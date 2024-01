Cobra-Einsatz in Tirol: Mann fügte sich Stichwunde zu

Wörgl - Ein rumänischer Lkw-Fahrer hat sich Mittwochnachmittag auf einem Parkplatz nahe der Autobahn im Tiroler Wörgl (Bezirk Kufstein) offenbar selbst mit einem Messer schwer verletzt, nachdem ein Großaufgebot von Polizei und Cobra ihn aus seinem Fahrzeug bewegen wollten. Er war zuvor mit einer Landsfrau in einen Streit geraten, anschließend flüchtete die Frau in eine Tankstelle. Als die Einsatzkräfte eingetroffen waren, verbarrikadierte sich der Mann im Lkw.

Houthi-Miliz greift erneut Containerschiff an

Washington/Bangalore/Sanaa - Die jemenitische Houthi-Miliz hat nach Angaben des US-Militärs erneut ein Containerschiff im Nahen Osten angegriffen. Die Miliz habe am Mittwoch aus von den Houthi kontrollierten Gebieten im Jemen drei Raketen auf einen unter US-Flagge fahrenden Frachter abgeschossen, der den Golf von Aden durchquert habe, teilte das zuständige Regionalkommando des US-Militärs mit.

IGH entscheidet am Freitag über Waffenstillstand in Gaza

Den Haag - Der Internationale Gerichtshof (IGH) wird am Freitag seine Entscheidung über einen Eilantrag Südafrikas verkünden, im Gaza-Krieg einen sofortigen Waffenstillstand anzuordnen. Das höchste Gericht der Vereinten Nationen in Den Haag gab den Termin am Mittwoch bekannt. Südafrika hatte vor zwei Wochen eine Klage wegen Völkermords gegen Israel eingereicht und in dem Eilverfahren als vorläufige Maßnahme einen sofortigen Rechtsschutz für die Palästinenser gefordert.

Manfred Nowak scheiterte bei Menschenrechtskommissar-Wahl

Straßburg - Der Wiener Völkerrechtler Manfred Nowak wird nicht neuer Menschenrechtskommissar des Europarats. Die Parlamentarische Versammlung des Europarates wählte am Mittwochabend den Iren Michael O'Flaherty im zweiten Wahlgang auf den prestigereichen Posten. Er setzte sich gegen Nowak und die bulgarische Ex-Europaministerin Meglena Kunewa durch und folgt der Bosnierin Dunja Mijatović.

S6 in Niederösterreich nach Felssturz gesperrt

Neunkirchen/Gloggnitz - Aufgrund eines Felssturzes ist die Semmering Schnellstraße (S6) am Mittwochabend zwischen Maria Schutz und Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) in Richtung Wien gesperrt worden. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Laut ORF Niederösterreich waren Felsbrocken auf die Fahrbahn gefallen, mehrere Kfz sollen beschädigt worden sein. Die Sperre dürfte zumindest bis Donnerstagfrüh andauern.

Tiroler Landesregierung schnürte "Fernpasspaket" mit Maut

Reutte - Die schwarz-rote Tiroler Landesregierung hat am Mittwoch ein sogenanntes "Fernpass-Paket" für die viel befahrene, transitgeplagte Fernpass-Route im Außerfern vorgelegt. Angekündigt wurde die Errichtung der zweiten Tunnelröhre des Lermooser Tunnels, der Bau des Fernpasstunnels sowie eine Fernpassmaut in Höhe von rund 14 Euro für eine Pkw-Einzelfahrt ab Fertigstellung des letzteren. Das Paket wird insgesamt rund 500 Mio. Euro schwer sein.

