Gespräche in Kairo über Feuerpause in Gaza ohne Ergebnis

Kairo/Washington - Die Gespräche zwischen den USA, Ägypten, Israel und Katar über einen Waffenstillstand im Gazastreifen sind vorerst ergebnislos zu Ende gegangen. Die "New York Times" berichtete unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten Ägyptischen Beamten, dass sich die ranghohen Vertreter der Länder aber auf eine Verlängerung der Gespräche um drei Tage verständigt hätten. Sie sollen nun von Beamten auf niedrigerer Ebene fortgesetzt werden. Israels Delegation reiste bereits ab.

Fehlende Durchimpfungsrate lässt Masernfälle ansteigen

Wien - Die steigenden Masernfälle in Österreich sind auf die sinkenden Durchimpfungsraten zurückzuführen. Wie aus einer Anfragebeantwortung durch Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) zu entnehmen ist, sank die Zahl der abgerufenen Kombinationsimpfungen gegen Masern-Mumps-Röteln (MMR) seit 2020 - und somit seit Beginn der Corona-Pandemie - deutlich. Gab es 2019 noch 338.240 abgerufene Dosen zur Verimpfung, waren es 2020 nur noch 174.907 und 2021 gar nur mehr 158.897 Dosen.

ÖVP will Arbeitslosengeld kürzen

Wien - Die ÖVP hat in ihrem "Österreichplan" im Vorfeld der Nationalratswahl eine Senkung der Lohnnebenkosten um jährlich 0,5 Prozentpunkte bis 2030 versprochen. Bewerkstelligen will sie das unter anderem durch Einsparungen in der Arbeitslosenversicherung. Konkret will die Volkspartei die Nettoersatzrate (aktuell 55 Prozent) zeitabhängig auf unter 50 Prozent senken, geht aus einem der APA vorliegenden Papier vor. Von welchem Wert die Volkspartei starten will, lässt sie offen.

Treffen von Verteidigungsministern der NATO-Staaten

Brüssel - Die Verteidigungsminister der NATO-Staaten kommen an diesem Mittwoch zu einem zweitägigen Treffen in Brüssel zusammen. Hauptthema der Beratungen werden die Zusammenarbeit mit der von Russland angegriffenen Ukraine sowie der laufende Ausbau der Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeiten des Bündnisses sein. Am Mittwochnachmittag (14.30 Uhr) organisieren die USA zudem Gespräche in der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe.

FPÖ, ÖVP und SPÖ rechnen am politischen Aschermittwoch ab

Ried im Innkreis/Klagenfurt/Kobenz - Den Aschermittwoch lassen sich auch heuer FPÖ, ÖVP und SPÖ nicht als Tag für ihren politischen Faschingskehraus entgehen. Die Blauen holen im oberösterreichischen Ried zum 31. verbalen Rundumschlag aus, die Türkisen ziehen wieder in die Klagenfurter Messearena ein und die Roten gehen diesmal am Abend ins steirische Kobenz in die Zechnerhalle. Im Jahr der EU- und Nationalratswahlen dürfte wohl eine heftige Abrechnung mit dem politischen Mitbewerb anstehen.

Haushalte gaben 2023 für Körperpflege etwas mehr aus

Wien - Fast alle heimischen Privathaushalte kaufen Produkte zur Haut- und Körperpflege, im vergangenen Jahr jeweils um durchschnittlich 229 Euro. Damit wurden im Schnitt pro Privathaushalt 54 Packungen erworben. "Das sind um sieben Euro mehr beziehungsweise um ein Produkt weniger als im Vorjahr 2022", berichtete die Branchenplattform Kosmetik transparent auf Basis von Daten des Marktforschungsinstituts Consumer Panel Austria GFK. 204 Millionen Packungen waren es 2023 insgesamt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red