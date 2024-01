Pakistan bombardierte Ziele im Iran - "Terroristen getötet"

Islamabad - Nach einem iranischen Luftangriff auf pakistanisches Territorium hat Pakistan Ziele im Iran angegriffen. Man habe mehrere Militärschläge gegen Terrorverstecke in der Provinz Sistan und Belutschistan durchgeführt, teilte Pakistans Außenministerium am Donnerstag in Islamabad mit. Dabei seien "mehrere Terroristen getötet" worden. Die Schläge hätten dem nationalen Interesse Pakistans gedient. Man respektiere die Souveränität und territoriale Integrität des "Bruderlandes" Iran.

Massenweise Schnee in Deutschland

Frankfurt am Main/München - Wegen Glätte und Schnee sind auf mehreren Autobahnen in Hessen und Rheinland-Pfalz nachts Hunderte Fahrzeuge hängen geblieben. In Osthessen wurden die Insassen von Rettungskräften mit Decken und heißen Getränken versorgt. Wegen der anhaltenden Glättegefahr wurden am Frankfurter Flughafen auch für Donnerstag viele Flüge annulliert. In Köln starten wegen des Winterwetters keine Busse. Der Deutsche Wetterdienst erwartete für Donnerstag massenweise Schnee.

Flughafen Wien mit fast 30 Millionen Passagieren 2023

Schwechat/Wien - Der Flughafen Wien hat im Vorjahr 29,5 Millionen Passagiere abgefertigt, das ist ein Plus von 24,7 Prozent und das zweitbeste Ergebnis in der Geschichte des Airports. Es sei 93 Prozent des Vorkrisenniveaus aus dem Jahr 2019 erreicht worden. Die Top-Flugreiseziele des Vorjahres waren Antalya, Mallorca, Barcelona, Bangkok, New York und Taipeh, bei den Ländern waren es Deutschland, Spanien und Italien. Für heuer werden ebenfalls rund 30 Millionen Fluggäste erwartet.

EU-Parlament will Mittelfreigabe an Ungarn überprüfen

Straßburg - Das EU-Parlament fordert, die Freigabe eingefrorener EU-Gelder an Ungarn durch die EU-Kommission juristisch prüfen zu lassen. Eine am Donnerstag zur Abstimmung in Straßburg anstehende Resolution dürfte mit großer Mehrheit angenommen werden. Alle Fraktionen außer den Europäischen Konservativen und Reformern sowie der rechtspopulistischen Identität und Demokratie unterstützen die Resolution, in der die Abgeordneten mit einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof drohen.

Bundespräsident Van der Bellen feiert 80. Geburtstag

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird heute, Donnerstag, 80 Jahre alt - groß feiern will das Staatsoberhaupt dies aber nicht. Im Amt ist der ehemalige Grünen-Chef seit sieben Jahren, seine zweite sechsjährige Amtszeit hat er vor fast genau einem Jahr, am 26. Jänner 2023 angetreten. Die erste Kür brauchte mehrere Anläufe, und vor allem die erste Amtsperiode verlief angesichts der durch die Ibiza-Affäre ausgelöste Regierungskrise turbulent.

US-Staat Maine wartet in Streit um Trump auf Supreme Court

Washington - Im Streit über die Teilnahme von Donald Trump an der Vorwahl der Republikaner in Maine wird es in dem US-Bundesstaat keine Entscheidung vor einem erwarteten Urteil des Obersten Gerichts in einem ähnlichen Fall geben. Das ging am Mittwoch (Ortszeit) aus Gerichtsunterlagen hervor. Der Supreme Court nimmt sich demnächst der Frage an, ob der Ex-Präsident von den Wahlzetteln für die parteiinterne Vorwahl für die Präsidentschaftskandidatur im Staat Colorado genommen werden kann.

Ukraine und Russland melden neue Luftangriffe

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine und Russland haben erneut zahlreiche gegenseitige Luftangriffe gemeldet. Die ukrainische Flugabwehr habe in der Nacht auf Donnerstag 22 von 33 Drohnen abgeschossen, teilten die Luftstreitkräfte in Kiew mit. Einige Drohnen hätten ihre Ziele nicht erreicht. Die russischen Behörden wiederum berichteten über Beschuss mit Drohnen und Raketen von ukrainischer Seite.

Mordversuchprozess gegen 86-Jährigen Wiener

Wien - Ein 86-jähriger Mann muss sich am Donnerstag wegen versuchten Mordes am Landesgericht verantworten, weil er laut Anklage in seiner Garage in Wien-Donaustadt seinen eigenen Sohn erschießen wollte. Demnach drückte er dem 51-Jährigen eine geladene Pistole zunächst gegen den Kopf und dann gegen den Bauch und drückte mehrfach ab. Es habe sich nur deshalb kein Schuss gelöst, weil der Pensionist die Waffe zu entsichern vergessen hatte, meint die Anklagebehörde.

