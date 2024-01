Massen-Demos gegen Rechtsextremismus in Deutschland

Berlin - In ganz Deutschland gingen am Sonntag vermutlich mehrere hunderttausend Menschen gegen rechts auf die Straße. In München musste eine Veranstaltung wegen Überfüllung abgebrochen werden, die Polizei ging von mindestens 80.000 Demonstrierenden aus, der Veranstalter sprach von 250.000. Nach Schätzungen der Polizei beteiligen sich auch in Berlin mindestens 60.000 Menschen an einer Demonstration gegen rechts.

Katzian mit KV-Abschlüssen zufrieden und für Neuwahl bereit

Wien - ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian (SPÖ) blickt zufrieden auf die Herbstlohnrunde 2023 zurück. Die Kaufkraft sei gesichert und eine Reallohnerhöhung erzielt worden, sagte er am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Dass dies die Lohn-Preis-Spirale befeuert hätte, wies er zurück. Regeln wie die Benya-Formel solle man nicht ändern, während das Match laufe. Die SPÖ sei für Neuwahlen gerüstet, der parteiinterne Heilungsprozess brauche aber seine Zeit, meinte er.

Kraft mit Sieg zu Rekord für meiste Weltcup-Podestplätze

Zakopane - Mit einem Sieg in Zakopane hat sich Überflieger Stefan Kraft den alleinigen Rekord für die meisten Weltcup-Podestplätze in der Skisprung-Historie gesichert. Der Gesamtweltcupführende aus Salzburg feierte am Sonntag in Polen seinen siebenten Saisonsieg vor dem Deutschen Andreas Wellinger und dem Slowenen Anze Lanisek und überflügelte mit dem 109. Einzel-Stockerlplatz den Finnen Janne Ahonen. Die ÖSV-Adler sicherten sich zudem den Sieg in der neu geschaffenen Polen-Tour.

Hamas nennt Terrorangriff auf Israel "notwendigen Schritt"

Gaza - Die Terrororganisation Hamas hat ihren menschenverachtenden Angriff auf Israel vom 7. Oktober in einem Dokument als "notwendigen Schritt" und eine "normale Antwort" angesichts "all der israelischen Verschwörungen gegen das palästinensische Volk" bezeichnet. Gleichzeitig räumte die Palästinenserbewegung in ihrer ersten öffentlichen Stellungnahme zu dem Angriff ein, in dem "Chaos" an der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen seien "möglicherweise einige Fehler geschehen".

Viele Tote nach Angriff auf russisch besetztes Donezk

Donezk - Beim Beschuss eines Marktes in der von russischen Truppen besetzten ostukrainischen Stadt Donezk sind nach örtlichen Behördenangaben mindestens 25 Menschen getötet worden. Es gebe auch 20 Verletzte, teilte der Chef der von Russland annektierten Region Donezk, Denis Puschilin, am Sonntag mit. Die Behörden hatten die Angaben zu Toten und Verletzten immer weiter nach oben korrigiert. Von ukrainischer Seite gab es zunächst keine Reaktion.

Grüne präsentieren am Montag ihre EU-Spitzenkandidatin

Wien - Nach langem Hin und Her, Absagen mehrerer prominenter Namen und einem verschobenen Bundeskongress dürften sich Österreichs Grüne nun darauf geeinigt haben, wer die Partei in die Wahl zum Europäischen Parlament führen soll. Bundessprecher Werner Kogler stellt am Montag in einer Pressekonferenz die "Kandidat:in für Spitzenkandidatur" vor. Name wurde noch keiner genannt, doch es dürfte sich wohl um die 23-jährige Klimaaktivistin Lena Schilling handeln.

Ermittlungen nach Leichenfund auf Hochtouren

Wien - Nach dem Leichenfund im Marchfeldkanal in Wien-Floridsdorf vor einer Woche sind die Ermittlungen am Sonntag weiter auf Hochtouren gelaufen. Die Polizei ermittelt vor allem im Umfeld des 45-jährigen Iraners, dessen Identität durch eine DNA-Analyse geklärt wurde. "Aus ermittlungstaktischen Gründen" gab es hierzu aber keine Auskünfte, wie es seitens der Polizei hieß.

Geisterfahrerin in Tirol war erst 17 Jahre alt

Imst/Landeck - In der Nacht auf Sonntag hat eine erst 17 Jahre alte Geisterfahrerin auf der Tiroler Seite der Arlbergschnellstraße S 16 und der Inntalautobahn auf Trab gehalten. Während der Fahrt rammte die Deutsche ein Polizei- und zwei andere Fahrzeuge. Wie sich herausstellte, hatte sie keinen Führerschein, war "offensichtlich schwer beeinträchtigt und desorientiert", so ein Polizeisprecher zur APA, jedoch nicht alkoholisiert.

