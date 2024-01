Suchaktion am Traunstein: Zwei Alpinisten tot geborgen

Gmunden - Die beiden seit Samstagabend am Traunstein vermissten Bergsteiger konnten Sonntagnachmittag nur mehr tot aufgefunden werden. Eine Lawine dürfte die beiden erfahrenen Alpinisten erfasst haben. Die beiden Männer im Alter von 32 und 26 Jahren waren zu Mittag in den Nordwandkessel eingestiegen. Als die Bergsteiger sich bis 19.00 Uhr nicht gemeldet hatten und auch telefonisch nicht mehr erreichbar waren, verständigte die Lebensgefährtin des 26-Jährigen die Einsatzkräfte.

Frederik X. zum neuen König von Dänemark ausgerufen

Kopenhagen - Frederik X. ist neuer König von Dänemark. Der 55 Jahre alte bisherige Kronprinz bekam den Thron am Sonntag in Kopenhagen von seiner Mutter Königin Margrethe II. übertragen, die in einem historischen Schritt als erstes dänisches Oberhaupt seit fast 900 Jahren freiwillig zu Lebzeiten abdankte. Mit ihrer Unterschrift unter einer entsprechenden Erklärung trat die bis dahin dienstälteste amtierende Monarchin der Erde wie angekündigt nach 52 Jahren Regentschaft zurück.

Davos: Schweiz will Russland an Verhandlungstisch bekommen

Davos - Mehr als 80 Delegationen aus aller Welt haben in Davos an einer Konferenz über die Vorschläge der Ukraine für einen dauerhaften Frieden teilgenommen. Die Verständigung auf Grundprinzipien für eine Friedenslösung auf so breiter Ebene könne dazu beitragen, Russland eines Tages an den Verhandlungstisch zu bekommen, sagte der Schweizer Außenminister Ignazio Cassis am Sonntag in der Mittagspause.

Wieder Vulkan auf Island ausgebrochen

Reykjavik - Zum zweiten Mal innerhalb von vier Wochen ist auf Island ein Vulkan ausgebrochen. Bei der fünften Eruption im Südwesten der Nordatlantik-Insel seit 2021 erreichte die aus der Erde sprudelnde Lava erstmals auch den evakuierten Küstenort Grindav�k, in dem sie mehrere Häuser in Brand setzte. Das zeigten Luftaufnahmen des isländischen Rundfunksender R�V.

100 Tage Geiselhaft: "Bring them home"-Aktion in Wien

Wien - Plakate mit den Fotos von 115 israelischen Geiseln, die sich seit genau 100 Tagen in Geiselhaft der Hamas befinden, vom vierjährigen Buben bis zu Pensionisten, wurden Sonntagnachmittag von ebenso vielen Aktivisten der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) vor der Wiener Staatsoper zur Schau gestellt. An der Solidaritätsaktion nahmen auch viele Prominente teil.

22 Tote bei Einsturz einer Mine in Tansania

Daressalam - Nach einem Mineneinsturz im Nordwesten Tansanias sind 22 Menschen tot geborgen worden. Ein Sprecher der Rettungsdienste sagte am Sonntag, die Mine sei am Samstag nach schweren Regenfällen eingestürzt. Der Rettungseinsatz habe wegen fehlender Ausrüstung erst Sonntagfrüh beginnen können.

Australische Großstadt Perth von Buschbränden bedroht

Perth - Im Südwesten Australiens kämpfen Hunderte Feuerwehrleute gegen ein Buschfeuer nahe der Millionenmetropole Perth. Angesichts der "eskalierenden Brandbedingungen" bestehe eine Gefahr für Menschenleben und Gebäude, warnten die Notdienste am Sonntag. Anrainer wurden aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Wer dies nicht mehr könne, müsse in Räumen abseits der Feuerfront Schutz suchen. "Sie sind in Gefahr und müssen sofort handeln, um zu überleben", hieß es.

51-Jähriger auf dem Heimweg in NÖ gestürzt und erfroren

Obergrafendorf - Nach einem Sturz auf dem Heimweg ist ein 51-Jähriger in Ober-Grafendorf (Bezirk St. Pölten) erfroren. Die leblose Person war Sonntagfrüh von einem Spaziergänger entdeckt worden, bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich auf Anfrage. Anzeichen von Fremdverschulden wurden nicht festgestellt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red