Trump gewann Vorwahl der US-Republikaner in New Hampshire

Washington - Donald Trump ist der Nominierung als republikanischer Präsidentschaftskandidat in den USA einen Schritt näher gekommen: Der 77-Jährige setzte sich bei der wichtigen Vorwahl seiner Partei im US-Staat New Hampshire am Dienstag (Ortszeit) gegen seine einzig verbliebene Konkurrentin, die frühere UNO-Botschafterin Nikki Haley, durch und lag nach Auszählung von mehr als der Hälfte der Stimmen rund zehn Prozentpunkte vor der 52-Jährigen. Haley kündigte an, weiter kämpfen zu wollen.

Lokführerstreik legt deutschen Bahnverkehr weitgehend lahm

Berlin/Wien - Ein rund sechstägiger Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) legt weite Teile des Bahnverkehrs in Deutschland lahm. Der Streik hat am Dienstagabend im Güterverkehr und Mittwochfrüh im Fern- und Regionalverkehr der Deutschen Bahn (DB) begonnen. Wie schon bei den jüngsten Streiks sind auch Zugverbindungen zwischen Österreich und Deutschland betroffen. Die ÖBB raten, nicht notwendige Reisen zu verschieben. Der Verkehr über das deutsche Eck ist nicht betroffen.

Tausende fliehen aus umkämpfter Stadt Khan Younis in Gaza

Jerusalem - Wegen heftiger Kämpfe im Bereich der Stadt Khan Younis im südlichen Gazastreifen sind nach Augenzeugenberichten Tausende Palästinenser erneut auf der Flucht. Viele flüchteten nach Angaben vom Mittwoch in Autos oder zu Fuß in Richtung der Stadt Rafah an der Grenze zu Ägypten. Das UNO-Nothilfebüro OCHA teilte in der Nacht mit, Evakuierungsaufrufe der israelischen Armee beträfen ein Gebiet von etwa vier Quadratkilometern in Khan Younis.

Flugzeug mit 65 ukrainischen Kriegsgefangenen abgestürzt

Moskau - Ein russisches Militärtransportflugzeug mit mehr als 70 Menschen ist am Mittwoch über dem Gebiet Belgorod an der Grenze zur Ukraine abgestürzt. Das teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. An Bord der Maschine vom Typ Iljuschin Il-76 seien sechs Besatzungsmitglieder und drei weitere Personen gewesen sowie 65 ukrainische Kriegsgefangene, meldeten russische Nachrichtenagenturen. Die Gefangenen seien zu einem geplanten Austausch geflogen worden.

Steirische AT&S eröffnete neues Werk im malaysischen Kulim

Kulim/Leoben - Der steirische Leiterplattenhersteller AT&S hat am Mittwoch im malaysischen Kulim ein neues Werk für vorerst rund 1.000, Ende 2024 schon für rund 2.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eröffnet. Bereits am Vorabend lud CEO Andreas Gerstenmayer in George Town auf der Insel Penang zur Pressekonferenz und zeigte sich nach der zuletzt gesunkenen Umsatzprognose zuversichtlich: Er erwarte ab Mitte 2024 wieder Wachstum und "in jeder Krise steckt eine Chance".

Zukunft von Signa-Projektgesellschaften weiter offen

Wien - Die Zukunft der Projektgesellschaften der insolventen Signa-Immobilienfirma Development ist auch nach dem gestrigen Gläubigerausschuss fraglich. Diese benötigen bekanntlich eine Liquiditätsspritze, um sich über Wasser zu halten. Über die Ergebnisse der Sitzung wurde Stillschweigen vereinbart, wie es am Mittwoch aus Gläubigerschützerkreisen gegenüber der APA hieß. Das Firmengeflecht rund um Investor Ren� Benko erodiert unterdessen weiter.

Ex-Casinos-Vorstand Sidlo blitzte auch vor dem OGH ab

Wien - Peter Sidlo, unter der FPÖ-ÖVP-Regierung für kurze Zeit Finanzvorstand der Casinos Austria, ist auch vor dem Obersten Gericht (OGH) abgeblitzt. Er wollte von seinem ehemaligen Arbeitgeber mehr als 2 Mio. Euro an Gehalt für die gesamte Laufzeit seines Vorstandsvertrages, obwohl er nur wenige Monate Vorstand war. Der OGH bestätigte die Urteile der Vorinstanzen, wonach Sidlo wichtige Informationen zu seiner politischen Unterstützung verschwiegen habe, berichtete der "Standard".

Hoteldieb kommt in Vorarlberg per Hubschrauber ins Gefängnis

Bregenz/Hirschegg - Ein 64-jähriger Deutscher ist am Dienstagnachmittag in Hirschegg im Kleinwalsertal von einem Hotelbetreiber erwischt worden, als er im Büro des Hotels Geld aus einer Handkasse stahl. Wegen eines Haftbefehls wird der Mann in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Das geht laut Polizei nur per Hubschrauber: Das Kleinwalsertal ist nur über deutsche Straßen erreichbar, und österreichische Behörden dürfen deutsche Festgenommene nicht über deutsches Staatsgebiet transportieren.

