Bierabsatz 2023 in etwa auf Vorkrisenniveau

Wien - Die Bierbranche blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. 2023 belief sich der Bierausstoß auf 9,98 Mio. Hektoliter, das entspricht in etwa dem Niveau von 2019 und liegt nur leicht unter dem Ausnahmejahr 2022. Grund zur überschäumenden Freude ist das für die Brauereien dennoch nicht: Denn die Inflation treibt die Kosten und diese können nur bedingt an die Kunden weitergereicht werden, wie der Obmann des Verbandes der Brauereien Österreichs, Karl Schwarz, am Montag berichtete.

Ostukrainisches Awdijiwka ganz unter russischer Kontrolle

Awdijiwka - In Awdijiwka haben russische Truppen nach eigenen Angaben den Rest der seit Monaten umkämpften Stadt im Osten der Ukraine eingenommen. Der weitläufige Komplex der Koks- und Chemiefabrik sei unter vollständiger Kontrolle, berichteten russische Nachrichtenagenturen am Montag. Bereits am Sonntag hatte Russland die Einnahme des größten Teils der Stadt gemeldet. Das ukrainische Militär nahm zu den Angaben zunächst nicht Stellung.

EU nimmt Ermittlungen gegen TikTok auf

Brüssel/EU-weit - Wegen mutmaßlich mangelhaften Jugendschutzes hat die Europäische Union (EU) ein formelles Ermittlungsverfahren gegen TikTok eingeleitet. "Als Plattform, die Millionen von Kindern und Jugendlichen erreicht, hat TikTok eine besondere Rolle beim Schutz von Minderjährigen im Internet zu spielen", betonte EU-Industriekommissar Thierry Breton in einem Dokument, das die Nachrichtenagentur Reuters am Montag einsehen konnte.

Keine Spur zu in Wien geflüchteten Kindern

Wien - Keine Spur gibt es weiterhin von den drei Kindern, die nach einem Polizeieinsatz wegen des Verdachts der Kindesentziehung in Wien-Döbling geflüchtet sind. Die Kinder- und Jugendhilfe der Stadt Wien (MA 11) appellierte an jene Menschen, die dem Buben und den beiden Mädchen Unterschlupf gewährt haben, mit den Behörden in Kontakt zu treten. Grund für den Einsatz war, dass die Mutter trotz vorläufigem Entzug des Sorgerechts seit sieben Monaten die Kinder in ihrer Obhut hatte.

Weiter kein Zugang zu Leiche von Putin-Kritiker Nawalny

Salechard - Nach dem Tod des russischen Regimegegners Alexej Nawalny im Straflager haben die Mutter und die Anwälte nach Angaben der Sprecherin des Oppositionellen weiter keinen Zugang zur Leiche des 47-Jährigen. Am Montag in der Früh seien Alexejs Mutter Ljudmila Nawalnaja und die Anwälte nicht in die Leichenhalle in der nordrussischen Stadt Salechard gelassen worden. "Auf die Frage, ob sich dort Alexejs Körper befindet, antworten die Mitarbeiter nicht", so Kira Jarmysch auf X.

Angeblicher IS-Kämpfer vor Wiener Gericht nicht geständig

Wien - Ein 27 Jahre alter mutmaßlicher Anhänger der radikalislamistischen Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) hat am Montag am Wiener Landesgericht bestritten, im Sommer 2014 nach Syrien gereist zu sein, um sich dort dem IS angeschlossen und gekämpft zu haben. Er sei "nicht schuldig". Er sei lediglich in die Türkei gereist, um in Istanbul eine Freundin zu besuchen, behauptete der Angeklagte. Mit dem Urteil ist nach 14.00 Uhr zu rechnen.

Start von EU-Mission gegen Houthi-Angriffe beschlossen

Brüssel/Sanaa - Die EU-Außenministerinnen und -minister haben am Montag in Brüssel den Start der EU-Militärmission Aspides im Roten Meer gegen Angriffe der vom Iran unterstützten, jemenitischen Houthi-Rebellen auf Schiffe formell beschlossen. Laut Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) wird sich Österreich daran beteiligen: "Wir arbeiten gerade daran, dass wir mit einigen Offizieren präsent sind. Es ist sehr wichtig, dass es diese Mission gibt", erklärte er vor dem Beginn der Ratstagung.

Von der Leyen will zweite Amtszeit als EU-Kommissionschefin

Berlin/Brüssel - Ursula von der Leyen strebt eine zweite Amtszeit als Präsidentin der EU-Kommission an. Das habe die CDU-Politikerin am Montag in einer Sitzung der Parteispitze in Berlin erklärt, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus dem CDU-Bundesvorstand. Der Posten des EU-Kommissionspräsidenten muss nach den Europawahlen im Juni neu besetzt werden. Ernannt wird in der Regel ein Kandidat jener europäischen Parteienfamilie, die bei der EU-Wahl am besten abschneidet.

