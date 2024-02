Drei Tote in Wohnung in Niederösterreich entdeckt

Bad Vöslau - Mordalarm in Niederösterreich: In einer Wohnung in Bad Vöslau (Bezirk Baden) sind am Samstagnachmittag laut Landespolizeidirektion drei Tote entdeckt worden. Die Hintergründe waren zunächst noch unklar. Das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen.

Syrien, Irak und Iran verurteilen US-Luftangriffe mit Toten

Damaskus/London - Syrien, der Irak und der Iran haben die US-Luftangriffe auf Stellungen der iranischen Revolutionsgarden und mit Teheran verbündeter Milizen in Syrien und im Irak als Vergeltung für den Tod dreier US-Soldaten bei einem Drohnenangriff in Jordanien verurteilt. Das Büro des irakischen Premiers Mohammed Shia al-Sudani teilte am Samstag mit, im Irak seien 16 Menschen getötet worden, darunter Zivilisten. In Syrien dürften rund 23 Menschen ums Leben gekommen sein.

Wieder Tote bei Militäreinsatz Israels im Gazastreifen

Tel Aviv/Gaza - Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben seine Angriffe auf Ziele der Hamas im Gazastreifen fortgesetzt. Dabei seien in den letzten 24 Stunden Dutzende Kämpfer der militanten Palästinenser-Organisation getötet worden, teilte die Armee am Samstagmorgen mit. Im Flüchtlingslager Al-Shati im Nordteil des Küstenstreifens entdeckte das Militär eine Gruppe Kämpfer, die Waffen transportieren wollten. Der Trupp sei durch einen gezielten Luftschlag ausgeschaltet worden.

Geflüchteter Terror-Verdächtiger in Wien-Floridsdorf gefasst

Wien/Wiener Neustadt - Ein am Freitagvormittag aus einem Wiener Spital geflüchteter mutmaßlicher Anhänger der radikalislamistischen Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) befindet sich dank zielgerichteter Fahndungsmaßnahmen der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) wieder in Haft. Der 19-jährige Mahdy C., gegen den von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wegen Terrorverdachts und krimineller Vereinigung ermittelt wird, wurde am Samstag kurz nach 8.00 Uhr in Wien-Floridsdorf gefasst.

Rund 2.500 Menschen zum Auftakt der Grazer Demo gegen rechts

Graz - Rund eine Woche nach den großen Demos in Wien, Innsbruck und Salzburg gegen rechts gab es am Samstag bei sonnigem Wetter auch in Graz eine Kundgebung, veranstaltet vom "Bündnis für Menschenrechte und Demokratie". Erste Teilnehmer trafen schon vor 15.00 Uhr am Europaplatz am Hauptbahnhof ein, gegen 15.45 Uhr ging es in einem Marsch von rund 2.500 Menschen vom Bahnhof über die Annenstraße zum Hauptplatz, wo ab 16.30 Uhr Ansprachen und ab 18.00 Uhr ein Lichtermeer geplant war.

Bauern protestieren am Frankfurter Flughafen

Frankfurt am Main - Hunderte Landwirte haben am Samstag mit einer Protestfahrt um den Frankfurter Flughafen gegen das Auslaufen der Steuererstattungen für Agrardiesel demonstriert. Wie ein Polizeisprecher sagte, begaben sich die Bauern gegen 6.00 Uhr Richtung Airport. Angekündigt waren bis zu 2.000 Traktoren, es kamen zunächst aber deutlich weniger. Am frühen Samstagmorgen seien es 500 bis 600 Traktoren gewesen.

Vorwahlen der US-Demokraten in South Carolina

Columbia (Maryland)/Washington - Im US-Bundesstaat South Carolina hat am Samstag die erste offizielle Vorwahl für die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten begonnen. Die Wahllokale öffneten am Samstagmorgen (Ortszeit) und sollten nach deutscher Zeit in der Nacht zu Sonntag schließen. Erst danach sind Ergebnisse zu erwarten. Amtsinhaber Joe Biden will bei der Präsidentenwahl im November für eine zweite Amtszeit antreten. Parteiintern hat er dabei keine ernst zu nehmende Konkurrenz.

Katholikin an der Spitze der Regierung in Nordirland

Belfast - Nach zweijähriger politischer Krise hat Nordirland wieder eine Regierung - und erstmals steht eine katholische Politikerin an ihrer Spitze. Das Regionalparlament in Belfast wählte am Samstag die 47-jährige Michelle O'Neill von der Partei Sinn Fein zur "First Minister". Damit wird die frühere Bürgerkriegsregion nun von einer Politikerin geführt, die eine Wiedervereinigung mit dem EU-Mitglied Irland anstrebt.

