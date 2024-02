Drei tote Männer mit Schusswunden in Wohnung in NÖ entdeckt

Bad Vöslau - Drei tote Männer sind am Samstagnachmittag nach einem Brand in einer Wohnung in Bad Vöslau (Bezirk Baden) entdeckt worden. Alle drei Leichen wiesen laut Stefan Pfandler, dem Leiter des ermittelnden Landeskriminalamts Niederösterreich, Schusswunden auf. Obduktionen wurden angeordnet, eine Faustfeuer- sowie eine Langwaffe sichergestellt. Hintergründe sowie die genauen Identitäten der drei Personen waren vorerst nicht bekannt.

Tausende Menschen bei Grazer Demo gegen rechts

Graz - Rund eine Woche nach den Demos in Wien, Innsbruck und Salzburg gegen rechts gab es am Samstag auch in Graz eine Kundgebung, veranstaltet vom "Bündnis für Menschenrechte und Demokratie". Die Organisatoren sprachen nach eigener Zählung von rund 10.000 Teilnehmern, die Polizei von mehreren tausend, eine APA-Schätzung ergab rund 5.000 Teilnehmer in der Marschsäule an der Hauptbrücke. Zwischenfälle gab es laut Polizei und Organisatoren keine, den Abschluss bildete ein Lichtermeer.

Katholikin an der Spitze der Regierung in Nordirland

Belfast - Nordirland wird zum ersten Mal in seiner Geschichte von einer katholischen Politikerin angeführt, die das frühere Bürgerkriegsgebiet gerne mit dem EU-Mitglied Irland vereinigen würde. Michelle O'Neill von der Partei Sinn Fein wurde am Samstag im Regionalparlament in Belfast zur neuen Regierungschefin bestimmt. Sie ist die erste Katholikin in dem Amt in der 103-jährigen Geschichte des britischen Landesteils.

Polizei: 150.000 bei Demo gegen rechts in Berlin

Berlin - Wildfremde halten sich an den Händen und strecken diese in die Höhe. "Wir sind die menschliche Brandmauer", schallt eine Stimme von der Bühne. Mehr als 150.000 Menschen haben sich nach Polizeiangaben am Samstagmittag in Berlin vor dem Reichstagsgebäude versammelt. Für Demokratie und Toleranz, gegen rechts, Hass und die AfD. Die Veranstalter, ein Bündnis namens Hand in Hand, sprachen sogar von 300.000 Teilnehmern. Angemeldet hatten sie ein Drittel davon.

Großteils friedliche "Grenzen töten"-Demo in Innsbruck

Innsbruck - Deutlich über 500 Personen haben Samstagnachmittag in Innsbruck unter dem Titel "Grenzen Töten" etwa gegen "Abschiebepolitik" und für ein "Bleiberecht für alle" demonstriert. Während des Demozuges, bei dem mitunter "Free Palestine"-Rufe erschallten, kam es zum Zünden von bengalischen Feuern und damit verbotenem Pyrotechnikeinsatz durch den "Schwarzen Block". Die Demo ging trotzdem großteils friedlich über die Bühne.

Verkehrstoter erst mehrere Tage nach Unfall entdeckt

Annaberg - Bei einem Verkehrsunfall in Annaberg (Bezirk Lilienfeld) ist ein 66-Jähriger ums Leben gekommen. Nach Angaben der Exekutive war der Wiener bereits am Mittwoch mit seinem Pkw von der B20 abgekommen und auf einer Böschung gelandet. Der Mann sei aber erst am Samstag entdeckt worden, hieß es auf Anfrage von der Landespolizeidirektion Niederösterreich.

