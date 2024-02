Drei Tote nach Brand in Wohnung in Niederösterreich entdeckt

Bad Vöslau - Nach einem Brand in einer Wohnung in Bad Vöslau (Bezirk Baden) sind am Samstagnachmittag drei Tote entdeckt worden. Es handle sich um Männer mittleren Alters, sagte Stefan Pfandler, Leiter des ermittelnden Landeskriminalamts Niederösterreich, auf APA-Anfrage. Die Leichen wiesen Anzeichen von Schussverletzungen auf. Hintergründe sowie die genauen Identitäten waren vorerst nicht bekannt.

Syrien, Irak und Iran verurteilen US-Luftangriffe mit Toten

Damaskus/London - Syrien, der Irak und der Iran haben die US-Luftangriffe auf Stellungen der iranischen Revolutionsgarden und mit Teheran verbündeter Milizen in Syrien und im Irak als Vergeltung für den Tod dreier US-Soldaten bei einem Drohnenangriff in Jordanien verurteilt. Das Büro des irakischen Premiers Mohammed Shia al-Sudani teilte am Samstag mit, im Irak seien 16 Menschen getötet worden, darunter Zivilisten. In Syrien dürften rund 23 Menschen ums Leben gekommen sein.

Geflüchteter Terror-Verdächtiger in Wien-Floridsdorf gefasst

Wien/Wiener Neustadt - Ein am Freitagvormittag aus einem Wiener Spital geflüchteter mutmaßlicher Anhänger der radikalislamistischen Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) befindet sich dank zielgerichteter Fahndungsmaßnahmen der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) wieder in Haft. Der 19-jährige Mahdy C., gegen den von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wegen Terrorverdachts und krimineller Vereinigung ermittelt wird, wurde am Samstag kurz nach 8.00 Uhr in Wien-Floridsdorf gefasst.

Tausende Menschen bei Grazer Demo gegen rechts

Graz - Rund eine Woche nach den Demos in Wien, Innsbruck und Salzburg gegen rechts gab es am Samstag auch in Graz eine Kundgebung, veranstaltet vom "Bündnis für Menschenrechte und Demokratie". Die Organisatoren sprachen nach eigener Zählung von rund 10.000 Teilnehmern, die Polizei von mehreren tausend, eine APA-Schätzung ergab rund 5.000 Teilnehmer in der Marschsäule an der Hauptbrücke. Zwischenfälle gab es laut Polizei und Organisatoren keine, den Abschluss bildete ein Lichtermeer.

Zumindest 19 Tote bei schweren Waldbränden in Chile

Santiago de Chile - Bei schweren Waldbränden in Chile sind mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Opfern in der Stadt Vi�a del Mar an der Pazifikküste sei auch eine minderjährige Person, sagte Innenministerin Carolina Toh� am Samstag. Die Zahl der Toten sei noch vorläufig, da die Einsatzkräfte bisher nicht in alle von den Feuern betroffenen Gebiete vorrücken konnten.

Katholikin an der Spitze der Regierung in Nordirland

Belfast - Nordirland wird zum ersten Mal in seiner Geschichte von einer katholischen Politikerin angeführt, die das frühere Bürgerkriegsgebiet gerne mit dem EU-Mitglied Irland vereinigen würde. Michelle O'Neill von der Partei Sinn Fein wurde am Samstag im Regionalparlament in Belfast zur neuen Regierungschefin bestimmt. Sie ist die erste Katholikin in dem Amt in der 103-jährigen Geschichte des britischen Landesteils.

Polizei: 150.000 bei Demo gegen rechts in Berlin

Berlin - Wildfremde halten sich an den Händen und strecken diese in die Höhe. "Wir sind die menschliche Brandmauer", schallt eine Stimme von der Bühne. Mehr als 150.000 Menschen haben sich nach Polizeiangaben am Samstagmittag in Berlin vor dem Reichstagsgebäude versammelt. Für Demokratie und Toleranz, gegen rechts, Hass und die AfD. Die Veranstalter, ein Bündnis namens Hand in Hand, sprachen sogar von 300.000 Teilnehmern. Angemeldet hatten sie ein Drittel davon.

Vorwahlen der US-Demokraten in South Carolina

Columbia (Maryland)/Washington - Im US-Bundesstaat South Carolina hat am Samstag die erste offizielle Vorwahl für die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten begonnen. Die Wahllokale öffneten am Samstagmorgen (Ortszeit) und sollten nach deutscher Zeit in der Nacht zu Sonntag schließen. Erst danach sind Ergebnisse zu erwarten. Amtsinhaber Joe Biden will bei der Präsidentenwahl im November für eine zweite Amtszeit antreten. Parteiintern hat er dabei keine ernst zu nehmende Konkurrenz.

