Pakistan bombardierte Ziele im Iran - "Terroristen getötet"

Islamabad - Nach einem iranischen Luftangriff auf pakistanisches Territorium hat Pakistan Ziele im Iran angegriffen. Man habe mehrere Militärschläge gegen Terrorverstecke in der Provinz Sistan und Belutschistan durchgeführt, teilte Pakistans Außenministerium am Donnerstag in Islamabad mit. Dabei seien "mehrere Terroristen getötet" worden. Laut der iranischen Nachrichtenagentur IRNA kamen dabei insgesamt neun Menschen, darunter vier Kinder, ums Leben.

Wlazny will mit Bierpartei in den Nationalrat

Wien - Die Bierpartei will bei der kommenden Nationalratswahl antreten. Das kündigte Parteichef Dominik Wlazny - auch bekannt unter seinem Künstlernamen Marco Pogo - bei einer Pressekonferenz am Donnerstag an. Zuerst müsse man aber die Finanzierung der Partei und der Wahlkampagne sicherstellen und das selbst gesetzte Ziel von 20.000 Mitgliedern erreichen. Schafft man das bis Ende April, werde man kandidieren. "Es geht darum, die Bierpartei fit fürs Parlament zu machen", so Wlazny.

Wolfsabschuss: EU-Generalanwältin unterstützt Tier-Schützer

Luxemburg - Im Fall des geplanten Abschusses eines Wolfs in Tirol stützt die EU-Generalanwältin weitgehend die Argumente der Wolf-Schützer. Dass einige Länder vom strengen Schutzregime des Wolfs in der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie ausgenommen sind, Österreich aber nicht, stelle "keine Ungleichbehandlung" dar, hält sie in ihrem Schlussantrag am Donnerstag fest. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) ist nicht an ihre Meinung gebunden, folgt ihr aber in der Mehrheit der Fälle.

COFAG soll bis Jahresende vollständig abgewickelt werden

Wien - Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) will mit der Abwicklung der COVID-19-Finanzierungsagentur (COFAG) ab 30. Juni beginnen und die Hilfsagentur bis Ende Dezember vollständig liquidieren. Vergangenen Juni hatte Brunner erstmals die Auflösung der COFAG ohne fixes Enddatum angekündigt. "Entscheidend ist, dass die Rechtsansprüche der Unternehmen gewahrt bleiben und bereits zugesagte Förderungen reibungslos ausgezahlt werden", sagte Brunner am Donnerstag vor Journalisten in Wien.

Ukraine und Russland melden neue Luftangriffe

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine und Russland haben erneut zahlreiche gegenseitige Luftangriffe gemeldet. Die ukrainische Flugabwehr habe in der Nacht auf Donnerstag 22 von 33 Drohnen abgeschossen, teilten die Luftstreitkräfte in Kiew mit. Einige Drohnen hätten ihre Ziele nicht erreicht. Die russischen Behörden wiederum berichteten über Beschuss mit Drohnen und Raketen von ukrainischer Seite. Russland habe vor allem die östlichen und südlichen Regionen des Landes attackiert, hieß es aus Kiew.

Massenweise Schnee in Deutschland

Frankfurt am Main/München - Starker Schneefall und Glatteis haben für ein Verkehrschaos in mehreren deutschen Bundesländern gesorgt und das öffentliche Leben beeinträchtigt. In Hessen und Rheinland-Pfalz blieben seit Mittwochabend zahlreiche Autos in bis zu 50 Kilometer langen Staus auf Autobahnen stecken, in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens fiel auch am Donnerstag der Präsenzunterricht in Schulen aus. Zudem gab es Unfälle.

Bauerndemo in Wien sorgt für Streit zwischen ÖVP und FPÖ

Wien - Für den morgigen Freitag kursieren im Internet Aufrufe zu einer Bauerndemonstration in Wien am Ballhausplatz, was mittlerweile die Wogen zwischen ÖVP und FPÖ hochgehen lässt. Angemeldet wurde die Stand-Demo von der FPÖ, das Motto lautet "Zukunft unserer Landwirtschaft". Die FPÖ geht von 200 bis 300 Teilnehmer aus, geht aus der Anmeldung hervor. Die Polizei erwartet während der Kundgebung keine Verkehrsbehinderungen, aber bei der An- und Abreise der Traktoren.

Flughafen Wien mit fast 30 Millionen Passagieren 2023

Schwechat/Wien - Der Flughafen Wien hat im Vorjahr 29,5 Millionen Passagiere abgefertigt, das ist ein Plus von 24,7 Prozent und das zweitbeste Ergebnis in der Geschichte des Airports. Es sei 93 Prozent des Vorkrisenniveaus aus dem Jahr 2019 erreicht worden. Die Top-Flugreiseziele des Vorjahres waren Antalya, Mallorca, Barcelona, Bangkok, New York und Taipeh, bei den Ländern waren es Deutschland, Spanien und Italien. Für heuer werden ebenfalls rund 30 Millionen Fluggäste erwartet.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red