Verleumdungsprozess: Trump muss 83 Mio. Dollar zahlen

New York/Washington - Der frühere US-Präsident Donald Trump ist im New Yorker Verleumdungsprozess zu 83,3 Millionen Dollar Schadenersatz verurteilt worden. Diese Summe müsse Trump der Schriftstellerin E. Jean Carroll zahlen, entschieden die Geschworenen eines Bundesgerichts am Freitag. Das Verfahren ist eines von mehreren, in die der führende Bewerber der Republikaner für die Präsidentschaftskandidatur verwickelt ist. Trump teilte auf seinem Online-Netzwerk Truth Social mit, Berufung einzulegen.

Nehammer startete Wahlkampf mit Attacken auf Kickl

Wien/Wels - ÖVP-Chef Karl Nehammer hat am Freitag vor rund 2.000 Unterstützern in Wels seinen Nationalratswahlkampf gestartet und sich dabei zum einzigen Gegner von FPÖ-Chef Herbert Kickl stilisiert, ohne ihn namentlich zu nennen. "Es wird die Entscheidung sein zwischen ihm und mir als Bundeskanzler von Österreich", sagte er und versprach ein Jahr der Bewährung und Wehrhaftigkeit. Punkten will Nehammer mit seinem "Österreichplan". Kein Wort verlor er zum Zeitpunkt der Wahl.

NEOS entscheiden über Spitzenkandidatur für EU-Wahl

Rankweil - Mit Helmut Brandstätter küren die NEOS am Samstag als letzte der fünf Parlamentsparteien ihren Spitzenkandidaten für die im Juni stattfindende EU-Wahl. Bereits bei der Online-Vorwahl als auch im erweiterten Parteivorstand war das Votum für den Nationalratsabgeordneten eindeutig. Als dritte Stufe muss Brandstätter nun noch von der Mitgliederversammlung bestätigt werden.

EU-Ratspräsident Michel zieht Kandidatur zurück

Brüssel - EU-Ratspräsident Charles Michel hat seine Kandidatur bei der anstehenden EU-Wahl zurückgezogen. Er werde "bei den Europawahlen nicht kandidieren", teilte Michel am Freitagabend auf Facebook mit. Der 48-Jährige hatte im 6. Jänner angekündigt, bei der Wahl am 9. Juni die Liste der liberalen belgischen Partei Mouvement R�formateur (MR) anzuführen. Seine Entscheidung habe großes Aufsehen erregt und zu Spekulationen geführt. Michel sprach nun von "persönlichen Angriffen".

Zehntausende bei Demos gegen Rechts in Österreich

Wien - Zehntausende Menschen sind am Freitag in Wien und anderen Städten auf die Straße gegangen und haben gegen Rechtsextremismus demonstriert. Vor dem Parlament in Wien versammelten sich trotz Regens bei einer breit unterstützten Großkundgebung am Abend nach Veranstalterangaben mindestens 80.000 Menschen, um die "Demokratie zu verteidigen". Laut Polizei waren es bis zu 35.000 Personen. Auch in Innsbruck und Salzburg gab es Protestveranstaltungen.

UNO prüft Beteiligung von Mitarbeitern an Hamas-Terror

Gaza - Wegen des Verdachts einer Verwicklung in den Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober hat das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) mehrere Mitarbeiter entlassen. Die israelischen Behörden hätten Informationen zu den Vorwürfen vorgelegt, er habe daraufhin sofort die Verträge der betroffenen Mitarbeiter aufgekündigt und eine Untersuchung in die Wege geleitet, erklärte UNRWA-Chef Philippe Lazzarini am Freitag. Die USA setzten umgehend ihre Zahlungen an UNRWA aus.

Literatin Ilse Helbich im Alter von 100 Jahren gestorben

Wien - Erst als 65-Jährige begann sie, Prosa zu schreiben. Ihren ersten Roman brachte Ilse Helbich mit 80 heraus, ihr Lyrikdebüt "Im Gehen" erschien mit 94 Jahren. 2018 folgte der Kulturpreis des Landes NÖ, und sie überließ ihren literarischen Vorlass der Dokumentationsstelle für Literatur in St. Pölten. Am heutigen Freitag nun ist Ilse Helbich im hohen Alter von 100 Jahren in ihrer Geburtsstadt Wien verstorben. Dies teilte ihr Verlag Droschl mit.

