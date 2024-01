Nächste EM-Sensation: Österreich holte Remis gegen Deutsche

Köln - Das Handball-Märchen der österreichischen Männer bei der EM in Deutschland geht weiter. Am Samstag versetzten Mykola Bilyk und Co. in Köln beim 22:22 (12:11) den Titelhoffnungen von Gastgeber Deutschland einen schweren Dämpfer und dürfen nun sogar vom Halbfinale träumen. Vor den zwei letzten Hauptrundenspielen ist die ÖHB-Truppe gleichauf mit Ungarn zwei Punkte hinter Montag-Gegner und Gruppe-1-Leader Frankreich Dritter, am Mittwoch wartet Island.

Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024 eröffnet

Bad Ischl - Die Europäische Kulturhauptstadtjahr Bad Ischl - Salzkammergut 2024 ist am Samstag mit einem 1.000-stimmigen Chor unter der Leitung von Hubert von Goisern im Kurpark Bad Ischl eröffnet worden. 5.500 Leute waren laut Veranstaltern im Park, in der gesamten Stadt 10.000 bis 15.000. "Die Region steht vorbildhaft für ein vereintes Europa", sagte die künstlerische Leiterin Elisabeth Schweeger über die 23 Gemeinden, die sich zur Kulturhauptstadt zusammengeschlossen haben.

Tausende demonstrieren in Israel gegen Regierung Netanyahu

Tel Aviv/Gaza - Tausende Menschen haben am Samstag in Israel gegen die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu demonstriert. In der Küstenmetropole Tel Aviv verlangten die Teilnehmer einer Kundgebung das sofortige Ende des Gaza-Krieges, um die noch mehr als 100 Geiseln in der Gewalt von Hamas-Terroristen im Gazastreifen freizubekommen. "Stellt die Kämpfe ein, bezahlt den Preis!", zitierten israelische Medien einen der Redner, dessen Cousin unter den Geiseln ist.

UNO-General Guterres ausdrücklich für Zweistaatenlösung

Kampala - UN-Generalsekretär Ant�nio Guterres hat sich im Konflikt zwischen Israel und der Hamas nachdrücklich für eine Zweistaatenlösung ausgesprochen. "Die Weigerung, eine Zweistaatenlösung für Israelis und Palästinenser zu akzeptieren, und die Verweigerung des Rechts auf Staatlichkeit für das palästinensische Volk sind inakzeptabel", sagte Guterres am Samstag beim Gipfeltreffen der Blockfreien Staaten in Uganda.

Massive Kältewelle in den USA - Dutzende Tote

Washington - Über große Teile der USA zieht eine Kaltfront hinweg - wegen starker Winde fiel die gefühlte Temperatur mancherorts auf bis zu minus 40 Grad. US-Medien berichteten am Samstag von mittlerweile dutzenden Toten durch die Kältewelle. Nach Angaben des Senders NBC gab es seit dem 12. Jänner mindestens 59 wetterbedingte Todesfälle in verschiedenen Bundesstaaten.

Hunderttausende bei Demos gegen rechts in Deutschland

Frankfurt am Main - Deutschlandweit sind am Samstag Hunderttausende gegen rechts und für die Demokratie auf die Straße gegangen. Nach ersten Zählungen der Polizei und der Veranstalter demonstrierten insgesamt mindestens 300.000 Menschen. In einigen Städten lagen noch keine abschließenden Zahlen beider Seiten vor. Allein in Frankfurt am Main und in Hannover waren es nach Angaben von Polizei und Veranstaltern jeweils 35.000 Menschen - ein Motto war "Demokratie verteidigen".

Jugendlicher brach in NÖ durch Eisdecke von Badesee

Leobendorf - In Leobendorf (Bezirk Korneuburg) ist am Samstagnachmittag ein Jugendlicher durch die Eisdecke des Badesees Kreuzenstein gebrochen. Die örtliche Feuerwehr berichtete von einer Person, die aus dem eiskalten Wasser gezogen worden sei. Die Helfer hätten auch Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet, hieß es seitens der Einsatzkräfte.

Meloni als G-7-Vorsitzende bei Erdogan

Rom - Italiens Premierministerin Giorgia Meloni ist am Samstag in die Türkei zu einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gereist. Dabei handelt es sich um Melonis erste internationale Mission, seit Italien zu Beginn dieses Jahres den G-7-Vorsitz übernommen hat. Bei den Gesprächen wurde das Thema einer Stärkung der Zusammenarbeit im Kampf gegen illegale Einwanderung besprochen, wie aus italienischen Regierungskreisen hervorging.

