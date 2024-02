Welt der Oper im Mittelpunkt der Opernball-Eröffnung

Wien - Die Welt der Oper ist beim 66. Wiener Opernball im Zentrum der Eröffnung gestanden. Gleich am Anfang gab es eine Premiere: Zum ersten Mal gab es mit Elīna Garanča und Serena Saenz mit dem Klassiker "Barcarolle" aus Hoffmanns Erzählungen ein rein weibliches Duett. Danach durfte auch Star-Tenor Piotr Beczala auf das Parkett.

Dokumenten-Affäre hat für Biden kein juristisches Nachspiel

Washington - Die Affäre um den Fund geheimer Regierungsunterlagen in privaten Räumen von US-Präsident Joe Biden hat kein juristisches Nachspiel für den Demokraten. "Wir kommen zu dem Schluss, dass in dieser Angelegenheit keine strafrechtliche Anklage gerechtfertigt ist", heißt es in dem Bericht des zuständigen Sonderermittlers Robert Hur, der am Donnerstag in Washington veröffentlicht wurde.

Sharif-Partei nach Wahlen in Pakistan siegessicher

Islamabad - Nach den Parlamentswahlen in Pakistan hat sich die Partei des Spitzenkandidaten Nawaz Sharif bereits vor den ersten Ergebnissen siegessicher gezeigt. "So Gott will, werden wir bequem die einfache Mehrheit erreichen", sagte Hamza Shehbaz, Kandidat der Muslimliga PML-N und Neffe von Sharif, dem Sender Geo News am Donnerstag. Die Wahlen waren von Einschränkungen und Gewalt gekennzeichnet.

Oberstes US-Gericht skeptisch zu Trump-Ausschuss von Vorwahl

Washington - Das Oberste US-Gericht hat sich skeptisch über die Entscheidung des Bundesstaates Colorado geäußert, den führenden republikanischen Kandidaten Donald Trump von den Vorwahlen zur Präsidentschaftswahl auszuschließen. Konservative wie auch liberale Richter äußerten sich am Donnerstag bei einer Anhörung zu dem Fall besorgt, dass dann einzelne Staaten schwerwiegende Eingriffe in die Bundeswahlen vornehmen könnten.

Selenskyj wechselt ukrainischen Armee-Chef aus

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wechselt nach der gescheiterten Offensive im vergangenen Jahr die Armee-Spitze aus. Er ernannte am Donnerstag in Kiew als neuen Armee-Chef Generaloberst Oleksandr Syrskyj, bis dato Kommandant der Bodentruppen. Er bat jedoch den bisherigen Oberbefehlshaber Walerij Saluschnyj, sich weiter an der Militärführung zu beteiligen.

USA und Frankreich besorgt wegen Angriffen auf Rafah

Gaza/Tel Aviv - Im Gazastreifen wird ungeachtet der Appelle auf Feuerpausen oder Waffenruhen weiter gekämpft. Die israelische Armee berichtete am Donnerstag von neuen schweren Kämpfen im Westen der Stadt Khan Younis im Süden des Gazastreifens. Israelische Kampfflugzeuge haben nach Angaben von Augenzeugen Ziele in Rafah im Süden des Gazastreifens bombardiert. Die USA und Frankreich zeigten sich besorgt, die Vereinten Nationen warnten vor einer Hungersnot im Gazastreifen.

Schichtwechsel bei den Semesterferien steht an

Wien - Schichtwechsel bei den Semesterferien: Im Burgenland, in Kärnten, Salzburg und Tirol bekommen am Freitag rund 290.000 Schülerinnen und Schüler ihr Semesterzeugnis, die sogenannte Schulnachricht, und starten dann in die einwöchigen Ferien. Umgekehrt neigt sich die Auszeit für mehr als eine halbe Million Kinder und Jugendliche in Wien, Niederösterreich und Vorarlberg wieder dem Ende zu - sie kehren am Montag wieder in die Klassenzimmer zurück.

EU einigt sich auf EU-weiten Behindertenausweis

Brüssel/EU-weit - In der EU soll es künftig Unions-weite Behindertenausweise geben. Das Europaparlament und die EU-Staaten haben am Donnerstag in Brüssel eine entsprechende Einigung erzielt. EU-Bürgerinnen und -bürger mit einer Behinderung sollen damit überall in der EU von jeweiligen Spezialkonditionen und bevorzugten Behandlungen profitieren können. Dazu gehörten beispielsweise verbilligte Tickets, Assistenz oder Zugang zu reservierten Parkplätzen.

