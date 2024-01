Angriffe auf Houthis - USA suchen keinen Konflikt mit Iran

Sanaa - Nach ihren Bombardements von Stellungen der vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen im Jemen haben die USA versichert, dass sie nicht auf einen bewaffneten Konflikt mit Teheran zusteuern wollen. "Wir suchen nicht den Konflikt mit dem Iran. Wir suchen nicht die Eskalation", sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats im Weißen Haus, John Kirby, am Freitag dem Fernsehsender MSNBC. Unterdessen verhängte das US-Finanzministerium weitere Sanktionen gegen Houthi-Unterstützer.

Vilimsky offiziell zum EU-Spitzenkandidaten der FPÖ gekürt

Wien - Nach der SPÖ ist die FPÖ die zweite Partei, die ihre Kandidaten für die EU-Wahl fixiert hat. Der bisherige Delegationsleiter der FPÖ im EU-Parlament Harald Vilimsky wurde am Freitagabend vom Bundesparteivorstand - kurz vor dem traditionellen Neujahrstreffen der Partei am Samstag bei Graz - offiziell zum Spitzenkandidaten gekürt. Auf dem zweiten Platz der Liste für die Wahl im Juni kandidiert die bisherige freiheitliche Nationalratsabgeordnete Petra Steger.

Neues E-Wirtschaftsgesetz in Begutachtung geschickt

Wien - Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat am Freitag einen Entwurf für das neue Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) in Begutachtung geschickt. Ziel ist es, die "Infrastruktur für die Energiewende" sicherzustellen, die "Rechte zur Eigenversorgung mit Strom" auszuweiten und einen "flexibleren Netzzugang" zu schaffen, wie das Energieministerium mitteilte. Das neue Gesetz auf Bundesebene soll schlussendlich die neun Landesgesetze ablösen.

Israel weist Völkermord-Klage als haltlos und absurd zurück

Den Haag/Wien - Israel hat vor dem Internationalen Gerichtshof den Vorwurf des Völkermords im Gaza-Krieg entschieden zurückgewiesen. Die von Südafrika erhobenen Vorhaltungen seien haltlos und absurd, sagte der Rechtsberater des israelischen Außenministeriums, Tal Becker, am Freitag in Den Haag. Die Opfer des Gazakrieges und das Leiden der Zivilbevölkerung gingen allein auf das Konto der Terrororganisation Hamas. "Israel ist im Krieg mit Hamas, aber nicht mit dem palästinensischen Volk."

Daten von sechs Klimadiensten bestätigen: 2023 wärmstes Jahr

Genf - Die Weltwetterorganisation (WMO) hat die rekordhohe globale Durchschnittstemperatur für das Jahr 2023 offiziell bestätigt. Sie gab den Wert nach Auswertung von sechs verschiedenen Messreihen am Freitag mit 1,45 Grad über dem vorindustriellem Niveau (1850-1900) an. Alle sechs Institute hätten 2023 als heißestes Jahr eingestuft. Die neue WMO-Chefin Celeste Saulo warnte, dass dieses Jahr einen neuen Rekord bringen könnte.

NÖ: 76-Jährige starb bei Brand in Einfamilienhaus

Großharras - Eine 76-jährige Bewohnerin ist am Freitag bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Großharras (Bezirk Mistelbach) ums Leben gekommen. Als mögliche Ursachen für das Feuer galten Unachtsamkeit mit offener Flamme oder ein elektrischer Defekt, teilte Polizeisprecherin Manuela Weinkirn auf APA-Anfrage mit. Hauptsächlich betroffen vom Brand, bei dem auch eine Katze verendete, waren Wohn- und Essbereich des Objekts.

Rekord bei Windkraftausbau in der EU

Brüssel - In der EU sind 2023 so viele Windkraftanlagen neu gebaut worden wie noch nie zuvor innerhalb eines Jahres. Laut vorläufigen Zahlen wurden neue Windparks mit 17 Gigawatt Leistung errichtet, teilte der Windindustrieverband WindEurope am Freitag mit. Demnach ist mit 14 Gigawatt Leistung der Großteil an Land errichtet worden, 3 Gigawatt Leistung entstanden auf See. Deutschland hat die meisten neuen Windkapazitäten gebaut, gefolgt von den Niederlanden und Schweden.

Abholzung im brasilianischen Amazonas-Gebiet 2023 halbiert

Sao Paulo - Die Abholzung im brasilianischen Amazonas-Regenwald hat sich 2023 im Vergleich zum Vorjahr halbiert und ist auf den niedrigsten Stand seit 2018 gesunken. Nach vorläufigen Satellitendaten der brasilianischen Weltraumforschungsagentur INPE wurden im Jahr 2023 rund 5.153 Quadratkilometer des Amazonas gerodet, was einem Rückgang um 49,9 Prozent verglichen mit 2022 entspricht. Das ist immer noch eine Fläche, die mehr als sechsmal so groß ist wie New York City.

Wiener Börse schließt wenig verändert, Verbund unter Druck

Wien - Die Wiener Börse hat am Freitag wenig verändert geschlossen. Der ATX ging bei 3.398,61 Einheiten aus dem Handel. Gegenüber dem Vortagesschluss entsprach dies einem Kursplus von 0,01 Prozent. Auf Wochensicht ergab sich damit ein Minus von 0,9 Prozent. Nach einer Studie der Bank of America standen die Aktien des Verbunds mit minus 4,5 Prozent unter Druck.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red