ÖVP will sich an Neuwahl-Spekulationen nicht beteiligen

Wien - Die Spekulationen über ein Vorziehen der Nationalratswahl reißen nicht ab. So sollen sich etwa die VP-Länderchefs beim Treffen im Kanzleramt Sonntagabend laut Medienberichten mehrheitlich dafür ausgesprochen haben. Von der ÖVP-Klausur in Krems am Dienstag hieß es allerdings in einer Stellungnahme auf APA-Anfrage, vorgezogene Wahlen seien "kein Thema".

Trump mit Traumstart in US-Vorwahlen

Des Moines (Iowa)/Washington - Mit einem Traumstart für Ex-Präsident Donald Trump hat am Montag die Vorwahlsaison in den USA begonnen. Trump wurde bei den Parteiversammlungen (Caucuses) im Staat Iowa seiner Favoritenrolle mehr als gerecht und erreichte eine absolute Mehrheit der Stimmen, während seine schärfsten Kontrahenten Ron DeSantis und Nikki Haley zusammen nur auf 40 Prozent kamen. Für sie setzte es einen weiteren Dämpfer, schlug sich doch der viertplatzierte Vivek Ramaswamy auf die Seite Trumps.

Wiener Spitalsarzt nach Suizid einer Patientin vor Gericht

Wien - Am Dienstag ist am Bezirksgericht Innere Stadt nach dem Suizid einer stationär aufgenommenen Patientin gegen einen Spitalsarzt wegen fahrlässiger Tötung verhandelt worden. Die Anklage legt dem Psychiater zur Last, als diensthabender Oberarzt die Frau in einem Zimmer ohne Videoüberwachung untergebracht und somit von der gebotenen engmaschigen Überwachung Abstand genommen zu haben. Auch eine Erhöhung der von ihm verordneten Medikation habe der Arzt nicht in Betracht gezogen.

Lopatka gegen FPÖ und Orban

Wien - Der frisch gekürte Spitzenkandidat der ÖVP für die EU-Wahl, Reinhold Lopatka, hat am Dienstag in einer Pressekonferenz sein Programm skizziert. In der Asylpolitik will er Verfahren ausschließlich an den Außengrenzen oder in Drittstaaten, in der Wirtschafts- und Industriepolitik will er sich dem "Diktat der Straße" durch "Klimakleber" nicht beugen und von der EU selbst verlangt er mehr Subsidiarität. Deutlich wandte er sich auch gegen eine "Schuldenunion".

Iran nennt Attacken im Irak und Syrien Selbstverteidigung

Teheran/Damaskus - Der Iran hat Ziele im Irak und in Syrien angegriffen und spricht dabei von Selbstverteidigung. Die Regierung respektiere die Souveränität und die territoriale Integrität anderer Länder, sagte der Sprecher des Außenministeriums in Teheran, Nasser Kanaani, am Dienstag. Zugleich nutze der Iran sein legitimes Recht, Bedrohungen der nationalen Sicherheit abzuwehren. International gab es heftige Kritik wegen der Attacken, außerdem wächst die Angst vor einem Flächenbrand in Nahost.

Nordkoreas Machthaber Kim erklärt Südkorea zum "Hauptfeind"

Seoul/Pjöngjang - Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un will Südkorea als Feindstaat Nummer eins in der sozialistischen Verfassung seines Landes verankern. Kim betonte in einer Rede vor dem Parlament in Pjöngjang am Montag, eine Vereinigung mit dem südlichen Nachbarland sei nicht mehr möglich, wie die staatlich kontrollierten Medien am Dienstag berichteten. In der Verfassung müssten Ausdrücke wie "Unabhängigkeit, friedliche Wiedervereinigung und große nationale Einheit" gestrichen werden.

Österreichs Emissionen 2022 sanken um 5,8 Prozent

Wien - Die Treibhausgas-Emissionen (THG-Emissionen) in Österreich sind von 2021 auf 2022 um 5,8 Prozent gesunken und liegen bei 72,8 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent, so die THG-Bilanz des Umweltbundesamtes (UBA) für das Jahr 2022. Das bedeutet ein Minus von rund 4,5 Millionen Tonnen im Vergleich zum Jahr 2021. Im sogenannten Nowcast, der vom UBA im August des Vorjahres publiziert wurde, lag die Prognose noch bei einem Minus von 6,4 Prozent.

Weitere Leichenteile im Wiener Marchfeldkanal entdeckt

Wien - Im Wiener Marchfeldkanal in Floridsdorf sind weitere Leichenteile entdeckt worden. Am Samstagnachmittag hatte ein Fischer einen Fuß mit seiner Angel aus dem Wasser gezogen und die Polizei alarmiert. Beamte des Bereiches "Leib/Leben" im Wiener Landeskriminalamt übernahmen die weiteren Ermittlungen. Nun wurden weitere Teile entdeckt. "Die Suche ist noch nicht abgeschlossen", sagte Sprecher Markus Dittrich. Laut Polizei handelt es sich um einen Mann.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red