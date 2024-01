Van der Bellen: Jeden Tag Hass entgegentreten

Wien - Zum internationalen Holocaust-Gedenktag hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen gemahnt, dass Antisemitismus, Hass und Hetze nicht nur an diesem Tag, sondern jeden Tag entgegengetreten werden müsse. "Wenn Österreich das 'Niemals wieder' ernst meint, muss es das zeigen. Und zwar jeden Tag aufs Neue", sagte Van der Bellen in einem am Samstag veröffentlichten Video.

Baby bei Verkehrsunfall in der Steiermark gestorben

Krottendorf/Gaisfeld - Bei einem Frontalcrash zwischen einem Pkw und einem Lkw am Freitag gegen 18.00 Uhr in Krottendorf-Gaisfeld (Bezirk Voitsberg) ist ein drei Monate altes Baby ums Leben gekommen. Die 27-jährige Mutter, die den Pkw gelenkt hatte, wurde laut Rotem Kreuz reanimiert und in kritischem Zustand ins Landeskrankenhaus Graz geflogen. Wie die Polizei unter Berufung auf Zeugen berichtete, war der Pkw auf die Gegenfahrbahn geraten, wo es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Lkw kam.

USA und Großbritannien griffen Hafen der Houthi im Jemen an

Sanaa - Der von der Houthi-Miliz kontrollierte jemenitische TV-Sender "Al-Masirah" meldet, dass die USA und Großbritannien am Samstag zwei Luftangriffe auf den Hafen Ras Isa in der Hafenstadt Saleef (Provinz Hodeidah) am Roten Meer geflogen hat. Die US-Streitkräfte vermeldeten, man habe eine Schiffsabwehrrakete der militant-islamistischen Houthi zerstört, die auf das Rote Meer gerichtet und bereit zum Start gewesen sei.

Erste Boeing 737-9 Max nach Inspektion wieder im Dienst

Chicago - Drei Wochen nach einem Beinahe-Unglück mit einer Boeing 737-9 Max befördern Flugzeuge des Typs wieder Passagiere in den USA. Alaska Airlines - die Fluggesellschaft, deren 737-9 Max im Flug ein Rumpfteil verlor - setzte am Freitag (Ortszeit) eine überprüfte Maschine zwischen Seattle und San Diego ein.

Bayer in Glyphosat-Prozess zu 2,25 Milliarden verurteilt

Leverkusen - Bei den Glyphosat-Prozessen in den USA hat Bayer wieder eine Niederlage einstecken müssen. Wie die Anwälte eines Klägers mitteilten, war am Freitag die Jury eines Gerichts in Philadelphia zu dem Schluss gekommen, dass das Unternehmen 2,25 Milliarden US-Dollar an den Mann aus Pennsylvania zahlen muss. Er war nach eigenen Aussagen nach dem Kontakt mit dem glyphosathaltigen Unkrautvernichtungsmittel Roundup an Krebs erkrankt. Bayer will berufen.

NEOS entscheiden über Spitzenkandidatur für EU-Wahl

Rankweil - Mit Helmut Brandstätter küren die NEOS am Samstag als letzte der fünf Parlamentsparteien ihren Spitzenkandidaten für die im Juni stattfindende EU-Wahl. Bereits bei der Online-Vorwahl als auch im erweiterten Parteivorstand war das Votum für den Nationalratsabgeordneten eindeutig. Als dritte Stufe muss Brandstätter nun noch von der Mitgliederversammlung bestätigt werden.

Frau bei Wohnhausbrand in Vbg. in letzter Minute gerettet

Bregenz - Bei einem Wohnhausbrand in Koblach (Bez. Feldkirch) ist am Freitagabend eine Frau laut Polizei "in letzter Minute" aus dem brennenden Gebäude gerettet worden. Die Mutter zweier Kinder wurde über eine Leiter durch ein Fenster im ersten Obergeschoss ins Freie gezogen. Die 13-jährige Tochter wurde von Angehörigen mittels eines Tischs ebenfalls aus dem ersten Stock geborgen, der gleichaltrige Sohn hatte das Haus durch die Haustüre verlassen können. Sie wurden ins Spital gebracht.

Erneut Erdbeben in Tirol

Ehrwald - Ein leichtes Erdbeben hat sich in der Nacht auf Samstag erneut im Raum Ehrwald in Tirol ereignet. Laut Österreichischem Erdbebendienst (GeoSphere Austria) wurde das Beben der Stärke 3.6 von den Bewohnern deutlich verspürt. Es könne bei dieser Magnitude ganz vereinzelt zu leichten Schäden wie Haarrissen im Verputz kommen, stärkere Schäden seien aber nicht zu erwarten.

