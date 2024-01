Ex-Kanzler Gusenbauer lehnt Austritt aus SPÖ ab

Wien - Der wegen seiner Geschäftstätigkeiten bei der Signa in die Kritik geratene Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer lehnt einen Austritt aus der SPÖ ab. Er sei seit fast 50 Jahren auf allen Ebenen der Sozialdemokratie tätig und unterstütze die Zielsetzungen der Sozialdemokratie. "Und so wie ich das früher in Funktion gemacht habe, mache ich das jetzt als einfaches Mitglied und an dem wird sich nichts ändern", sagte Gusenbauer am Samstag in Ö1.

Neuer US-Angriff auf Houthi-Rebellen im Jemen

Washington/Sanaa - Nach dem umfangreichen Militärschlag der USA und Verbündeter gegen die Houthi im Jemen haben die US-Streitkräfte in der Nacht auf Samstag erneut eine Stellung der Rebellen angegriffen. Ziel sei eine Radaranlage gewesen, teilte das US-Militär mit. Der Fernsehsender der vom Iran unterstützten Houthi berichtete zuvor von "einer Reihe" von Angriffen auf die jemenitische Hauptstadt Sanaa. Über mögliche Opfer war zunächst nichts bekannt.

Taiwan wählt neuen Präsidenten und neues Parlament

Taipeh - Im ostasiatischen Inselstaat Taiwan haben Samstag in der Früh die Wahllokale für die Abstimmung über einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament geöffnet. Die rund 19,5 Millionen Wahlberechtigten konnten ab 8.00 Uhr (Ortszeit) ihre Stimme abgeben. Der Wahlkampf wurde unter anderem von den Spannungen zwischen China und Taiwan bestimmt. Der Wahlausgang wird auch darüber entscheiden, wie sich die angespannte Beziehung zum mächtigen Nachbarland China weiterentwickelt.

FPÖ-Neujahrstreffen als Auftakt zum Superwahljahr

Wien - Das traditionelle FPÖ-Neujahrstreffen am Samstag dürfte auch zum inoffiziellen Wahlkampfauftakt für mehrere Urnengänge werden: Austragungsland ist die Steiermark, wo im Herbst ein neuer Landtag gewählt wird. Auch der tags zuvor offiziell bestätigte Spitzenkandidat für die EU-Wahl, Harald Vilimsky, wird sich den blauen Fans präsentieren. Spitzen gegen den Bund sind wiederum von Parteichef Herbert Kickl im Hinblick auf die Nationalratswahl zu erwarten.

Karner sieht bei Kickl nur "große Klappe"

Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) schießt sich auf FPÖ-Chef Herbert Kickl wegen dessen Asyl-Politik ein: "Große Klappe, nichts dahinter", meinte er im APA-Gespräch in Richtung des Freiheitlichen-Obmanns, der ja dereinst selbst das Innenressort geleitet hatte. Karner betont etwa, dass während der Amtszeit Kickls mehr Afghanen Schutzstatus bekommen hätten als in seiner.

NASA präsentierte neues Überschallflugzeug "X-59"

Washington - Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat erstmals ihr neues Überschallflugzeug "X-59" der Öffentlichkeit vorgestellt. Der rund 30 Meter lange und vorne spitze Jet mit einer Flügelspanne von etwa zehn Metern wurde am Freitag auf einem Gelände des Rüstungskonzerns Lockheed Martin im US-Bundesstaat Kalifornien präsentiert, wie Live-Bilder der NASA zeigten. Das Flugzeug ist das Herzstück der Mission "Quesst" (Quiet SuperSonic Technology). Es soll ohne Überschall-Knall fliegen können.

Vermisste 16-jährige Deutsche in Südtirol tot aufgefunden

Innichen/Innsbruck - Eine 16-jährige deutsche Urlauberin ist am Freitag in Innichen im Südtiroler Pustertal im Zuge einer Suchaktion tot aufgefunden worden. Dies berichteten Südtiroler Medien. Die Jugendliche soll in der Früh von der Urlaubsunterkunft der Familie zu einem Spaziergang aufgebrochen sein und war nicht mehr zurückgekehrt. Schließlich wurde sie von einem Hund einer Hundestaffel des Bergrettungsdienstes am Innichberg unterhalb eines Forstweges in wegsamem Gelände aufgefunden, hieß es.

Mindestens 18 Tote bei Erdrutsch in Kolumbien

Bogota - Bei einem Erdrutsch im Westen Kolumbiens sind mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. Eine Vertreterin des Departamentos Choc� sagte der Nachrichtenagentur AFP am Freitag, mehrere Erdrutsche hätten eine Straße zwischen den Städten Medell�n und Quibd� blockiert. Zahlreiche Menschen seien daraufhin aus ihren Fahrzeugen ausgestiegen und hätten nahe der Gemeinde Carmen de Atrato Schutz in einem Haus gesucht. Dieses sei dann aber von einem weiteren Erdrutsch begraben worden.

