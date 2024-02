Opernstars Garanča und Beczala eröffnen Wiener Opernball

Wien - Die Opernstars Elīna Garanča und Piotr Beczala eröffnen am Donnerstag den 66. Wiener Opernball. Der ausverkaufte Ball ist der zweite unter der Direktion von Bogdan Roščić. Die Staatsspitze ist heuer durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der seinen montenegrinischen Amtskollegen Jakov Milatović zu Gast hat, sowie Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) vertreten, der mit Estlands Premierministerin Kaja Kallas zum Event kommt.

Fusionsreaktor JET vor Stilllegung mit neuem Energierekord

Wien/Oxford/Garching - Bei den letzten Experimenten am europäischen Versuchsreaktor JET in Culham bei Oxford (Großbritannien) vor dessen Stilllegung wurde Fusionsenergie in bisher unerreichter Höhe erzeugt. Nach der vor zwei Jahren am JET erzielten Rekordenergie von 59 Megajoule (MJ) wurden nun 69 MJ produziert, teilte Eurofusion am Donnerstag mit. Bei den Experimenten wurde auch ein von österreichischen Forschern mitentwickeltes Betriebs-Szenario für Fusionsreaktoren erfolgreich erprobt.

Parlamentswahl in Pakistan läuft: Anschläge am Wahltag

Islamabad - In Pakistan wird ein neues Parlament gewählt. Als Favorit gilt der frühere Ministerpräsident Nawaz Sharif von der Muslimliga. Die Parlamentswahl findet unter großen Sicherheitsvorkehrungen statt, trotzdem wurden am Donnerstag bei Angriffen auf Sicherheitskräfte nach Behördenangaben bereits mindestens sieben Polizisten getötet. Rund 130 Millionen Menschen sind aufgerufen, über die Machtverteilung in der Nationalversammlung und den Provinzparlamenten der Atommacht abzustimmen.

Putin-Gegner als Kandidat von Präsidentenwahl ausgeschlossen

Moskau - Der Putin-Gegner Boris Nadeschdin darf nach eigenen Angaben nicht bei der Präsidentschaftswahl in Russland im März kandidieren. Die Wahlbehörde habe seine Kandidatur abgewiesen, erklärte Nadeschdin am Donnerstag in Online-Diensten. Nadeschdin, ein Kritiker des russischen Überfalls auf die Ukraine und des Regimes um Staatschef Wladimir Putin, kündigte an, die Entscheidung vor Gericht anfechten zu wollen - ein Erfolg dabei ist jedoch quasi ausgeschlossen.

Toter und Verletzte in Ukraine nach russischen Angriffen

Donezk/Odessa - Bei erneuten nächtlichen Angriffen Russlands auf die Ukraine gab es mindestens einen Toten, mehrere Menschen wurden verletzt. "In der Nacht haben die Russen Selydowe beschossen, einen Menschen getötet und sieben weitere verletzt", schrieb der ukrainische Gouverneur der umkämpften Region Donezk, Wadym Filaschkin, am Donnerstag in seinem Blog beim Nachrichtendienst Telegram. Bei der Attacke seien 53 Hochhäuser, 10 private Wohnhäuser und 24 Fahrzeuge beschädigt worden.

Drei Monate altes Baby in Wien stirbt an Schütteltrauma

Wien - Ein drei Monate alter Säugling ist am vergangenen Dienstag in Wien vermutlich an einem Schütteltrauma gestorben. Die Staatsanwaltschaft Wien hat Ermittlungen aufgenommen. Gegen die Eltern gibt es derzeit "keinen dringenden Tatverdacht, der eine U-Haft rechtfertigen würde", sagte Behördensprecherin Nina Bussek auf APA-Anfrage. Die beiden befinden sich aktuell auf freiem Fuß. "Wir müssen jetzt ermitteln, was überhaupt passiert ist", meinte Bussek am Donnerstagnachmittag.

Copernicus: Erde erlebte wärmsten je gemessenen Jänner

EU-weit/Brüssel - Die globalen Temperaturen waren im Jänner 2024 höher als je zuvor in diesem Monat seit Beginn der Aufzeichnungen. Das teilte der Klimawandeldienst Copernicus der EU am Donnerstag mit. Damit lag der Temperaturanstieg im Jahresschnitt erstmals um mehr als 1,5 Grad über dem vorindustriellen Zeitalter (1850 bis 1900).

Kämpfe in Khan Younis, Angriffe auf Rafah

Gaza/Tel Aviv - Im Gazastreifen wird ungeachtet der Appelle auf Feuerpausen oder Waffenruhen weiter gekämpft. Die israelische Armee berichtete am Donnerstag von neuen schweren Kämpfen im Westen der Stadt Khan Younis im Süden des Gazastreifens. Israelische Kampfflugzeuge haben nach Angaben von Augenzeugen Ziele in Rafah im Süden des Gazastreifens bombardiert.

Wiener Börse tendiert wenig verändert, Versorger im Blick

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstag im Verlauf wenig verändert präsentiert. Der ATX stieg um 14.35 Uhr um geringe 0,03 Prozent auf 3.379,90 Punkte. Unter den Einzelwerten richteten sich die Blicke auf die beiden Versorgerwerte der EVN und Verbund. Erstere steigerten sich um 1,1 Prozent, während die Titel des Verbunds um knapp ein Prozent nachgaben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red