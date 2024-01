Eröffnung der Kulturhauptstadt SKG 2024 in Bad Ischl

Bad Ischl - Der "Chor der 1.000" unter Hubert von Goisern wird Samstagabend im Kurpark Bad Ischl das Europäische Kulturhauptstadtjahr Bad Ischl - Salzkammergut 2024 offiziell einläuten - bzw. einjodeln. Das ganze Wochenende über ist Bad Ischl Bühne, die Innenstadt wird am Samstag für den Verkehr gesperrt und gehört ganz dem Publikum. Zu den Eröffnungsevents werden an die 15.000 Besucher erwartet. Das Salzkammergut teilt sich den Titel heuer mit Tartu in Estland und Bod� in Norwegen.

Identität von Mann nach Leichenfund in Wien geklärt

Wien - Nach dem Leichenfund im Marchfeldkanal in Wien-Floridsdorf vor genau einer Woche haben Ermittler mittels DNA-Analyse die Identität des Toten geklärt. Dabei handelt es sich um einen 45-Jährigen, der seit 15. November 2023 als vermisst gegolten hatte, berichtete die Landespolizeidirektion Wien am Samstagvormittag. Die Kriminalisten gehen aufgrund einer gerichtsmedizinischen Obduktion von einem Tötungsdelikt aus.

80 Meter Schiff von Feuerwehr vor Sinken in Donau gerettet

Wien - Die Wiener Berufsfeuerwehr hat in der Nacht auf Samstag ein 80 Meter langes Motorgüterschiff vor dem Sinken im Donaustrom bewahrt. Das Schiff wurde komplett evakuiert und die vier Mann Besatzung in Sicherheit gebracht. Nach der Evakuierung wurden so rasch wie möglich Unterwasserpumpen im Maschinenraum platziert und begonnen das eindringende Wasser abzupumpen, wie es in einer Aussendung hieß.

Iran bestätigt Tod von Revolutionswächtern in Syrien

Damaskus - Bei einem Luftangriff auf ein Gebäude in der syrischen Hauptstadt Damaskus sind nach mehrere Mitglieder der iranischen Revolutionsgarden (IRGC) getötet worden. Das meldete der staatliche Rundfunk des Iran am Samstag. Die arabische Abteilung des Senders berichtete, dass zwei hochrangige Berater unter den Toten seien. Insgesamt sollen mindestens sechs Menschen umgekommen sein. Das Staatsfernsehen machte Israel für die Attacke verantwortlich.

Selenskyj beklagt "Wahnsinn" russischer Führung

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat der russischen Führung "Wahnsinn" vorgeworfen und vor möglichen neuen Kriegen in der Welt gewarnt. "Wegen des Wahnsinns der russischen Führung sind alle Nationen der Welt nun mit einer Periode der Unbestimmtheit und Unsicherheit konfrontiert", sagte Selenskyj am Freitag in seiner in Kiew verbreiteten abendlichen Videobotschaft.

Steirischer SPÖ-Chef Lang als Vorsitzender bestätigt

Kapfenberg - Der steirische SPÖ-Chef Anton Lang ist bei einer Direktwahl aller roten Parteimitglieder der Grünen Mark von 91,64 Prozent als Vorsitzender bestätigt worden. Das Ergebnis wurde am Samstag beim Landesparteitag im obersteirischen Kapfenberg bekannt gegeben. Knapp 47 Prozent, exakt 8.311, der 17.692 Mitglieder hatten im Vorfeld des Parteitages abgestimmt.

Innviertler nach tödlicher Messerattacke auf Vater geständig

Obernberg - Nach der tödlichen Messerattacke am Freitagfrüh in Obernberg (Bezirk Ried) hat sich der 22-jährige mutmaßliche Täter am Samstagvormittag bei seiner ersten Einvernahme geständig gezeigt. Das erklärte Alois Ebner, Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried, gegenüber der APA. Der 22-Jährige hatte nach einem Streit mehrfach mit einem Messer auf seinen 59-jährigen Vater eingestochen. Die Staatsanwaltschaft werde noch heute U-Haft für den Mann beantragen, erklärte Ebner.

Probleme bei Stromversorgung der Mond-Weltraumsonde

Tokio - Nach der erfolgreichen Mondlandung Japans gibt es an der Weltraumsonde Slim Probleme mit der Energieversorgung: Die Solarzellen produzieren nach Angaben der japanischen Raumfahrtbehörde Jaxa keinen Strom. Ohne funktionierende Solarzellen werde das Raumfahrzeug nur für "einige Stunden" Energie haben, sagte der Jaxa-Vertreter Hitoshi Kuninaka am Samstag. Das Team arbeite daran, "die wissenschaftlichen Ergebnisse zu maximieren, indem wir die Daten zur Erde zurücksenden".

