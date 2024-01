Houthi-Miliz droht nach Angriffen mit Vergeltung

Washington/Sanaa - Trotz der Angriffe der USA und Großbritanniens auf ihre militärischen Stellungen haben die Houthi-Rebellen im Jemen weitere Attacken auf Handelsschiffe im Roten Meer angekündigt und mit Vergeltung gedroht. Der Militärschlag werde nicht ohne "Strafe oder Vergeltung" bleiben, teilte ein Sprecher der mit dem Iran verbündeten Miliz am Freitag mit. Nun wächst die Sorge vor einem Flächenbrand in der gesamten Region.

Israel weist Völkermord-Klage als haltlos und absurd zurück

Den Haag/Wien - Israel hat vor dem Internationalen Gerichtshof den Vorwurf des Völkermords im Gaza-Krieg entschieden zurückgewiesen. Die von Südafrika erhobenen Vorhaltungen seien haltlos und absurd, sagte der Rechtsberater des israelischen Außenministeriums, Tal Becker, am Freitag in Den Haag. Die Opfer des Gazakrieges und das Leiden der Zivilbevölkerung gingen allein auf das Konto der Terrororganisation Hamas. "Israel ist im Krieg mit Hamas, aber nicht mit dem palästinensischen Volk."

Neues E-Wirtschaftsgesetz in Begutachtung geschickt

Wien - Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat am Freitag einen Entwurf für das neue Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) in Begutachtung geschickt. Ziel ist es, die "Infrastruktur für die Energiewende" sicherzustellen, die "Rechte zur Eigenversorgung mit Strom" auszuweiten und einen "flexibleren Netzzugang" zu schaffen, wie das Energieministerium mitteilte. Das neue Gesetz auf Bundesebene soll schlussendlich die neun Landesgesetze ablösen.

Garanca und Beczala eröffnen Opernball 2024

Wien - Die Opern-Superstars Elina Garanca und Piotr Beczala werden den ausverkauften 66. Opernball am 8. Februar eröffnen. Wie Staatsoperndirektor Bogdan Roščić am Freitag bei einer Pressekonferenz sagte, stehen u. a. die Barcarolle aus Les Contes d'Hoffmann, die Polonaise aus Eugen Onegin, Arien aus Carmen und Don Carlos sowie Agust�n Laras Granada auf dem Programm. Für die Gäste gibt es heuer wieder einen Solidaritätsaufschlag bei Eintrittskarten und Konsumationen.

78-Jährige in OÖ unweit ihrer Wohnung nach Sturz erfroren

Waldzell - Eine 78-jährige Frau ist Donnerstagnachmittag in Waldzell (Bezirk Ried) erfroren in einem Feld gefunden worden. Eine Passantin hatte die Polizei gegen 15.30 Uhr über ihre Entdeckung verständigt. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Laut ersten Erhebungen hatte sie wohl am Donnerstag gegen 4.00 Uhr ihre Wohnung verlassen. Kurz darauf dürfte sie in der Nähe gestürzt und erfroren sein, berichtete die Polizei.

Zweiter Rechtsgang zu Anschlag in Wien ab 7. Februar

Wien - Im Zusammenhang mit dem Terror-Anschlag in Wien vom 2. November 2020 hat der Oberste Gerichtshof (OGH) Anfang Dezember die erstinstanzlichen Urteile für mehrere Unterstützer des Wien-Attentäters wegen Feststellungsmängeln teilweise aufgehoben und in diesem Umfang eine Neudurchführung der Verhandlung angeordnet. Nun steht fest, wann damit begonnen wird. Am 7. Februar müssen sich zunächst zwei Männer wegen terroristischer Vereinigung vor einem Schöffensenat verantworten.

WHO fordert mehr Impfungen und weiteren Schutz gegen Corona

Genf - Die Weltgesundheitsorganisation WHO betrachtet den Umgang mit Covid-19 weltweit mit Sorge. "Obwohl wir nicht in einer Krise sind, bleibt Covid-19 weiterhin eine Bedrohung der globalen Gesundheit", sagte die Epidemiologin Maria Van Kerkhove am Freitag in Genf. Es werde zu wenig geimpft und die Menschen ergriffen zu wenig Schutzmaßnahmen. Dazu gehöre, dass bei Menschenansammlungen Masken getragen werden, Leute mit Symptomen zu Hause bleiben und Räume gut gelüftet werden.

