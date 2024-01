EU fordert Zwei-Staaten-Lösung im Nahost-Konflikt

Brüssel - Die EU-Außenministerinnen und Außenminister treffen am Montag in Brüssel zusammen, um über die Lage in Nahost und in der Ukraine zu debattieren. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell kündigte an, sich für eine palästinensische Eigenstaatlichkeit zur Lösung des Nahost-Konflikts einzusetzen. "Ich werde von jetzt an nicht mehr vom Friedensprozess sprechen, sondern von einer Zwei-Staaten-Lösung", sagte Borrell vor dem Treffen. Auch Außenminister Schallenberg unterstützt dies.

Mutter und zehnjähriges Kind nach Busunfall in Osttirol tot

Assling - Bei einem Unfall mit einem Linienbus im Osttiroler Assling sind Montagnachmittag ein zehnjähriges Kind und seine Mutter gestorben. Die Frau war mit ihren drei Kindern im Alter von sieben, zehn und 13 Jahren im Auto unterwegs. In einer Kurve war sie aus noch unklarer Ursache in die Fahrbahnmitte geraten und frontal gegen einen Bus gefahren, sagte Michael Jaufer von der Lienzer Polizei der APA. Das sieben- und das 13-jährige Kind wurden schwer verletzt ins Spital gebracht.

Bauern in Frankreich blockieren AKW

Toulouse - Vor einem Treffen von Agrarverbänden mit Frankreichs neuem Premierminister Gabriel Attal am Montag haben protestierende Landwirte ihre Blockaden im Land ausgedehnt. Weiterhin waren in Südfrankreich am Montag bei Toulouse mehrere Autobahnen blockiert, wie der Sender France Info berichtete. In der Region wurde auch die Zufahrt zum Atomkraftwerk in Golfech von Landwirten blockiert, wie die Zeitung "La D�p�che du Midi" berichtete.

Deutscher Lokführerstreik wirkt sich wohl auf Österreich aus

Berlin - Die deutsche Lokführergewerkschaft GDL hat die Beschäftigten der Deutschen Bahn (DB) zum nächsten Streik aufgerufen. Dieser werde im Personenverkehr am Mittwoch in der Früh um 2.00 Uhr beginnen und bis Montag kommender Woche, 18.00 Uhr andauern, teilte die Gewerkschaft mit. Auch Verbindungen zwischen Deutschland und Österreich dürften wieder betroffen sein. Die ÖBB raten Reisenden, nicht notwendige Bahnfahrten zu verschieben. Die Züge der Westbahn fahren planmäßig.

AK, Gewerkschaft und Klimaschützer für "Hitzefrei"-Gesetz

Wien - Eine Allianz aus Arbeiterkammer (AK), Gewerkschaft Bau-Holz (GBH), Fridays for Future und System Change not Climate Change haben bei einer gemeinsamen Pressekonferenz am Montag eine gesetzliche "Hitzefrei"-Regelung für alle Branchen gefordert. Man müsse das Arbeitsrecht für Beschäftigte, die im Freien arbeiten, "klimafit" machen, sagte AK-Präsidentin Renate Anderl. Die aktuelle Rechtslage sei "sehr ungenau".

Polen und Ukraine kommen gemeinsamer Waffenproduktion näher

Kiew (Kyjiw) - Polen und die Ukraine kommen bei Plänen für eine gemeinsame Herstellung von Munition und Waffen voran. Beide Seiten seien bereit, die Gespräche über Investitionen dafür abzuschließen, sagte der polnische Ministerpräsident Donald Tusk nach Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Montag bei einem Besuch in Kiew. Auch im Streit über den Warentransit berichteten Tusk und Selenskyj von Fortschritten.

Zehn Tonnen für Europa bestimmte Drogen in Ecuador gefunden

Guayaquil - Sicherheitskräften in Ecuador ist ein harter Schlag gegen die Drogenkriminalität in dem südamerikanischen Land gelungen. Etwa zehn Tonnen Drogen seien in einem unterirdischen Keller in der Stadt Vinces der Provinz Los R�os sichergestellt worden, teilte das Militär am Sonntagabend (Ortszeit) mit. Die genaue Menge müsse allerdings noch bestimmt werden, hieß es.

Weidel sieht Brexit-Votum als Modell für Deutschland

London/Berlin - Die AfD-Vorsitzende Alice Weidel fände ein Referendum über einen Austritt Deutschlands aus der EU richtig, falls sich die EU nicht nach den Vorstellungen ihrer Partei verändern sollte. In einem Interview mit der "Financial Times" sagte Weidel, die gemeinsam mit Tino Chrupalla die rechtspopulistische deutsche Partei und die AfD-Bundestagsfraktion leitet, eine von ihrer Partei geführte Regierung würde versuchen, die EU zu reformieren und deren "Demokratiedefizit" zu beseitigen.

Wiener Börse schließt am Montag mit Gewinnen

Wien - Der heimische Leitindex ATX verbesserte zu Wochenbeginn um 0,80 Prozent und schloss bei 3.371,06 Zählern. Auch das europäische Umfeld zeigte sich von seiner freundlichen Seite. Zudem startete die Wall Street erneut fester in den Handel und lieferte damit neuerlich Unterstützung. Datenseitig gestaltete sich der Wochenbeginn ruhig. Der Fokus der Anleger richtet sich bereits auf die am Donnerstag anstehende EZB-Leitzinsentscheidung.

