Eröffnung der Kulturhauptstadt SKG 2024 in Bad Ischl

Bad Ischl - Der "Chor der 1.000" unter Hubert von Goisern wird Samstagabend im Kurpark Bad Ischl das Europäische Kulturhauptstadtjahr Bad Ischl - Salzkammergut 2024 offiziell einläuten - bzw. einjodeln. Das ganze Wochenende über ist Bad Ischl Bühne, die Innenstadt wird am Samstag für den Verkehr gesperrt und gehört ganz dem Publikum. Zu den Eröffnungsevents werden an die 15.000 Besucher erwartet. Das Salzkammergut teilt sich den Titel heuer mit Tartu in Estland und Bod� in Norwegen.

Dutzende Tote seit extremem Wintereinbruch in den USA

Washington - Der seit Tagen andauernde extreme Wintereinbruch in den USA hat nach Angaben von Behörden und Medien landesweit bisher mindestens 50 Todesopfer gefordert. Allein die Gesundheitsbehörde im südlichen Bundesstaat Tennessee meldete bisher 14 wetterbedingte Todesfälle. Am Freitag (Ortszeit) warnte der Nationale Wetterdienst vor weiteren gefährlichen Winterstürmen und eisigen Temperaturen in der Mitte und dem Osten des Landes.

Selenskyj beklagt "Wahnsinn" russischer Führung

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat der russischen Führung "Wahnsinn" vorgeworfen und vor möglichen neuen Kriegen in der Welt gewarnt. "Wegen des Wahnsinns der russischen Führung sind alle Nationen der Welt nun mit einer Periode der Unbestimmtheit und Unsicherheit konfrontiert", sagte Selenskyj am Freitag in seiner in Kiew verbreiteten abendlichen Videobotschaft.

Ex-US-Präsidentschaftsbewerber Scott steht hinter Trump

Washington - Der frühere US-Präsident Donald Trump hat im Präsidentschaftsrennen der Republikaner die Unterstützung des ausgeschiedenen Bewerbers Tim Scott erhalten. Der Senator trat am Freitagabend vier Tage vor den Vorwahlen in New Hampshire bei einer Wahlkampfveranstaltung Trumps in dem Bundesstaat im Nordosten der USA auf. Er sei gekommen, "um den nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten zu unterstützen", rief der 58-jährige Afroamerikaner den jubelnden Trump-Anhängern zu.

13 Schüler bei Wohnheim-Brand in China getötet

Peking - Bei einem Brand in einem Schülerwohnheim in der zentralchinesischen Provinz Henan sind mindestens 13 Volksschüler ums Leben gekommen. Wie die Behörden am Samstag mitteilten, wurde durch das Feuer in einem Schlafsaal der Schule eine weitere Person verletzt. Bei den Todesopfern handle es sich um Drittklässler einer Volksschule im Dorf Yanshanpu in der Nähe der Stadt Nanyang, berichtete das Magazin China Newsweek und die Nachrichtenagentur Xinhua am Samstag.

Österreichs Manager laut Umfrage nun optimistischer

Wien - Der Anteil der österreichischen Firmenchefs, die den globalen Wachstumsaussichten zuversichtlich entgegenblicken, hat sich von 22 auf 42 Prozent erhöht, geht aus einer jährlich stattfindenden internationalen Umfrage des Beratungsunternehmens PwC hervor. 19 Prozent rechnen demnach mit einem deutlichen Anstieg der Beschäftigtenzahl. Zwei Drittel erwarten, dass das Thema Künstliche Intelligenz (KI) ihre Unternehmenswerte in den nächsten drei Jahren maßgeblich verändern wird.

Lehrer sehen Digitalisierung an Schulen durchwachsen

Wien - Im Juni 2020, nachdem sich die Schulen wegen der Coronapandemie plötzlich im Fernunterricht mit all seinen praktischen Problemen wiedergefunden hatten, hat die damalige schwarz-grüne Bundesregierung ihren Acht-Punkte-Plan für Digitalisierung ausgerufen. Dreieinhalb Jahre später gibt es aus Sicht der Lehrergewerkschaft bei der damals ausgerufenen "Digitalisierungsreform" in der Praxis weiterhin Luft nach oben.

NEOS gegen Informationsfreiheitsgesetz: "Mogelpackung"

Wien - Die NEOS werden gegen das von der schwarz-grünen Koalition mit der SPÖ paktierte Informationsfreiheitsgesetz stimmen. Man habe sich immer für ein echtes Recht auf Information für die Menschen in Österreich eingesetzt, "das bekommen sie mit dem vorliegenden Gesetz aber nicht", erklärte Vize-Klubobmann Nikolaus Scherak gegenüber der APA: "Wir werden dieser Mogelpackung daher (im Verfassungsausschuss des Nationalrats am Montag und im Plenum Ende Jänner, Anm.) nicht zustimmen."

