Südafrika wirft Israel vor IGH "Völkermord" vor

Den Haag - Südafrika hat Israel vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) des "Völkermords" an den Palästinensern beschuldigt. Israels Angriffe im Gazastreifen zielten auf die "Zerstörung palästinensischen Lebens" ab und hätten die Bewohner dort "an den Rand einer Hungersnot" gebracht, sagte Adila Hassim, die juristische Vertreterin Südafrikas, bei einer Anhörung am Donnerstag in Den Haag. Israel warf Südafrika vor, sich wie der "juristische Arm" der islamistischen Hamas zu gebärden.

Gondelabsturz in Tirol: Mehrere Faktoren führten zu Unfall

Oetz - Die Untersuchung der Seilbahnbehörde zur Ursache für den Gondelabsturz im Tiroler Skigebiet Hochoetz (Bezirk Imst) am Dienstag, bei dem eine dänische Urlauberfamilie schwer verletzt worden war, ist Donnerstagabend beendet worden. Sachverständige sahen eine "Verkettung von mehreren ungünstigen, natürlichen Gegebenheiten", hieß es von den Bergbahnen. Der Betrieb wird am Freitag wiederaufgenommen. Der Zustand des lebensgefährlich verletzten 49-jährigen Vaters war noch kritisch.

Deutscher Bahnstreik endet Freitagabend - ÖBB-Verkehr läuft

Berlin/Wien - Noch bis morgen, Freitag, 18.00 Uhr läuft in Deutschland der Streik der Lokführergewerkschaft. Bis dahin und auch für die Stunden danach wird mit Ausfällen und Zugverspätungen gerechnet. Nur ein Fünftel der üblicherweise verkehrenden Züge war heute in Deutschland auf Schiene, der Notfahrplan der Bahn bleibt zudem auch nach Streikende bestehen, teilte die Deutsche Bahn (DB) mit. Der Austro-Verkehr übers Deutsche Eck von Salzburg nach Tirol lief indessen ohne Einschränkungen.

Selenskyj in Estland: Von Waffenruhe profitiert nur Russland

Tallinn - Eine Waffenruhe im russischen Angriffskrieg auf sein Land führt nach Ansicht des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nicht zum Dialog. Lediglich Russland würde davon profitieren, es würde dem Land ermöglichen, seine Munitionsreserven aufzufüllen, sagte Selenskyj am Donnerstag bei seinem Besuch in Estland. Selenskyj forderte eine verstärkte europäische Waffenproduktion.

Drei Personen erlitten in Leobener Wohnung CO-Vergiftung

Leoben - Ein Ehepaar und dessen 18-jährige Tochter sind am Donnerstag im obersteirischen Leoben bewusstlos in einer Wohnung aufgefunden worden. Alle drei erlitten Kohlenmonoxid-(CO)-Vergiftungen und wurden von Rettungskräften in Spitäler gebracht. Am Abend teilte die Polizei mit, dass vier weitere Kinder der Familie bereits seit dem Vortag wegen Kopfschmerzen und Erbrechen im Krankenhaus waren. Daher wurde bei dem Haus Nachschau gehalten und die drei bewusstlosen Personen entdeckt.

Bewaffneter Täter nach Banküberfall in Kufstein flüchtig

Kufstein - Ein unbekannter bewaffneter Mann hat Donnerstagnachmittag im Tiroler Kufstein eine Bankfiliale überfallen. Er bedrohte zwei Angestellte mit einer Schusswaffe und forderte in gebrochenem Englisch Bargeld. Nachdem er einen mittleren, fünfstelligen Eurobetrag erbeutet hatte, flüchtete der Mann zu Fuß in unbekannte Richtung, sagte LKA-Ermittler Philipp Rapold der APA. Eine Großfahndung wurde eingeleitet, die bis zum späten Abend ergebnislos blieb.

Tausende Polen demonstrieren gegen neue Regierung Tusk

Warschau - Mehrere Tausend Menschen haben in Polen gegen die Mitte-Links-Regierung von Donald Tusk demonstriert. Die überwiegend älteren Anhänger der nationalkonservativen Oppositionspartei PiS versammelten sich am Donnerstag vor dem Parlamentsgebäude in Warschau. Sie trugen polnische Fahnen sowie Plakate mit der Aufschrift: "Hier ist Polen, kein Tuskoland" und "Kulturminister - Zensurminister".

Oberösterreicher wegen zweifachen Mordes in Graz vor Gericht

Graz - Ein 29-jähriger Oberösterreicher muss sich am Freitag im Grazer Straflandesgericht wegen zweifachen Mordes verantworten. Der Mann soll im April des Vorjahres zuerst seine Lebensgefährtin in Graz getötet haben und danach in suizidaler Absicht - so die Anklage - gegen den Pkw eines Unbeteiligten gefahren sein. Dieser kam bei dem Unfall ums Leben. Der Unfallverursacher überlebte nur knapp und lag längere Zeit im Koma. Bisher war der Beschuldigte teilweise geständig.

