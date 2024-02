Entflohener Terror-Verdächtiger Samstagfrüh festgenommen

Wien/Wiener Neustadt - Ein am Freitagvormittag aus einem Wiener Spital geflohener mutmaßlicher Anhänger der radikalislamistischen Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) ist gefasst. Der 19-jährige Mahdy C., gegen den von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wegen terroristischer Vereinigung (�278b StGB) ermittelt wird, konnte Samstagfrüh festgenommen werden, erfuhr die APA aus Sicherheitskreisen.

Syrien meldet schwere Schäden und Tote durch US-Angriffe

Damaskus/London - Nach US-Angriffen auf Stellungen der iranischen Revolutionsgarden und mit Teheran verbündeter Milizen in Syrien und im Irak hat das syrische Regime "erhebliche Schäden" gemeldet. Bei den nächtlichen Angriffen seien "eine Reihe von Zivilisten und Soldaten getötet" und weitere verletzt worden, zitierten syrische Staatsmedien aus einer Erklärung des Militärs. Öffentliches und privates Eigentum sei beschädigt worden.

Wieder Tote bei Militäreinsatz Israels im Gazastreifen

Tel Aviv/Gaza - Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben seine Angriffe auf Ziele der Hamas im Gazastreifen fortgesetzt. Dabei seien in den letzten 24 Stunden Dutzende Kämpfer der militanten Palästinenser-Organisation getötet worden, teilte die Armee am Samstagmorgen mit. Im Flüchtlingslager Al-Shati im Nordteil des Küstenstreifens entdeckte das Militär eine Gruppe Kämpfer, die Waffen transportieren wollten. Der Trupp sei durch einen gezielten Luftschlag ausgeschaltet worden.

Schallenberg warnt vor Offensive im südlichen Gazastreifen

Brüssel - Die EU-Außenminister, darunter Österreichs Ressortchef Alexander Schallenberg (ÖVP), beraten am Samstag in Brüssel über die Kriege in Nahost und der Ukraine. Auch das Verhältnis zu den afrikanischen Staaten und zur Türkei steht auf der Agenda. Schallenberg warnte Israel vor einer Militäroffensive im südlichen Gazastreifen.

Pflegeheime verweigern Bewohnern assistierten Suizid

Wien - Mehrere Pflegeheimbetreiber sollen ihren Bewohnern per Hausordnung untersagen, assistierten Suizid in Anspruch zu nehmen. Das hat die Volksanwaltschaft bei unangekündigten Visiten in Pflegeheimen entdeckt, berichtete das Nachrichtenmagazin "profil" am Samstag. Volksanwalt Bernhard Achitz (SPÖ) forderte die Heimbetreiber dazu auf, die im Sterbeverfügungsgesetz vorgesehene Möglichkeit des straflosen assistierten Suizids "zu akzeptieren".

Russland und Ukraine greifen sich gegenseitig mit Drohnen an

Dnipro (Dnipropetrowsk)/Wolgograd - Russland und die Ukraine haben in der Nacht durch Beschuss mit Drohnen und Raketen Schäden an Infrastrukturobjekten der Gegenseite verursacht. "Durch den Absturz einer abgeschossenen Drohne ist ein Feuer in der Wolgograder Ölraffinerie ausgebrochen", teilte der Gouverneur der russischen Region, Andrej Botscharow, am Samstag auf Telegram mit. Die Flammen seien schnell eingedämmt worden. Tote und Verletzte habe es nicht gegeben.

Tote bei schweren Waldbränden in Chile

Santiago de Chile - Bei schweren Waldbränden in Chile sind nach Behördenangaben etwa zehn Menschen ums Leben gekommen. "Es gibt vorläufige Informationen über etwa zehn Tote", sagte eine für die Region Valpara�so zuständige Behördenvertreterin am Freitag. Präsident Gabriel Boric rief wegen der Brände den Notstand aus. Damit sollten alle verfügbaren Mittel mobilisiert werden, um die Feuer zu bekämpfen.

Messerangreifer verletzt drei Menschen in Pariser Bahnhof

Paris - Bei einer Messerattacke in einem Pariser Bahnhof sind Samstag früh drei Menschen verletzt worden. Einsatzkräfte hätten den Täter im Bahnhof Gare de Lyon überwältigt, berichteten der Sender BFMTV und die Zeitung "Le Figaro" unter Berufung auf die Polizei. Es gebe einen Schwerverletzten und zwei Leichtverletzte. Die Hintergründe seien noch unklar.

