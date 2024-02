Gespräche in Kairo über Feuerpause in Gaza

Washington/Peking - Die internationale Gemeinschaft erhöht angesichts der israelischen Vorbereitungen für einen Militäreinsatz in Rafah den Druck auf Israel, einer Waffenruhe mit der Terrormiliz Hamas zuzustimmen. Spitzenvertreter aus den USA, Israel, Katar und Ägypten bemühten sich am Dienstag bei einem Treffen in Kairo um eine Feuerpause im Gaza-Krieg.

Signa startet Verkauf von Luxusimmobilien in Wien

Wien/Innsbruck - Die zur insolventen Signa-Gruppe von Rene Benko gehörende Signa Prime Selection beginnt mit dem Versilbern von Luxusassets in Wien und Innsbruck. Im Rahmen des Sanierungsverfahrens in Eigenverwaltung wird nun die Beteiligung an der Signa Prime Assets GmbH verkauft, teilte Insolvenzverwalter Norbert Abel am Dienstagabend mit. Dazu gehört das Park Hyatt, d Goldene Quartier und das Gebäude des Verfassungsgerichtshof in Wien und in Innsbruck das Kaufhaus Tyrol.

US-Senat stimmt für Ukraine-Hilfen

Washington - Der US-Senat hat ein milliardenschweres Hilfspaket für die von Russland angegriffene Ukraine gebilligt. Nach wochenlangen Verhandlungen verabschiedete die Parlamentskammer am frühen Dienstagmorgen (Ortszeit) einen entsprechenden Gesetzentwurf. 70 der 100 Senatorinnen und Senatoren stimmten dafür, 29 dagegen. Dieser Entwurf geht nun an die andere Parlamentskammer, das Repräsentantenhaus. Ob das Paket dort durchkommen wird, ist völlig offen.

Chef einer Carjacking-Bande in Wien zu 15 Jahren verurteilt

Wien - Der mutmaßliche Boss einer auf Carjacking - den Diebstahl von Fahrzeugen unter Anwendung von Gewalt - spezialisierten Bande ist am Dienstagabend am Wiener Landesgericht wegen versuchten Mordes und zweifachen schweren Raubes zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Verteidiger Michael Dohr bat um Bedenkzeit, die Staatsanwältin war mit der Entscheidung einverstanden. Das Urteil ist damit nicht rechtskräftig.

Weiterhin keine Einigung beim EU-Lieferkettengesetz in Sicht

Brüssel - Die EU-Staaten können sich beim EU-Lieferkettengesetz nach wie vor nicht einigen. Bereits vergangene Woche wurde eine Abstimmung im Ausschuss der EU-Botschafter verschoben. Auf der Tagesordnung der für morgen, Mittwoch, geplanten Sitzung ist das Lieferkettengesetz nun nicht mehr zu finden. Noch gebe es keinen Termin, an dem die belgische Ratspräsidentschaft das Thema erneut zur Abstimmung bringen könnte, hieß es aus EU-Kreisen zur APA.

Turm von Notre-Dame soll bis zum Sommer sichtbar sein

Paris - Die bei einem Großbrand beschädigte Pariser Kathedrale Notre-Dame soll bis zu den Olympischen Sommerspielen wieder ihren Dachreiter haben. Der knapp 100 Meter hohe Vierungsturm, der 2019 brennend vom Dach gestürzt war, wurde originalgetreu wieder aufgebaut. "Der Abbau des Baugerüstes hat begonnen, der Dachreiter wird bis zu den Olympischen Spielen wieder in den Himmel von Paris ragen", teilte die für den Wiederaufbau zuständige Behörde am Dienstag mit.

Fliegerhorst Brumowski soll umbenannt werden

Langenlebarn/Wien - Der Fliegerhorst Brumowski in Langenlebarn in der Stadtgemeinde Tulln (Niederösterreich) soll umbenannt werden. Laut einem Bericht des Ö1-"Mittagsjournals" vom Dienstag spricht sich die militärhistorische Denkmalkommission für diesen Schritt aus, seitens des Heeresressorts gibt es grundsätzliche Zustimmung. In weiterer Folge soll ein Dreivorschlag für den neuen Namen erarbeitet werden, wurde angekündigt. Kritik an den Plänen kam von der FPÖ.

HIV-PrEP ab April 2024 gratis verfügbar

Wien - Für die HIV-Präexpositionsprophylaxe (PrEP) gibt es ab April eine Rückerstattung der Kosten durch die Sozialversicherung. Das sieht ein Abänderungsantrag der Regierungsparteien vor, der am Mittwoch im Gesundheitsausschuss eingebracht wird. Für die Medikamente erhalten Betroffene künftig bis zu 60 Euro pro Monat rückerstattet. Das entspricht den Kosten, die derzeit in spezialisierten Apotheken anfallen. Für die ärztliche Beratung gibt es einen Zuschuss von 25 Euro pro Quartal.

