Van der Bellen mahnt vor Aschermittwoch "kurz innezuhalten"

Ried im Innkreis/Klagenfurt/Kobenz - Vor den traditionellen Aschermittwochsreden heute Abend - bei den Veranstaltungen von SPÖ, ÖVP und FPÖ dürfte wohl schon Wahlkampfstimmung aufkommen - mahnt Bundespräsident Alexander Van der Bellen von den Rednern ein, "kurz innezuhalten" und zu überlegen, ob man die Personen, über die man spricht, verletzte. In einem Statement auf Twitter schreibt der Präsident: "Wir alle haben es in der Hand, wie gut die Stimmung zwischen uns ist, wie vertrauensvoll oder wie vergiftet."

Kind in Wien bei Straßenbahnunfall lebensgefährlich verletzt

Wien - Ein neunjähriges Mädchen ist Mittwochmittag in Wien-Favoriten von einer Straßenbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Das Kind wollte die Quellenstraße überqueren und wurde von dem Zug der Linie 6 niedergestoßen, informierte eine Sprecherin der Wiener Linien. Die Neunjährige erlitt ein Polytrauma und wurde laut Wiener Berufsrettung nach der notfallmedizinischen Versorgung mit dem Notarzthubschrauber in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht.

Ex-General Prabowo gewann Präsidentenwahl in Indonesien

Jakarta - In Indonesien wird aller Voraussicht nach ein Ex-General mit dunkler Vergangenheit neuer Präsident: Prabowo Subianto hat die Wahl am Mittwoch mit überragendem Vorsprung für sich entschieden. Nach Schnellauszählungen kommt der 72-jährige amtierende Verteidigungsminister auf etwa 57 bis 59 Prozent der Stimmen. Am Abend erklärte Prabowo sich zum Wahlsieger.

Ukraine meldet Zerstörung von russischem Kriegsschiff

Donezk/Kiew (Kyjiw) - Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben ein großes russisches Landungsschiff vor der Halbinsel Krim zerstört und versenkt. Es handle sich um die "Caesar Kunikow", teilte das Militär am Mittwoch mit. Bei russischen Luftangriffen im Osten der Ukraine sind indes nach ukrainischen Angaben in der Nacht auf Mittwoch drei Menschen getötet worden, darunter eine Schwangere und ein neunjähriges Kind.

Fahndungsliste: Balten bestellen russische Diplomaten ein

Tallinn/Riga - Estland hat wegen der Aufnahme von Regierungschefin Kaja Kallas und Staatssekretär Taimar Peterkop auf eine russische Fahndungsliste den Geschäftsträger der russischen Botschaft in Tallinn vorgeladen. Bei dem Gespräch am Mittwoch sei Empörung über Russlands Schritt zum Ausdruck gebracht und eine schriftliche Erklärung verlangt worden, teilte das estnische Außenministerium mit. "Nicht zu ernst nehmen" will Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) die Causa.

Abbas fordert Hamas zu raschem Geisel-Deal mit Israel auf

Ramallah/Gaza - Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas hat einem Medienbericht zufolge die Hamas aufgefordert, rasch ein Geisel-Abkommen mit der israelischen Regierung zu schließen. Die Islamistenorganisation solle einem solchen Deal zustimmen, um das palästinensische Volk zu schützen und einen israelischen Angriff auf die Stadt Rafah zu verhindern, sagte Abbas laut palästinensischer Nachrichtenagentur Wafa.

Erdogan sieht Wendepunkt in türkisch-ägyptischen Beziehungen

Kairo - Nach jahrelanger diplomatischer Eiszeit haben sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi wieder angenähert. "Ich bin überzeugt, dass dieser Besuch ein neuer Wendepunkt in unseren Beziehungen sein wird", sagte Erdogan am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Al-Sisi in Kairo. Dieser sprach von einem "neuen Kapitel" in den Beziehungen beider Länder.

Benko-Akten nach Grüner Kritik an U-Ausschuss geliefert

Wien - Im COFAG-U-Ausschuss hat es einen ersten Disput um nicht gelieferte Akten gegeben. Die Grünen hatten Unterlagen von zwei Immobilien aus dem Umfeld Rene Benkos angefordert, vom Finanzministerium zunächst aber nicht bekommen. Fraktionsführerin Nina Tomaselli bezeichnete das in der "Krone" (Donnerstag) als "dreist". Im BMF machte man zunächst schwammige Formulierungen dafür verantwortlich, lieferte die Akten schließlich aber nach einem ergänzenden Beweisverlangen.

