USA griffen nach Tod von US-Soldaten Ziele im Nahen Osten an

Washington/Bagdad - Mehrere Tage nach dem tödlichen Angriff proiranischer Milizen auf US-Soldaten in Jordanien hat das US-Militär mit einem umfassenden Gegenschlag auf Ziele im Irak und in Syrien reagiert. Das US-Militär beschoss nach eigenen Angaben mehr als 85 Ziele aus der Luft, darunter Kommandozentralen, Geheimdienststandorte und Waffenlager, die von iranischen Revolutionsgarden (IRGC) und mit ihnen verbundenen Milizen genutzt würden, teilte das US-Regionalkommando Centcom am Freitag mit.

US-Außenminister Blinken reist erneut nach Nahost

Tel Aviv/Gaza - US-Außenminister Antony Blinken reist kommende Woche erneut in den Nahen Osten, um die Gespräche über eine mögliche neue Feuerpause im Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas voranzubringen. Wie das US-Außenministerium am Freitag mitteilte, wird Blinken die Vermittlerländer Katar und Ägypten, Israel, das besetzte Westjordanland und Saudi-Arabien besuchen. Es ist bereits seine fünfte Nahostreise seit Beginn des Gaza-Kriegs.

Wiener Polizei sucht geflüchteten mutmaßlichen IS-Anhänger

Wien - Bei dem Häftling, der Freitagmittag während eines Spitalstermins in Wien-Leopoldstadt geflüchtet ist, handelt es sich nach jüngsten, vertrauenswürdigen Informationen der APA um einen mutmaßlichen Anhänger der radikalislamistischen Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS). Gegen den 19-Jährigen wird wegen terroristischer Vereinigung (�278b StGB) ermittelt. Offizielle Bestätigung gab es am Freitagabend dafür keine, das Justizministerium hielt sich weiterhin bedeckt.

EU-Außenminister beraten über Beziehungen zur Türkei

Brüssel - Außenministerinnen und Außenminister aus den EU-Staaten wollen an diesem Samstag in Brüssel über die Beziehungen der Europäischen Union zur Türkei und zu afrikanischen Ländern beraten. Im Mittelpunkt des informellen Treffens steht die Frage, ob und wie Partnerschaften weiter ausgebaut werden können.

US-Schauspieler Carl Weathers 76-jährig verstorben

Los Angeles - In der Rolle des "Rocky"-Boxers Apollo Creed wurde Carl Weathers berühmt. Nun ist der US-Schauspieler und ehemalige Profi-Sportler mit 76 Jahren gestorben. Hollywood-Stars wie Sylvester Stallone (77) und Arnold Schwarzenegger (76) bekundeten ihre Trauer und zollten dem Kollegen Tribut. Manager Matt Luber gab den Tod von Weathers am Freitag (Ortszeit) bekannt. Nach Angaben seiner Familie starb der Schauspieler am Donnerstag in seinem Haus in Los Angeles "friedlich" im Schlaf.

Ukraine will offenbar Oberbefehlshaber Saluschnyj absetzen

Washington - Die ukrainische Regierung will offenbar ihren Oberbefehlshaber, General Walerij Saluschnyj, absetzen und hat nach Angaben von Insidern das US-Präsidialamt über diese Pläne informiert. Dies erklärten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Freitag (Ortszeit). "Das Weiße Haus hat zum Ausdruck gebracht, dass es Sache der Ukraine ist, ihre eigenen souveränen Entscheidungen über ihr Personal zu treffen", so einer der Insider.

