Kogler sieht "gute Gründe und Belege" für Herbst-Wahl

Wien - Vizekanzler und Grünen-Obmann Werner Kogler geht weiterhin von einem regulären Termin für die kommende Nationalratswahl aus. "Ja, das würde ich vermuten", sagte er dazu am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Es gebe auch "gute Gründe und Belege" für eine Wahl im Herbst. Die Regierungsarbeit mit der Kanzlerpartei ÖVP verteidigte Kogler abermals trotz zunehmender inhaltlicher Differenzen. Es gebe für die türkis-grüne Regierung in dieser Legislaturperiode noch genug zu tun.

Tote bei russischen Angriffen im Osten der Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei neuen russischen Drohnen- und Raketenangriffen sind im Osten der Ukraine mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Nach einem Raketentreffer in Kramatorsk seien zwei Tote aus den Trümmern eines Wohnhauses geborgen worden, teilte der ukrainische Militärgouverneur der Region Donezk, Wadym Filaschkin, am Sonntag auf Telegram mit. Die Bergungs- und Sucharbeiten würden fortgesetzt, da unter den Trümmern weitere Opfer vermutet werden.

Nowaja Gaseta: Nawalnys Leiche liegt in Salechard

Moskau - Die Leiche des in Haft ums Leben gekommenen Kremlkritikers Alexej Nawalny wird einem Medienbericht zufolge im Bezirkskrankenhaus der Stadt Salechard im hohen Norden Sibiriens aufbewahrt. Eine Obduktion habe zumindest bis Samstag noch nicht stattgefunden, berichtete die kremlkritische "Nowaja Gaseta Europa" am Sonntag unter Berufung auf eigene Informanten. Zudem soll der Körper des Toten blaue Flecken aufweisen.

Israel gegen einseitige Ausrufung von Palästinenser-Staat

Jerusalem - Israels Regierung lehnt eine von internationalen Parteien aufgezwungene Friedensregelung mit den Palästinensern ab. Das Kabinett des Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu billigte am Sonntag einstimmig eine entsprechende Erklärung. Eine Friedensregelung sei nur als Ergebnis direkter Verhandlungen beider Seiten ohne Vorbedingungen denkbar, hieß es darin weiter.

Bürgerbeteiligung bei Flugrouten ab sofort möglich

Wien - Bürgerinnen und Bürger haben ab sofort die Möglichkeit, sich bei der Gestaltung von Flugrouten direkt einzubringen, kündigte das Verkehrs- und Klimaschutzministerium am Sonntag an. Verbesserungsvorschläge zu bestehenden An- und Abflugrouten sowie Stellungnahmen bei einer Neufestlegung oder Änderung können online an Austro Control gerichtet werden. So solle ein "fairer Ausgleich der Interessen" von lärmgeplagter Bevölkerung, Luftfahrt und Passagieren gelingen.

Schwerpunktkontrollen gegen Afrikanische Schweinepest

Wien - Zur Verhinderung einer Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Österreich sind an den Grenzen die Zollkontrollen verstärkt worden. Im Jänner wurden infolge dessen an 21 Kontrolltagen rund 2,4 Tonnen unzulässig mitgebrachter und potenziell gefährlicher Lebensmittel sichergestellt. Zielländer dieser Produkte waren neben Österreich auch Deutschland, Frankreich, Italien und Belgien, berichtete das Finanzministerium am Sonntag.

Wiener Geschäftsfrau von Rip-Deal-Betrügern abgezockt

Wien - Eine 58-jährige Wiener Geschäftsfrau ist vergangene Woche zum Opfer eines sogenannten Rip-Deals geworden. Die Betreiberin eines Geschäfts für Innenausstattung wurde im Zuge dieser Betrugsform von einer "Firma" mit einem Millionengeschäft gelockt, denn sie sollte das Interieur zahlreicher Ferienhäuser gestalten. Tatsächlich blieb ihr laut Polizeisprecherin Barbara Gass am Ende vorerst nur ein Verlust im unteren, sechsstelligen Eurobereich und wertlose Metallmuttern.

