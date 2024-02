Ex-Statist der Wiener Volksoper unter Missbrauchsverdacht

Wien - Gegen einen Wiener Schauspieler wird laut einem Bericht der "Kronen Zeitung" (Samstagsausgabe) wegen Missbrauchsverdacht ermittelt. Dieser soll "im Rahmen seiner Tätigkeit mit Kinderschauspielern und Buben aus einem namhaften Kinderchor sexuelle Kontakte angebahnt haben". Laut Statement der Wiener Volksoper soll der mutmaßliche Täter ein ehemaliger Statist des Hauses sein. Anfang Jänner informierte demnach die Mutter eines Kinderchormitgliedes über den Verdachtsfall.

Nach Abzug: Ukraine meldet Abschuss von drei russischen Jets

Kiew (Kyjiw) - Nach ihrem Rückzug aus Awdijiwka haben sich die ukrainischen Truppen auf einer neuen Verteidigungslinie westlich der Industriestadt festgesetzt. Dies sagte der Militärsprecher für den Frontabschnitt, Dmytro Lychowij, am Samstag im ukrainischen Fernsehen. Einige Soldaten seien in Awdijiwka in Gefangenschaft geraten, hieß es weiter. Luftwaffenchef Mykola Oleschtschuk verbreitete indes positive Nachrichten: Im Osten seien drei russische Kampfflieger abgeschossen worden.

Leichnam des russischen Oppositionellen Nawalny verschwunden

Moskau/München - Das Team des Kremlgegners Alexej Nawalny hat dessen Tod bestätigt. Das teilte seine Sprecherin Kira Jarmysch am Samstag auf X (vormals Twitter) mit. Nawalnys Mutter Ljudmila Nawalnaja war in das Straflager im Norden Russlands gereist und habe dort die Todesnachricht erhalten. Allerdings fehlte am Samstag vom Leichnam des russischen Oppositionspolitikers jede Spur. Jarmysch forderte, dass der Leichnam den Angehörigen unverzüglich übergeben werden müsse.

Scholz und Selenskyj fordern mehr Militärhilfe für Ukraine

München - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der deutsche Kanzler Olaf Scholz haben auf der Münchner Sicherheitskonferenz mehr Hilfe für die Ukraine eingefordert. Wenn man jetzt nicht handle, führe Kreml-Chef Wladimir Putin die Welt in einer Katastrophe, mahnte Selenskyj. "Fragen Sie nicht die Ukraine, wann der Krieg aufhört. Fragen Sie sich selbst, warum Putin ihn immer noch weiterführen kann", sagte er. "Ohne Sicherheit ist alles andere nichts", betonte Scholz.

USA und China drängen weiter auf Palästinenser-Staat

München /Doha - US-Außenminister Antony Blinken sieht im Nahost-Krieg auch eine Möglichkeit, die Region dauerhaft zu befrieden. Ein Weg dazu ist für ihn die Gründung eines palästinensischen Staates, wie er am Samstag auf der Münchner Sicherheitskonferenz einmal mehr bekräftigte. Auch China drängte in München weiter auf ein Ende des Gaza-Krieges und die Gründung eines unabhängigen Palästinenser-Staates. Ungarn hat indessen einen gemeinsamen EU-Appell an die israelische Regierung verhindert.

Tausende Oppositionsanhänger demonstrieren in Pakistan

Islamabad - In Pakistan sind rund eine Woche nach den Wahlen Tausende Oppositionsanhänger auf die Straße gegangen. In zahlreichen Städten demonstrierten am Samstag Anhänger der Partei PTI um den inhaftierten Ex-Premier Imran Khan gegen die Ergebnisse der Parlamentswahl vom 8. Februar, wie lokale Medien berichteten. Die Protestteilnehmer forderten unter anderem Transparenz und klagten über "gestohlene Stimmen". Der Staat reagierte mit einer massiven Präsenz von Sicherheitskräften.

Schutz wandernder Tierarten soll verbessert werden

Samarkand/Nairobi - Es funktioniert nur mit grenzüberschreitender Zusammenarbeit - das ist die Erkenntnis und Absichtserklärung der 14. Mitgliedsstaatenkonferenz (COP14) der Bonner Konvention zum Schutz wandernder Wildtiere in Samarkand. "Natur ohne Grenzen" hieß die am Samstag beendete einwöchige Konferenz mit Regierungsvertretern, Wissenschaftern und Naturschützern, organisiert vom UNO-Umweltprogramm UNEP und dem Sekretariat des Übereinkommens zur Erhaltung dieser Tierarten (CMS).

