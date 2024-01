UNO-Gericht ordnet kein Ende von Militäreinsatz in Gaza an

Den Haag - Der Internationale Gerichtshof (IGH) in Den Haag fordert Israel auf, einen Völkermord im Gazastreifen zu verhindern, sieht von einer Forderung nach Ende der Kampfhandlungen aber ab. Taten, die auf einen Völkermord hinausliefen, müssten geahndet werden, erklärten die Richterinnen und Richter am Freitag in ihrer Entscheidung zu möglichen Sofortmaßnahmen im Gaza-Krieg. Israel müsse dafür sorgen, dass seine Truppen im Gazastreifen keinen Völkermord begingen.

Nehammer startet mit Rede in den Früh-Wahlkampf

Wien/Wels - ÖVP-Obmann Karl Nehammer startet am Freitag mit einer großen Rede in Wels so richtig ins Wahljahr. Viele Inhalte sind schon im Vorfeld durchgesickert. So will der Kanzler die erste Steuerstufe absenken, Überstunden steuerfrei machen und alle Gebühren und Steuern auf das erste Eigenheim abschaffen. Für einige Debatten sorgte auch sein Vorstoß, das Gendern aus der öffentlichen Verwaltung zu verbannen. Härtere Strafen will Nehammer für die Klimakleber.

Signa Development erhält 25 Mio Euro Kredit von Haselsteiner

Wien - Der insolvente Immobilien-Projektentwickler Signa Development erhält von einer Tochtergesellschaft der Haselsteiner Familien-Privatstiftung einen Massekredit in Höhe von 25 Mio. Euro. Ein Massedarlehen ist vorrangig gegenüber den Forderungen, die vor Insolvenzeröffnung aufgenommen wurden. Der Massekredit sei heute vom Aufsichtsrat der Signa Development Selection AG genehmigt worden, teilte Sanierungsverwalterin Andrea Fruhstorfer am Freitag in einer Aussendung mit.

Venier gewann Cortina-Abfahrt - Shiffrin entwarnt nach Sturz

Cortina d'Ampezzo - Stephanie Venier hat eine von Stürzen überschattete Abfahrt in Cortina d'Ampezzo am Freitag für sich entschieden. Nachdem US-Star Mikaela Shiffrin vom Rettungshubschrauber abtransportiert wurde, herrschte Bangen, ehe der US-Skiverband via Instagram mitteilte, dass die Weltcup-Dominatorin Entwarnung gegeben habe. An der selben Stelle wie Shiffrin erwischte es kurz darauf auch Olympiasiegerin Corinne Suter, bei der das Knie in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Russische Kampagne mit 50.000 Fake-Konten auf X entlarvt

Berlin/San Francisco - Das deutsche Außenministerium hat einem Bericht zufolge eine russische Desinformationskampagne auf der Online-Plattform X, ehemals Twitter, aufgedeckt. Ziel der Kampagne sei es offenbar, den Unmut gegen die Regierung zu verstärken und die Unterstützung für die Ukraine zu unterminieren, berichtete das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" am Freitag. Mehr als 50.000 Fake-Nutzerkonten wurden demnach gefunden. Vorwürfe zu einem Info-Krieg gab es am Freitag auch aus Frankreich.

Putin will nicht mit USA über Ende von Ukraine-Krieg reden

Moskau - Russland hat einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zurückgewiesen, wonach Präsident Wladimir Putin die "Fühler Richtung Vereinigte Staaten ausgestreckt" habe, um möglicherweise Gespräche über ein Ende des Ukraine-Krieges zu führen. In dem Bericht heißt es unter Berufung auf zwei dem Präsidialamt in Moskau nahestehende Personen, Putin erwäge womöglich auch die Aufgabe wichtiger Forderungen zum Sicherheitsstatus der Ukraine.

Tourismus 2023 weiter auf Erholungskurs

Wien - Der heimische Tourismus hat sich im vergangenen Jahr 2023 weiter erholt. Laut vorläufigen Ergebnissen der Statistik Austria meldeten die Beherbergungsbetriebe hierzulande 151,14 Mio. Nächtigungen und 45,20 Mio. Ankünfte. Damit lagen die Übernachtungen nur noch um 1,0 Prozent unter den Rekordjahr 2019, teilte die Behörde am Freitag mit. Gegenüber dem Vorjahr 2022 ergab sich ein Plus von 10,4 Prozent, verantwortlich für den Anstieg waren vor allem mehr Gäste aus dem Ausland.

Patt am Bundesverwaltungsgericht ist zu Ende

Wien - Der seit über einem Jahr schwelende Koalitionsstreit um die Leitung des Bundesverwaltungsgerichts ist zu Ende. Wie das Ö1-"Mittagsjournal" berichtete, wird das Amt von Christian Filzwieser übernommen. Er war nur dritt gereihter Kandidat. Die Besetzungskommission hatte Sabine Matejka, Vorsitzende des Bezirksgerichts in Floridsdorf und bis August Präsidentin der Richtervereinigung, auf Platz eins gesetzt.

