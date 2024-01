Katzian mit KV-Abschlüssen zufrieden und für Neuwahl bereit

Wien - ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian (SPÖ) blickt zufrieden auf die Herbstlohnrunde 2023 zurück. Die Kaufkraft sei gesichert und eine Reallohnerhöhung erzielt worden, sagte er am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Dass dies die Lohn-Preis-Spirale befeuert hätte, wies er zurück. Regeln wie die Benya-Formel solle man nicht ändern, während das Match laufe. Die SPÖ sei für Neuwahlen gerüstet, der parteiinterne Heilungsprozess brauche aber seine Zeit, meinte er.

Netanyahu kontert Biden: Kein souveräner Palästinenserstaat

Jerusalem/Ankara - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat die Darstellung von US-Präsident Joe Biden zurückgewiesen, eine Zweistaatenlösung im Nahen Osten, ein offizieller Palästinenser-Staat neben Israel, sei nach dem Gaza-Krieg mit ihm machbar. "Ich werde keine Kompromisse eingehen, wenn es um die volle israelische Sicherheitskontrolle über das gesamte Gebiet westlich des Jordan geht - und das steht im Widerspruch zu einem palästinensischen Staat", so Netanyahu Samstagabend auf X.

Israels Armee tötete Dutzende "Terroristen" im Gazastreifen

Gaza/Tel Aviv - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben bei Einsätzen im Gazastreifen Dutzende Terroristen getötet und eine große Menge an Waffen gefunden. Das Militär teilte am Sonntag mit, die Marine habe unter anderem ein Gebäude angegriffen, von dem aus bewaffnete Palästinenser Truppen attackiert hätten. Man habe "die Bedrohung ausgeschaltet", hieß es in der Stellungnahme. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Viele Tote nach Angriff auf russisch besetztes Donezk

Donezk - Beim Beschuss eines Marktes in der von russischen Truppen besetzten ostukrainischen Stadt Donezk sind nach örtlichen Behördenangaben mindestens 25 Menschen getötet worden. Es gebe auch 20 Verletzte, teilte der Chef der von Russland annektierten Region Donezk, Denis Puschilin, am Sonntag mit. Zuvor hatte Puschilin von 13 Toten und 10 Verletzten gesprochen. Von ukrainischer Seite gab es zunächst keine Reaktion. Die Angaben waren von unabhängiger Stelle nicht überprüfbar.

Grüne präsentieren am Montag ihre EU-Spitzenkandidatin

Wien - Nach langem Hin und Her, Absagen mehrerer prominenter Namen und einem verschobenen Bundeskongress dürften sich Österreichs Grüne nun darauf geeinigt haben, wer die Partei in die Wahl zum Europäischen Parlament führen soll. Bundessprecher Werner Kogler stellt am Montag in einer Pressekonferenz die "Kandidat:in für Spitzenkandidatur" vor. Name wurde noch keiner genannt, doch es dürfte sich wohl um die 23-jährige Klimaaktivistin Lena Schilling handeln.

Italienische Behörden setzen Rettungsschiff in Hafen fest

Rom - Das spanische Rettungsschiff "Open Arms" ist am Samstagabend mit 57 Migranten im süditalienischen Hafen Crotone angekommen und festgesetzt worden. Die Crew wird von den italienischen Behörden beschuldigt, ein libysches Patrouillenboot bei der Rettung eines Bootes mit Migranten behindert und die Anweisungen von Italiens Koordinationsstelle für Seenotrettung missachtet zu haben. Das NGO-Schiff "Humanity 1" ist indes mit 126 geretteten Migranten in Richtung Süditalien unterwegs.

