Weltwirtschaftsforum beginnt in Davos

Davos - Hochrangige Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft kommen am Montag zum Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos zusammen. Insgesamt werden 2.800 Teilnehmer zu der fünftägigen Konferenz im Schweizer Alpenort erwartet, darunter mehr als 60 Staats- und Regierungschefs. Die Tagesordnung wird geprägt von dem seit fast zwei Jahren andauernden russischen Angriffskrieg in der Ukraine und dem seit 100 Tagen dauernden Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas.

Signa - Gläubigertermine für Prime und Development am Montag

Wien - Der Montag wird für die zerbröckelnde Signa-Gruppe ein spannender Tag. Auf der Agenda stehen am Nachmittag die beiden Gläubigerversammlungen für die Signa Prime sowie für die Signa Development. Zudem läuft die von Signa-Sanierungsvorstand Erhard Grossnigg gesetzte Frist für eine 350 Mio. Euro schwere Kapitalspritze aus. Das Geld wäre nötig, um die Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung sicherzustellen und Notverkäufe zu vermeiden.

Frederik X. zum neuen König von Dänemark ausgerufen

Kopenhagen - Frederik X. ist neuer König von Dänemark. Der 55 Jahre alte bisherige Kronprinz bekam den Thron am Sonntag in Kopenhagen von seiner Mutter Königin Margrethe II. übertragen, die in einem historischen Schritt als erstes dänisches Oberhaupt seit fast 900 Jahren freiwillig zu Lebzeiten abdankte. Mit ihrer Unterschrift unter einer entsprechenden Erklärung trat die bis dahin dienstälteste amtierende Monarchin der Erde wie angekündigt nach 52 Jahren Regentschaft zurück.

Wieder Vulkan auf Island ausgebrochen

Reykjavik - Zum zweiten Mal innerhalb von vier Wochen ist auf Island ein Vulkan ausgebrochen. Bei der fünften Eruption im Südwesten der Nordatlantik-Insel seit 2021 erreichte die aus der Erde sprudelnde Lava erstmals auch den evakuierten Küstenort Grindav�k, in dem sie mehrere Häuser in Brand setzte. Das zeigten Luftaufnahmen des isländischen Rundfunksender R�V.

Griechische Küstenwache rettet über 100 Migranten vor Kreta

Athen/Wien - Die griechische Küstenwache hat am Sonntag 117 Migranten von einem Boot gerettet und drei mutmaßliche Schlepper festgenommen. Wie die Küstenwache mitteilten, befanden sich die 84 Männer, zwei Frauen und 31 Minderjährigen an Bord eines zehn Meter langen Bootes, das in einer von Fischern genutzten Bucht im Süden Kretas festgemacht hatte. Die Insassen sagten demnach, sie seien am Donnerstag in Tobruk in Libyen gestartet und auf dem Weg nach Italien gewesen.

100 Tage Geiselhaft: "Bring them home"-Aktion in Wien

Wien - Plakate mit den Fotos von 115 israelischen Geiseln, die sich seit genau 100 Tagen in Geiselhaft der Hamas befinden, vom vierjährigen Buben bis zu Pensionisten, wurden Sonntagnachmittag von ebenso vielen Aktivisten der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) vor der Wiener Staatsoper zur Schau gestellt. An der Solidaritätsaktion nahmen auch viele Prominente teil.

22 Tote bei Einsturz einer Mine in Tansania

Daressalam - Nach einem Mineneinsturz im Nordwesten Tansanias sind 22 Menschen tot geborgen worden. Ein Sprecher der Rettungsdienste sagte am Sonntag, die Mine sei am Samstag nach schweren Regenfällen eingestürzt. Der Rettungseinsatz habe wegen fehlender Ausrüstung erst Sonntagfrüh beginnen können.

