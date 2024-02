Eltern nach Tod eines Babys unter Mordverdacht festgenommen

Wien - Nach dem Tod eines drei Monate alten Säuglings in Wien am vergangenen Dienstag sind die Eltern des vermutlich an den Folgen eines Schütteltraumas gestorbenen kleinen Buben unter Mordverdacht festgenommen worden. Das teilte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Nina Bussek, am Freitagvormittag der APA mit. Nach einer Prüfung der ersten Polizeiberichte sowie der übermittelten Spitalsunterlagen sei man zum Schluss gekommen, "dass ein entsprechender Tatverdacht vorliegt".

Pakistan-Wahl: Khan-Lager und Sharif-Partei Kopf-an-Kopf

Islamabad - Bei den Wahlen in Pakistan haben sich Kandidaten, die mit dem inhaftierten Ex-Regierungschef Imran Khan in Verbindung stehen, und die Partei des früheren Premiers Nawaz Sharif am Freitag ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Nach mit großer Verzögerung publizierten Erstergebnissen gewannen die mit Khans Partei Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) verbundenen Kandidaten bisher 12 Sitze, zwei weniger als die konservative Partei Muslimliga-Nawaz (PML-N). Es gab Vorwürfe des Wahlbetrugs.

Biden nennt Vorgehen Israels in Gaza überzogen

Washington - Angesichts der katastrophalen humanitären Lage in Gaza hat US-Präsident Joe Biden den Ton gegenüber Israels Regierung verschärft und das Vorgehen der Streitkräfte gegen die islamistische Hamas als unverhältnismäßig bezeichnet. "Ich bin der Ansicht, dass das Vorgehen bei der Reaktion im Gazastreifen überzogen ist", sagte er Donnerstagabend (Ortszeit) im Weißen Haus. Es gebe viele unschuldige Menschen, die hungerten, in Not seien oder gar ums Leben kämen. "Das muss aufhören."

Firmenpleiten 2023 um mehr als ein Zehntel gestiegen

Wien - Die wirtschaftliche Schwäche hat sich im vergangenen Jahr deutlich in der Insolvenzstatistik niedergeschlagen. Im Vergleich zu 2022 stieg die Zahl der Firmenpleiten um rund 13 Prozent auf 5.338, geht aus vorläufigen Daten der Statistik Austria hervor. Besonders betroffen waren Dienstleister, gefolgt von Handel und Bau. Gleichzeitig haben die Absichten, ein Unternehmen zu gründen, abgenommen. Die Registrierungen rechtlicher Einheiten sanken um rund 7 Prozent auf 60.956.

Verletzer bei Überfall auf Geldtransporter in Berlin

Berlin - Bei einem Überfall auf einen Geldtransporter in Berlin ist mindestens ein Mitarbeiter nach Polizeiangaben verletzt worden. Der Wagen sei gegen 9.00 Uhr am Freitag am Mariendorfer Damm vor einer Bankfiliale vorgefahren, als es zu dem Angriff kam, wie eine Polizeisprecherin sagte. Nach einem Bericht von "Bild" und "B.Z." sollen mehrere Täter an dem Überfall beteiligt gewesen sein. Die Polizei konnte dazu zunächst keine Angaben machen.

Serienbrandstifter in Eisenstadt eingewiesen

Eisenstadt - Ein 31-Jähriger, der im vergangenen Juli in Wulkaprodersdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) elf Brände gelegt haben soll, ist am Freitag am Landesgericht Eisenstadt zu vier Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt und in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen worden. Der Mann bekannte sich schuldig. Laut Gutachten leidet er an Pyromanie, einem krankhaften Trieb, Feuer zu legen. Das Urteil ist rechtskräftig.

Abstimmung über EU-Lieferkettengesetz steht bevor

Wien - Am Freitagvormittag wird in Brüssel über das EU-Lieferkettengesetz abgestimmt. Konkret machen dies die EU-Botschafter. Sie stimmen ab, wie es die zuständigen Minister entschieden haben - und Österreichs Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) kündigte eine Enthaltung an. Der grüne Koalitionspartner hatte für eine Zustimmung plädiert. Wie die Abstimmung ausgeht, ist offen. Jedenfalls wird sich Deutschland auch enthalten - auf Druck der kleinsten dortigen Regierungspartei FDP.

Schichtwechsel bei den Semesterferien steht an

Wien - Schichtwechsel bei den Semesterferien: Im Burgenland, in Kärnten, Salzburg und Tirol bekommen am Freitag rund 290.000 Schülerinnen und Schüler ihr Semesterzeugnis, die sogenannte Schulnachricht, und starten dann in die einwöchigen Ferien. Umgekehrt neigt sich die Auszeit für mehr als eine halbe Million Kinder und Jugendliche in Wien, Niederösterreich und Vorarlberg wieder dem Ende zu - sie kehren am Montag wieder in die Klassenzimmer zurück.

