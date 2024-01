Signa - Gusenbauer sieht Fehler in Expansion in Handel

Wien/Saalbach-Hinterglemm - Ex-SPÖ-Kanzler Alfred Gusenbauer hat als Aufsichtsratschef und hochbezahlter Berater der wichtigsten Gesellschaften der maroden Signa-Gruppe von Rene Benko aus eigener Sicht bei seinen Aufgaben keine Fehler gemacht. Er hinterfragte in einem Ö1-Interview am Samstag lieber die Rolle der EZB. Ein Fehler der Signa sei gewesen, in den Handel zu expandieren. Er habe auch beraten, wie man wieder aus diesem Bereich herauskommen könne und geholfen, Finanzmittel aufzustellen.

China-Kritiker Lai gewinnt Präsidentenwahl in Taiwan

Taipeh - Der Vizepräsident und Unabhängigkeitsbefürworter Lai Ching-te, auch bekannt als William Lai, hat trotz Warnungen aus China die Präsidentenwahl in Taiwan gewonnen. Der 64-jährige Politiker von der Demokratischen Fortschrittspartei (DPP) kam auf 40,2 Prozent der Stimmen, wie die Wahlkommission am Samstag mitteilte. Sein Widersacher, der von der chinafreundlichen Kuomintang (KMT) aufgestellte Hou Yu-ih, erhielt 33,4 Prozent und räumte seine Niederlage ein.

Neuer US-Angriff auf Houthi-Rebellen im Jemen

Washington/Sanaa - Nach dem umfangreichen Militärschlag der USA und Verbündeter gegen die Houthi im Jemen haben die US-Streitkräfte in der Nacht auf Samstag erneut eine Stellung der Rebellen angegriffen. Ziel sei eine Radaranlage gewesen, teilte das US-Militär mit. Der Fernsehsender der vom Iran unterstützten Houthi berichtete zuvor von "einer Reihe" von Angriffen auf die jemenitische Hauptstadt Sanaa. Über mögliche Opfer war zunächst nichts bekannt.

Hamas-Mitglieder im Gazastreifen von Israels Armee getötet

Gaza - Israels Armee hat nach eigenen Angaben erneut bewaffnete Mitglieder der Hamas im Gazastreifen getötet. Sie seien identifiziert worden, als sie ein Hauptquartier der islamistischen Terrororganisation im Zentrum des Küstenstreifens betreten hätten, teilte das Militär am Samstag mit. Bei einem Luftangriff sei die Hamas-Zentrale zerstört und eine nicht genannte Zahl an Terroristen getötet worden.

FPÖ-Neujahrstreffen zum Superwahljahr mit Kickl-Rundumschlag

Wien - Die FPÖ ist am Samstag mit dem Neujahrstreffen in der mit über 2.000 Menschen vollbesetzten Schwarzlhalle in Premstätten bei Graz ins Superwahljahr 2024 gestartet. Den Auftakt machte der Spitzenkandidat für die EU-Wahl, Harald Vilimsky. Danach attackierte der Spitzenmann für die steirische Landtagswahl im Herbst, Mario Kunasek, die schwarz-rote Landesregierung. Höhepunkt war der Auftritt Herbert Kickl, der in einem Rundumschlag u. a. ein "Abstreifen der Ketten" ankündigte.

Razzia in NÖ Apotheke wegen Verdacht des Suchtmittelhandels

Wiener Neustadt/Wien - Ein Polizei-Großaufgebot hat am Freitag eine Razzia in einer Apotheke im Bezirk Wiener Neustadt durchgeführt, berichtete die Tageszeitung "Kurier" (Samstag-Ausgabe). Es bestehe der Verdacht des Handels mit Suchtmitteln, bestätigte eine Sprecherin der Landespolizeidirektion Wien der APA. Demnach gab es Sicherstellungen mutmaßlicher Beweismittel und auch eine Festnahme. Näheres solle wegen der laufenden Ermittlungen vor nächster Woche nicht bekanntgegeben werden.

Hoher Schaden durch Großbrand in Lagerhaus in St. Petersburg

St. Petersburg - In einem Lagerhaus in der russischen Ostsee-Metropole St. Petersburg ist ein Großbrand ausgebrochen. Am Samstagmittag erstreckte sich das Feuer auf einer Fläche von rund 70.000 Quadratmetern, wie der russische Zivilschutz auf Telegram mitteilte. Auf Videos im Internet waren dichte graue Rauchsäulen zu sehen, die in den Himmel empor stiegen. Tote und Verletzte soll es den offiziellen Angaben zufolge keine geben. An den Löscharbeiten waren mehr als 280 Feuerwehrleute beteiligt.

