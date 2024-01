Nehammer startet mit Rede in den Früh-Wahlkampf

Wien/Wels - ÖVP-Obmann Karl Nehammer startet am Freitag mit einer großen Rede in Wels so richtig ins Wahljahr. Viele Inhalte sind schon im Vorfeld durchgesickert. So will der Kanzler die erste Steuerstufe absenken, Überstunden steuerfrei machen und alle Gebühren und Steuern auf das erste Eigenheim abschaffen. Für einige Debatten sorgte auch sein Vorstoß, das Gendern aus der öffentlichen Verwaltung zu verbannen. Härtere Strafen will Nehammer für die Klimakleber.

König Charles für Prostata-Operation im Spital

London - Der britische König Charles III. ist am Freitag wie geplant ins Krankenhaus gekommen, um sich einer Prostatabehandlung zu unterziehen. "Der König wurde heute Morgen in eine Londoner Klinik eingewiesen für eine geplante Behandlung", teilte der Buckingham-Palast am Freitagvormittag mit. "Seine Majestät möchte sich bei all denen bedanken, die ihre guten Wünsche übermittelt haben."

Erster Austro-Weltraumtourist soll am Freitag abheben

Wien/spaceport america - Als erster österreichischer Weltraumtourist soll am Freitagabend der 61-jährige Waldviertler Franz Haider einen Flug ins All absolvieren. Sein Ticket bei dem privaten Raumfahrtunternehmen Virgin Galactic löste er schon im Jahr 2007. Fast 17 Jahre später ist nun am Freitag der Start der "Galactic 06"-Mission vom "Spaceport America" im US-Bundesstaat New Mexico aus geplant. Der Abstecher ins All verspricht drei bis sieben Minuten Schwerelosigkeit.

Neben Brau Union erhöhen auch Privatbrauereien ihre Preise

Wien/Linz - Neben der Brau Union haben auch einige österreichische Privatbrauereien ihre Preise zuletzt erhöht bzw. werden dies in naher Zukunft tun. Die Kärntner Privatbrauerei Hirt etwa nahm eine Anhebung um den Jahreswechsel vor, verlautete dort auf APA-Anfrage. Steigerungen wird es zudem bei der Zwettler Privatbrauerei geben, sie erhöht ihre Preise demnächst um 5 Prozent. Bei Ottakringer ist eine Erhöhung in Planung, sagte ein Sprecher zur APA.

Tourismus 2023 weiter auf Erholungskurs

Wien - Der heimische Tourismus hat sich im vergangenen Jahr 2023 weiter erholt. Laut vorläufigen Ergebnissen der Statistik Austria meldeten die Beherbergungsbetriebe hierzulande 151,14 Mio. Nächtigungen und 45,20 Mio. Ankünfte. Damit lagen die Übernachtungen nur noch um 1,0 Prozent unter den Rekordjahr 2019, teilte die Behörde am Freitag mit. Gegenüber dem Vorjahr 2022 ergab sich ein Plus von 10,4 Prozent, verantwortlich für den Anstieg waren vor allem mehr Gäste aus dem Ausland.

Russische Kampagne mit 50.000 Fake-Konten auf X entlarvt

Berlin/San Francisco - Das deutsche Außenministerium hat einem Bericht zufolge eine russische Desinformationskampagne auf der Online-Plattform X, ehemals Twitter, aufgedeckt. Ziel der Kampagne sei es offenbar, den Unmut gegen die Regierung zu verstärken und die Unterstützung für die Ukraine zu unterminieren, berichtete das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" am Freitag. Mehr als 50.000 Fake-Nutzerkonten wurden demnach gefunden. Vorwürfe zu einem Info-Krieg gab es am Freitag auch aus Frankreich.

Hitzewelle mitten im Winter in Spanien

Madrid - Hitzewelle mitten im Winter in Spanien: Im Süden und Osten des Landes wurden am Donnerstag an die 30 Grad Celsius gemessen. Nach Angaben der Wetterbehörde Aemet kletterte das Thermometer am Nachmittag in der Region Valencia an der Mittelmeerküste auf 29,5 Grad. Etwas südlich davon in der Region Murcia wurden demnach 28,5 Grad und in M�laga in Andalusien im Süden 27,8 Grad gemessen.

