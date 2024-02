EU-Lieferkettengesetz - Abstimmung vertagt, Mehrheit offen

Wien - Die EU-Staaten haben sich am Freitag nicht aufs EU-Lieferkettengesetz geeinigt und die zugehörige Abstimmung vertagt. Das teilte ein Sprecher der belgischen Ratspräsidentschaft auf der Plattform X mit. Unter anderem Österreich und Deutschland hatten im Vorfeld erklärt, sich zu enthalten, was einem Nein gleichkam. Aus EU-Kreisen war zu vernehmen, dass die Abstimmung nun für 14.2. geplant sei. Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) will jedenfalls weiterverhandeln.

Unabhängige bei Pakistan-Wahl überraschend vorn

Islamabad - Bei der Parlamentswahl in Pakistan liegen als unabhängig registrierte Kandidaten laut Teilergebnissen überraschend vorn. Sie erreichten bei Auszählung von etwa der Hälfte der 266 Wahlkreise fast 40 Prozent. Ein Großteil dieser Kandidaten dürfte Verbindungen zum inhaftierten Ex-Premier Imran Khan und dessen Oppositionspartei PTI haben. Auf Platz zwei folgte zunächst die PML-N des ebenfalls früheren Premiers Nawaz Sharif, der als Favorit gehandelt wurde, mit gut 30 Prozent.

Israel setzt Luftangriffe in Gaza trotz US-Kritik fort

Washington - Israel hat seine Luftangriffe auf den Gazastreifen am Freitag trotz der immer deutlicheren Kritik aus den USA unvermindert fortgesetzt. Die palästinensischen Gesundheitsbehörden meldeten infolge der jüngsten Attacken mindestens 15 Tote, darunter acht in Rafah. Die Stadt an der Grenze zu Ägypten ist für viele Bewohner Gazas nach mehr als vier Monaten Krieg zum letzten Zufluchtsort geworden. Die USA dringen unterdessen auf eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas.

Journalistin Föderl-Schmid nach Suche lebend gefunden

Linz/München - Die Journalistin Alexandra Föderl-Schmid ist am Freitagvormittag lebend aufgefunden worden. Ein oberösterreichischer Polizist entdeckte sie stark unterkühlt unter einer Inn-Brücke in Braunau. Die Polizei bestätigte das Auffinden einer 53-jährigen Abgängigen gegenüber der APA. Laut "Kronen Zeitung" handelt es sich um die stv. Chefredakteurin der "Süddeutschen Zeitung" und Ex-"Standard"-Chefredakteurin Föderl-Schmid. Sie wurde in das Krankenhaus Braunau eingeliefert.

ÖVP will bis Juni Modell für Sachleistungskarte vorlegen

Wien - Die von der ÖVP lancierte Idee einer Bezahlkarte für Asylwerberinnen und Asylwerber soll bis Juni Gestalt annehmen - dann soll ein Vorschlag vorliegen, wie Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Freitag bei einer Pressekonferenz ankündigte. In die Beratungen über die "Sachleistungskarte", die illegale Migration nach Österreich unattraktiver machen soll, wollen Karner und ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker Bundesländer und Hilfsorganisationen einbeziehen.

Volksbegehren für kostenlose Verhütungsmittel gestartet

Wien - Die Initiative "Gratis Verhütung für alle!" hat ein Volksbegehren gestartet, das kostenlose Verhütungsmittel und -beratung sowie eine umfassende sexualpädagogische Aufklärung in Bildungseinrichtungen fordert. Zu den Unterstützern zählen die Aids Hilfe Wien, die Österreichische Gesellschaft für Familienplanung (ÖGF) und der Verein Vemina. "Verhütung darf kein Luxus sein", sagte Initiatorin Aisha Gstöttner am Freitag bei einer Pressekonferenz der Aids Hilfe in Wien.

Mitglied der "Feuerkrieg Division" in Wien enthaftet

Wien - Seit kurz vor Weihnachten ist ein mutmaßliches Mitglied der "Feuerkrieg Division" - eine mittlerweile zerschlagene rechtsextreme Chat-Gruppe, die in geheimen Internet-Foren Anschlagspläne erörterte - in der Justizanstalt Wien-Josefstadt in U-Haft gesessen. Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt gegen den 20-Jährigen wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung, Verhetzung, krimineller Vereinigung und Aufforderung zur mit Strafe bedrohten Handlungen. Nun wurde er enthaftet.

Nun kommt Benkos Büroeinrichtung unter den Hammer

Wien - Die Signa-Pleite bietet Schnäppchenjägern und Sammlern von Ren�-Benko-Memorabilien Ende Februar neuerlich die Chance, sich ein Stück aus dem umfangreichen Fundus des Firmengründers zu sichern. Denn als nächstes wird die Ausstattung der Räume im ersten Stock des Palais Harrach in der Wiener Innenstadt versteigert. Dabei handelt es sich laut Auktionshaus Aurena um die Beletage, die Benko persönlich als Büro mit 100 Quadratmetern und als Repräsentationsfläche diente.

