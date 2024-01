Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024 eröffnet

Bad Ischl - Die Europäische Kulturhauptstadtjahr Bad Ischl - Salzkammergut 2024 ist am Samstag mit einem 1.000-stimmigen Chor unter der Leitung von Hubert von Goisern im Kurpark Bad Ischl eröffnet worden. 5.500 Leute waren laut Veranstaltern im Park, in der gesamten Stadt 10.000 bis 15.000. "Die Region steht vorbildhaft für ein vereintes Europa", sagte die künstlerische Leiterin Elisabeth Schweeger über die 23 Gemeinden, die sich zur Kulturhauptstadt zusammengeschlossen haben.

Iranische Revolutionswächter bei Angriff in Damaskus getötet

Damaskus - Ein vermutlich israelischer Luftangriff in der syrischen Hauptstadt Damaskus droht die Krise im Nahen Osten zu verschärfen. Mindestens vier Militärberater der einflussreichen Revolutionsgarden (IRGC) seien am Samstag bei dem Angriff auf ein Wohnhaus im Westen der Metropole getötet worden, teilte die iranische Eliteeinheit am Samstag mit. Das Staatsfernsehen machte umgehend Israel für die Attacke verantwortlich.

Fast 25.000 Tote im Gazastreifen - Kämpfe gehen weiter

Gaza - Im Gazastreifen sind seit Kriegsbeginn am 7. Oktober nach Angaben der von der islamistischen Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde 24.927 Menschen getötet worden. Im Verlauf eines Tages kamen demnach damit 210 Tote hinzu. Die Zahl der Verletzten wurde am Samstag mit 62.388 angegeben, somit gab es innerhalb eines Tages 280 weitere Verletzte.

Hunderttausende bei Demos gegen rechts in Deutschland

Frankfurt am Main - Deutschlandweit sind am Samstag Hunderttausende gegen rechts und für die Demokratie auf die Straße gegangen. Nach ersten Zählungen der Polizei und der Veranstalter demonstrierten insgesamt mindestens 300.000 Menschen. In einigen Städten lagen noch keine abschließenden Zahlen beider Seiten vor. Allein in Frankfurt am Main und in Hannover waren es nach Angaben von Polizei und Veranstaltern jeweils 35.000 Menschen - ein Motto war "Demokratie verteidigen".

Rechtskonservative deutsche Werteunion will Partei gründen

Erfurt - Die rechtskonservative deutsche Gruppierung Werteunion hat am Samstag nach eigenen Angaben entschieden, eine Partei zu gründen. Die Mitglieder hätten dem Vorsitzenden Hans-Georg Maaßen in Erfurt mit großer Mehrheit das Mandat erteilt, die Gründung einer "konservativ-liberalen" Partei auf den Weg zu bringen, heißt es in einer am Samstag veröffentlichten Mitteilung. Die Parteigründung werde so schnell erfolgen, dass man noch an den kommenden Landtagswahlen teilnehmen könne.

Raumkapsel mit vier Europäern erreicht die ISS

Washington/Paris - Eine vierköpfige europäische Crew hat die Internationale Raumstation ISS erreicht, darunter erstmals ein türkischer Astronaut. Ihre Raumkapsel dockte am Samstag an die ISS an. Neben dem türkischen Luftwaffenpiloten Alper Gezeravci sind auch der schwedische Astronaut Marcus Wandt, der Italiener Walter Villadei und der US-Spanier Michael L�pez-Alegr�a Teil der Mission Ax-3, die vom privaten US-Raumfahrtunternehmen Axiom Space mit der US-Raumfahrtbehörde NASA organisiert wird.

Moskau plant Konfiszierungsgesetz bei Falschinfos über Armee

Moskau - Das russische Parlament plant ein Gesetz zur Beschlagnahme von Geld und Eigentum bei der Verbreitung angeblicher Falschinformationen über das Militär. Die Maßnahmen sollten auch bei Personen greifen, die sich anderer Formen des Verrats schuldig gemacht hätten, sagte der einflussreiche Duma-Vorsitzende Wjatscheslaw Wolodin am Samstag. Dazu gehörten eine Diskreditierung der Streitkräfte, der Aufruf zu Sanktionen gegen Russland und die Anstiftung zu extremistischen Aktivitäten.

