Polens Verfassungsgericht lehnt Umbau der Staatsmedien ab

Warschau - Die polnische Regierung hat bei der geplanten Umstrukturierung der öffentlich-rechtlichen Medien einen Dämpfer erlitten. Eine Auflösung der staatlichen Radiosender, des Fernsehens und der Nachrichtenagentur sei illegal, entschied das polnische Verfassungsgericht am Donnerstag. "Das Recht, Mitglieder der Geschäftsführung zu entlassen, liegt ausschließlich beim Nationalen Medienrat", fügte es mit Blick auf die von der Vorgängerregierung ins Leben gerufene Institution hinzu.

NATO organisiert Großmanöver mit 90.000 Soldaten

Brüssel - Die NATO will für ein Großmanöver zur Abschreckung Russlands rund 90.000 Soldaten mobilisieren. Die rund vier Monate dauernde Übung mit dem Namen Steadfast Defender (etwa: "Standhafter Verteidiger") werde die größte des Verteidigungsbündnisses seit Jahrzehnten, erklärte der Oberbefehlshaber der NATO-Streitkräfte in Europa, Christopher Cavoli, am Donnerstag nach einem Treffen des NATO-Militärausschusses in Brüssel.

Wlazny will mit Bierpartei in den Nationalrat

Wien - Die Bierpartei will bei der kommenden Nationalratswahl antreten. Das kündigte Parteichef Dominik Wlazny - auch bekannt unter seinem Künstlernamen Marco Pogo - bei einer Pressekonferenz am Donnerstag an. Zuerst müsse man aber die Finanzierung der Partei und der Wahlkampagne sicherstellen und das selbst gesetzte Ziel von 20.000 Mitgliedern erreichen. Schafft man das bis Ende April, werde man kandidieren. "Es geht darum, die Bierpartei fit fürs Parlament zu machen", so Wlazny.

Schwarzenegger im Klima-Blitzlichtgewitter bei Kitz-Auktion

Going/Kitzbühel - Nach seinem "Luxusuhr"-Aufreger am Münchner Flughafen hat Arnold Schwarzenegger Donnerstagabend die Kitz-Society-Festspiele beim Stanglwirt in Going offiziell eröffnet. Der Anlass: Seine Klima-Charity-Auktion samt Dinner. Mit Freundin Heather Milligan badete der "Terminator" mit Siegerlächeln im Blitzlichtgewitter am Red Carpet. Ein Mitgrund für die gute Laune: Ebenjene Luxusuhr der Marke Audemars Piguet, die "Arnie" nach Going "rettete", um sie dort versteigern zu lassen.

Hunderte Bombendrohungen: 13-Jähriger in Frankreich gefasst

Rennes - Die Polizei in Westfrankreich hat einen 13-Jährigen festgenommen, den sie für Hunderte der Bombendrohungen verantwortlich hält, die Frankreich seit dem Herbst in Atem halten. Gegen den Schüler sei am Donnerstag ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, teilte die Staatsanwaltschaft in Rennes mit. Dem Schüler würden Bombendrohungen in ganz Frankreich angelastet, insbesondere gegen Flughäfen, Gerichte und Universitäten.

US-Präsident: Werden Angriffe gegen Houthi-Miliz fortsetzen

Washington - Das US-Militär wird nach Angaben von US-Präsident Joe Biden seine Angriffe auf Stellungen der vom Iran unterstützten Houthi-Miliz im Jemen fortsetzen. Das machte der Demokrat am Donnerstag bei einer Begegnung mit Reportern in Washington deutlich. Er war gefragt worden, ob die Angriffe der USA gegen die Houthi Wirkung erzielten. Darauf antwortete er laut anwesender Presse: "Nun, wenn Sie von Wirkung sprechen, stoppen sie die Huthi? Nein. Werden sie fortgesetzt? Ja."

Südtiroler Landtag wählte Kompatscher zum Landeshauptmann

Bozen/Innsbruck - Der alte und neue Südtiroler Landeshauptmann heißt Arno Kompatscher (SVP). Er wurde am Donnerstag vom Landtag erneut in diese Position gewählt. 19 Landtagsabgeordnete votierten für ihn, 16 dagegen. Dies entsprach exakt der Mehrheit der neuen Mitte-Rechts-Fünferkoalition aus Südtiroler Volkspartei (SVP), Südtiroler Freiheitlichen, Fratelli d'Italia, Lega und La Civica. Der 52-jährige Kompatscher regiert Südtirol seit 2014, es handelt sich um seine dritte und letzte Periode.

Medienrummel vor Eröffnung von Kulturhauptstadt SKG 2024

Bad Ischl - Unter großer Teilnahme nationaler und internationaler Medien wurde am Donnerstagabend die letzte Pressekonferenz vor der für Samstag anberaumten Eröffnung des Kulturhauptstadtjahres in Bad Ischl gegeben. "Wenn man sieht, wie groß das Interesse ist, lässt das einem das Herz hochschlagen", sagte Bürgermeisterin Ines Schiller, für die das Projekt "schon jetzt ein Erfolg" ist, da 23 Gemeinden jahrelang ein gemeinsames Ziel verfolgt haben. Inhaltlich gab es wenig Neues.

