Ungarns Präsidentin wegen Pädophilieskandals zurückgetreten

Budapest - Die ungarische Präsidentin Katalin Nov�k hat wegen des Pädophilie-Skandals Samstagabend ihr Amt niedergelegt. Nov�k hatte einen Mann begnadigt, der wegen Beihilfe zu sexuellem Missbrauch von Minderjährigen verurteilt worden war. Am Samstag zeigte das ungarische Staatsfernsehen ein Video mit ihrer Rücktrittserklärung. Zuletzt war der Druck von Regierung und Opposition auf die 46-Jährige immer größer geworden.

Wahrscheinlichkeit für Brennertunnel-Start 2032 gestiegen

Innsbruck/Wien - Die Vorstände der Brennerbasistunnelgesellschaft BBT SE, Martin Gradnitzer und Gilberto Cardola, gehen mit "hoher Wahrscheinlichkeit" davon aus, dass der Brennerbasistunnel wie anvisiert auch tatsächlich im Jahr 2031 fertiggestellt und 2032 in Betrieb gehen wird. "Die Wahrscheinlichkeit, dass der Termin eingehalten wird, steigt", sagte Gradnitzer im APA-Interview. Eine Unwägbarkeit sei aber noch die Ausschreibung die Bahntechnik betreffend, weil es hier einen Einspruch gebe.

Israel: Hamas-Tunnel unter UNRWA-Zentrale in Gaza entdeckt

Gaza/Jerusalem - Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben einen Tunnel der Hamas-Miliz entdeckt, der unter dem Hauptquartier des UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA in der Stadt Gaza verlaufen soll. Der unterirdische Gang sei 700 Meter lang, liege in 18 Metern Tiefe und habe als wichtige Einrichtung des Militärgeheimdienstes der Hamas gedient, teilte das Militär am Samstagabend mit.

Österreich sehr beunruhigt wegen Angriffen Israels auf Rafah

Wien/Brüssel - Österreich stimmt ein in die internationale Kritik an den israelischen Angriffen auf die Grenzstadt Rafah im Gazastreifen. Man sei "sehr beunruhigt über eine mögliche Militäroperation in Rafah ohne einen Ausweg für Zivilisten", schrieb das Außenministerium am späten Samstagabend auf X. "Zivilisten müssen jederzeit geschützt werden", hieß es in dem Post. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell warnte vor einer "humanitären Krise".

Selenskyj tauschte weiteres Personal an Militär-Spitze

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach eigenen Angaben zwei neue Stellvertreter für den Oberbefehlshaber des Militärs ernannt - und dabei einige hochrangige Generäle übergangen. Wie Selenskyj am Samstag in seiner täglichen Videoansprache sagte, handelt es sich um die Obersten Wadim Sucharewskyj und Andrij Lebedenko. Damit setzte der Präsident einer Reihe von Generälen zwei Offiziere niederen Dienstgrads als Vorgesetzte vor die Nase.

Equal Pay Day heuer am Valentinstag

Wien - Der Valentinstag ist heuer gleichzeitig "Equal Pay Day". Von Jahresbeginn bis 14. Februar und damit zwei Tage kürzer als im Vorjahr müssen Frauen symbolisch gratis arbeiten, wenn man ihr Jahresgehalt mit dem der Männer vergleicht. Durchschnittlich beträgt der "Gender Pay Gap" in Österreich laut dem Frauennetzwerk "Business and Professional Women" 12,4 Prozent - eine Verbesserung gegenüber den 13 Prozent von 2023. Wien hat die kleinste Einkommensschere, Vorarlberg die größte.

