertretern aufgefordert, die Bewaffnung Taiwans zu stoppen und sich an das Ein-China-Prinzip zu halten. In der Taiwan-Frage sei die Volksrepublik nicht im Geringsten zu einem Kompromiss bereit, teilte das Verteidigungsministerium in Peking am Mittwoch mit. Die Vertreter der Verteidigungsministerien beider Seiten kamen am Montag und Dienstag zu dem Arbeitstreffen in Washington zusammen - wenige Tage vor Wahlen in Taiwan.

Gondelabsturz in Tirol: Vater weiter in kritischem Zustand

Oetz - Nach dem Absturz einer Gondel im Tiroler Skigebiet Hochoetz (Bezirk Imst) am Dienstag ist der 49-jährige Vater der verunglückten dänischen Familie am Mittwoch weiter in "kritischem Zustand" gewesen. Dies sagte ein Kliniksprecher der APA. Der Mann befand sich nach einer Operation auf der Intensivstation. Bei dem Absturz aus einer Höhe von zehn bis zwölf Metern, der durch einen umfallenden Baum verursacht worden war, wurden insgesamt sechs Menschen verletzt, vier davon schwer.

Notorischer Stalker muss für 13 Monate ins Gefängnis

Wien - Zum dritten Mal binnen kürzester Zeit ist am Dienstag ein 43-jähriger Mann am Wiener Landesgericht wegen Stalkings verurteilt worden. Während er die vorangegangen beiden Male für die beharrliche Verfolgung von zwei Ex-Freundinnen noch Bewährungsstrafen ausgefasst hatte, gab es jetzt kein Pardon mehr. Der offenkundig notorische Stalker wurde zu zehn Monaten unbedingt verurteilt, bekam eine offene bedingte dreimonatige Haftstrafe widerrufen und muss somit 13 Monate absitzen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red