Mutter und Baby starben bei Verkehrsunfall in der Steiermark

Krottendorf/Gaisfeld - Bei einem Frontalcrash zwischen einem Pkw und einem Lkw am Freitag gegen 18.00 Uhr in Krottendorf-Gaisfeld (Bezirk Voitsberg) sind eine 27-Jährige und ihr drei Monate altes Baby ums Leben gekommen. Die Mutter, die den Pkw gelenkt hatte, wurde reanimiert und in kritischem Zustand mit schwersten Verletzungen ins Landeskrankenhaus Graz geflogen. Trotz der Bemühungen des Ärzteteams verstarb die Frau im Spital. Ihre kleine Tochter wäre am Samstag vier Monate alt geworden.

Van der Bellen: Jeden Tag Hass entgegentreten

Wien - Zum internationalen Holocaust-Gedenktag hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen gemahnt, dass Antisemitismus, Hass und Hetze nicht nur an diesem Tag, sondern jeden Tag entgegengetreten werden müsse. "Wenn Österreich das 'Niemals wieder' ernst meint, muss es das zeigen. Und zwar jeden Tag aufs Neue", sagte Van der Bellen in einem am Samstag veröffentlichten Video.

Sohn tötete in Deutschland Eltern und sich selbst

Villingen-Schwenningen - Noch unklar sind die Hintergründe für ein schreckliches Geschehen in Villingen-Schwenningen im Schwarzwald. Ein 27 Jahre alter Mann hat am Freitag die Eltern und den Bruder tot im Elternhaus gefunden. Sie hatten alle Stichverletzungen. "Nach ersten Ermittlungen liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass der Sohn zunächst seine Eltern und dann sich selbst tötete", hieß es in einer Mitteilung der Polizei.

Kämpfe in Khan Yunis im Gazastreifen gehen weiter

Gaza/Jerusalem - Israels Armee setzt eigenen Angaben zufolge die Kämpfe in der Stadt Khan Yunis im Süden des Gazastreifens fort. Bei einem Luftangriff seien drei Palästinenser getötet worden, die in der Nähe israelischer Einsatzkräfte Sprengstoff platziert hätten, teilte das Militär am Samstag mit. Soldaten hätten zudem "zahlreiche bewaffnete Terroristen aus nächster Nähe" getötet.

Drei Rechtsextreme nach Demo gegen Rechts angezeigt

Wien - Bei der Demo gegen Rechtsextremismus am Freitagabend hat es nach Polizeiangaben drei Anzeigen wegen Ordnungsstörung gegeben. Rechtsextreme hatten am Dach eines Gebäudes ein Banner entrollt sowie Pyrotechnik gezündet. Ein Video davon teilten sie über soziale Medien. Die Beteiligten seien "unverzüglich durch Polizisten angehalten und deren Identitäten festgestellt worden", so die Polizei in einer Aussendung. Banner sowie pyrotechnische Gegenstände habe man sichergestellt.

Brandstätter zum NEOS-Spitzenkandidaten für EU-Wahl gekürt

Rankweil - Unter dem Motto "Auf in die Vereinigten Staaten von Europa" hat am Samstag in Rankweil (Vorarlberg) die Bundesmitgliederversammlung der NEOS Helmut Brandstätter zum Spitzenkandidaten für die EU-Wahl gewählt. Der ehemalige Journalist erhielt 84 Prozent Zustimmung. Neben der Kandidatenliste segneten die NEOS auch ihr EU-Wahlprogramm ab.

USA und Großbritannien griffen Hafen der Houthi im Jemen an

Sanaa - Die USA und Großbritannien haben nach Angaben der Houthi im Jemen zwei Luftangriffe auf den Hafen von Ras Issa am Roten Meer geflogen. Weitere Einzelheiten berichtete der Houthi-TV-Sender Al-Masira am Samstag zunächst nicht. Am Freitag war der Tanker "Marlin Luanda" im Roten Meer nach Angaben des Betreibers und Rohstoffhändlers Trafigura im Roten Meer von einer Rakete getroffen worden. Ein Tank auf der Steuerbordseite habe Feuer gefangen, teilte Trafigura am Samstag mit.

Frau bei Wohnhausbrand in Vbg. in letzter Minute gerettet

Bregenz - Bei einem Wohnhausbrand in Koblach (Bez. Feldkirch) ist am Freitagabend eine Frau laut Polizei "in letzter Minute" aus dem brennenden Gebäude gerettet worden. Die Mutter zweier Kinder wurde über eine Leiter durch ein Fenster im ersten Obergeschoss ins Freie gezogen. Die 13-jährige Tochter wurde von Angehörigen mittels eines Tischs ebenfalls aus dem ersten Stock geborgen, der gleichaltrige Sohn hatte das Haus durch die Haustüre verlassen können. Sie wurden ins Spital gebracht.

