Enthaltung: Koalition bei EU-Lieferkettengesetz uneins

Wien/Brüssel - Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) will sich bei der am Freitag geplanten Abstimmung zum EU-Lieferkettengesetz enthalten. Das gab das Büro des Ministers am Mittwochnachmittag auf APA-Anfrage bekannt. Justizministerin Alma Zadić vom Grünen Koalitionspartner der Türkisen hatte Kocher erst kurz davor zu dessen Zustimmung aufgefordert. "Der Kompromissvorschlag ist nicht zustimmungsfähig", hieß es hingegen von Kocher. Die Koalition ist in diesem Punkt damit uneins.

Lkw-Fahrer bei Prozess in Tirol wegen Mordes verurteilt

Innsbruck/Inzing - Ein 36-jähriger Lkw-Fahrer aus Polen ist am Mittwoch am Landesgericht Innsbruck wegen Mordes nicht rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Urteil der Geschworenen fiel dabei einstimmig aus. Dem Mann wurde vorgeworfen, im Mai 2023 auf einem Autobahnparkplatz in Inzing (Innsbruck-Land) einen 35-jährigen Landsmann nach einem Streit mit zwölf Messerstichen getötet zu haben. Ein zuvor abgelegtes Geständnis hatte er zu Prozessbeginn teilweise widerrufen.

Presley, Heino, Glööckler - Ball-Promis spielten Ouvertüre

Wien - Die Opernball-Promis haben am Mittwoch ihre Ouvertüre zu dem Fest in der Wiener Staatsoper gespielt. Richard Lugner präsentierte seinen Gast Priscilla Presley, Heino und Oliver Pocher scherzten bei einem Champagner-Empfang und der deutsche Designer Glööckler inszenierte sich bei einem "völkerverbindenden Sektempfang" als Botschafter für die "Flamme des Friedens".

Blinken zu Waffenruhe-Verhandlungen in Israel

Gaza/Riad - Im Rahmen der Bemühungen um eine Waffenruhe im Gazastreifen hat US-Außenminister Antony Blinken am Mittwoch in Jerusalem Israels Präsident Yitzhak (Isaac) Herzog und Ministerpräsident Benjamin Netanyahu getroffen. Die radikale Palästinenserorganisation Hamas schlägt einem Entwurf zufolge einen dreistufigen Plan für eine Waffenruhe mit Israel vor. Die heftigen Kämpfe im Süden des Gazastreifens gingen unterdessen weiter.

Hoher Mehrbedarf an Personen in der Pflege bis 2050

Wien - Bis 2050 werden in der Pflege bzw. Betreuung aufgrund von Pensionierungen und der demografischen Entwicklung knapp 200.000 Personen an zusätzlichem Personal benötigt. Zu diesem Ergebnis kommt die neue Pflegepersonalbedarfsprognose der Gesundheit Österreich. Stellt man die derzeitige Zahl der abgeschlossenen Ausbildungen im engeren Pflegebereich und den Bedarf bis 2050 gegenüber, ergibt sich eine "Lücke" von rund 2.000 bis 3.000 Personen pro Jahr.

Ausbildung für junge Flüchtlinge wird forciert

Wien - Die Integration junger Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt wird nun stark vorangetrieben. In Wien wird die Zahl einschlägiger Collegeplätze ab September massiv ausgebaut. 5.000 Plätze werden vor allem für die Gruppe 18-25-Jähriger zur Verfügung stehen. Ziel des am Mittwoch in einer Pressekonferenz präsentierten Projekts ist, die jungen Asylberechtigten fit für den Arbeitsmarkt zu machen.

Langjähriger Reichenau-Intendant Peter Loidolt gestorben

Wien/Reichenau an der Rax - Peter Loidolt, Mitbegründer und bis 2021 langjähriger Intendant der Festspiele Reichenau, ist im Alter von 78 Jahren verstorben. Dies teilten die Festspiele in einer Aussendung mit. Er war zunächst in der Wirtschaft tätig, gründete 1981 gemeinsam mit seiner Frau Renate Loidolt den Kulturverein Reichenau an der Rax und 1988 die Festspiele Reichenau, die als künstlerisch und wirtschaftlich erfolgreiches Kulturprojekt galten.

Viele Tote bei Anschlägen in Pakistan kurz vor Wahlen

Islamabad - Einen Tag vor der Parlamentswahl in Pakistan sind bei zwei Anschlägen mindestens 26 Menschen getötet worden. Dutzende weitere Menschen wurden bei den Attacken in der Unruheprovinz Belutschistan verletzt, wie Behördenvertreter am Mittwoch mitteilten. Die Angriffe richteten sich gegen zwei Wahlkampfbüros. Bei einem der Anschläge in der Stadt Pishin riss eine an einem Motorrad befestigte Bombe 14 Menschen in den Tod, mehr als 30 wurden verletzt.

