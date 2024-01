ÖVP lässt Inhalte der Nehammer-Rede durchsickern

Wien - Die ÖVP bewirbt seit Tagen die für diesen Freitag geplante Rede von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). Häppchenweise werden Inhalte des "Österreichplans" an die Medien gespielt, wohl um im Vorwahlkampf zu EU- und Nationalratswahl die Inhalte breit zu streuen. Neben Vorschlägen zu einem Gender-Verbot in der Verwaltung ließ die ÖVP u.a. auch den Wunsch einer Steuersenkung "für die arbeitende Mitte" durchsickern - ebenso das Ziel, alle Überstunden komplett steuerfrei zu machen.

Brau Union erhöht Preise für Gastronomie und Handel

Wien/Linz - Schlechte Nachrichten für Biertrinkerinnen und Biertrinker: Die Preise für das Hopfengetränk dürften demnächst erneut steigen, zumindest für Marken der Brau Union. Sie erhöht ihre Preise für den Handel und die Gastronomie um durchschnittlich 3,6 Prozent. Entsprechende Medienberichte bestätigte das Unternehmen der APA am Mittwoch auf Anfrage. Zur Brau Union gehören Biermarken wie Gösser, Zipfer, Kaiser, Puntigamer, Schwechater, Wieselburger, Schladminger und Edelweiss.

Polen will Zugang zur "Pille danach" erheblich erleichtern

Warschau - Polens neue Regierung will nach Angaben von Ministerpräsident Donald Tusk den Zugang zur "Pille danach" erheblich erleichtern. "Die Angelegenheit ist abgeschlossen, der Gesetzesentwurf wird dem Parlament übermittelt", sagte Tusk am Mittwoch mit Blick auf das Medikament für einen Schwangerschaftsabbruch. Der Entwurf sehe den rezeptfreien Zugang zu der Pille ab einem Alter von 15 Jahren vor, ergänzte der Regierungschef.

Tausende fliehen aus umkämpfter Stadt Khan Younis in Gaza

Jerusalem - Wegen heftiger Kämpfe im Bereich der Stadt Khan Younis im südlichen Gazastreifen sind nach Augenzeugenberichten Tausende Palästinenser erneut auf der Flucht. Viele flüchteten nach Angaben vom Mittwoch in Autos oder zu Fuß in Richtung der Stadt Rafah an der Grenze zu Ägypten. Das UNO-Nothilfebüro OCHA teilte in der Nacht mit, Evakuierungsaufrufe der israelischen Armee beträfen ein Gebiet von etwa vier Quadratkilometern in Khan Younis.

Lokführerstreik legt deutschen Bahnverkehr weitgehend lahm

Berlin/Wien - Ein rund sechstägiger Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) legt weite Teile des Bahnverkehrs in Deutschland lahm. Der Streik hat am Dienstagabend im Güterverkehr und Mittwochfrüh im Fern- und Regionalverkehr der Deutschen Bahn (DB) begonnen. Wie schon bei den jüngsten Streiks sind auch Zugverbindungen zwischen Österreich und Deutschland betroffen. Die ÖBB raten, nicht notwendige Reisen zu verschieben. Der Verkehr über das deutsche Eck ist nicht betroffen.

Russland meldet Absturz von Militärjet mit Kriegsgefangenen

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Ein russisches Militärtransportflugzeug ist am Mittwoch über dem Gebiet Belgorod an der Grenze zur Ukraine abgestürzt. An Bord der Maschine vom Typ Iljuschin Il-76 seien 74 Menschen - sechs Besatzungsmitglieder und drei weitere Personen gewesen sowie 65 ukrainische Kriegsgefangene - , meldeten russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau. Die Gefangenen seien zu einem geplanten Austausch geflogen worden.

Regierung halbiert maximalen Zuschuss bei Strompreisbremse

Wien - Angesichts einer Entspannung der Preissituation auf dem Strommarkt hat die türkis-grüne Regierung am Mittwoch im Ministerrat eine Halbierung der Stromkostenbremse beschlossen. Grundsätzlich werden bis Ende des Jahres die ersten 2.900 kWh Strom pro Jahr für jeden Haushalt noch subventioniert, allerdings sinkt ab 1. Juli die Förderung von bis zu 30 auf maximal 15 Cent pro kWh. Die Obergrenze des Energiepreises, bis zu dem die Bremse wirkt, geht von 40 auf 25 Cent zurück.

Wien-Tourismus hat Pandemie überwunden

Wien - Der Wiener Tourismus hat den pandemiebedingte Einbruch hinter sich gelassen und 2023 das zweitbeste Tourismusjahr der Geschichte hingelegt. "Wir haben die Pandemie tatsächlich überwunden", sagte Wien-Tourismus-Direktor Norbert Kettner am Mittwoch bei einem Pressegespräch. Mit 17,3 Millionen Nächtigungen sei die Bundeshauptstadt zwar um 2 Prozent unter dem bisherigen Bestwert von 2019 gelegen, beim Nächtigungsumsatz sei aber ein neuer Rekordwert erzielt worden.

