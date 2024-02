Messerangreifer verletzt drei Menschen in Pariser Bahnhof

Paris - Bei einer Messerattacke in einem Pariser Bahnhof sind Samstag früh drei Menschen verletzt worden. Einsatzkräfte hätten den Täter im Bahnhof Gare de Lyon überwältigt, berichteten der Sender BFMTV und die Zeitung "Le Figaro" unter Berufung auf die Polizei. Es gebe einen Schwerverletzten und zwei Leichtverletzte. Die Hintergründe seien noch unklar.

Tote bei schweren Waldbränden in Chile

Santiago de Chile - Bei schweren Waldbränden in Chile sind nach Behördenangaben etwa zehn Menschen ums Leben gekommen. "Es gibt vorläufige Informationen über etwa zehn Tote", sagte eine für die Region Valpara�so zuständige Behördenvertreterin am Freitag. Präsident Gabriel Boric rief wegen der Brände den Notstand aus. Damit sollten alle verfügbaren Mittel mobilisiert werden, um die Feuer zu bekämpfen.

Baerbock: Offensive in Rafah wäre nicht zu rechtfertigen

Berlin - Außenministerin Annalena Baerbock hat Israel vor einer Militäroffensive im südlichsten Teil des Gazastreifens gewarnt. "Jetzt in Rafah, an dem letzten und überfülltesten Ort, vorzugehen, wie vom israelischen Verteidigungsminister angekündigt, wäre einfach nicht zu rechtfertigen", sagte die Grünen-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Samstag). "Ein Großteil der Opfer sind Frauen und Kinder. Stellen wir uns einfach vor: Es wären unsere Kinder."

Ukraine will offenbar Oberbefehlshaber Saluschnyj absetzen

Washington - Die ukrainische Regierung will offenbar ihren Oberbefehlshaber, General Walerij Saluschnyj, absetzen und hat nach Angaben von Insidern das US-Präsidialamt über diese Pläne informiert. Dies erklärten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Freitag (Ortszeit). "Das Weiße Haus hat zum Ausdruck gebracht, dass es Sache der Ukraine ist, ihre eigenen souveränen Entscheidungen über ihr Personal zu treffen", so einer der Insider.

Tödlicher Forstunfall in der Steiermark

Edelsbach - Ein 43-Jähriger ist am Freitag bei Forstarbeiten in der Gemeinde Edelsbach (Bezirk Südoststeiermark) bei Forstarbeiten von einem Ast getroffen worden und dabei ums Leben gekommen. Zwei seiner Bekannten, die mit ihm im Wald gearbeitet hatten, alarmierten die Rettungskräfte, teilte die Landespolizeidirektion mit. Die Notärztin konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen. In der Steiermark ist es seit Jahresbeginn zu einigen tödlichen Forstunfällen gekommen.

Sprengsatz vor Regierungsgebäude in Athen explodiert

Athen - In Athen ist in der Nacht auf Samstag ein Sprengsatz vor dem Arbeitsministerium im Zentrum der Stadt explodiert. Wie die griechische Polizei mitteilte, wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Der Explosion war demnach ein anonymer Anruf bei der "Zeitung der Herausgeber" vorangegangen, in dem ein Unbekannter auf eine in 40 Minuten bevorstehende Explosion eines Sprengsatzes vor dem Ministerium hingewiesen hatte.

