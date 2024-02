Berufungsgericht verhandelt über Auslieferung von Assange

London - Julian Assange hofft bei einer Anhörung vor Gericht in London an diesem Dienstag und Mittwoch auf eine letzte Chance, sich gegen seine Auslieferung in die USA zu wehren. Sollte dem Antrag des Wikileaks-Gründers auf Berufung nicht stattgegeben werden, wäre der Rechtsweg in Großbritannien ausgeschöpft. Das US-Justizministerium will ihm in den USA wegen Spionagevorwürfen den Prozess machen. Bei einer Verurteilung in den USA drohen Assange bis zu 175 Jahre Haft.

Selenskyj nennt Lage an Front "äußerst schwierig"

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach einem Frontbesuch die Lage dort als "äußerst schwierig" charakterisiert. Probleme gebe es an Frontabschnitten, wo die Russen die größten Reserven konzentriert hätten, sagte Selenskyj am Montag in seiner täglichen Videoansprache. "Sie nutzen Verzögerungen bei der Hilfe für die Ukraine aus." Selenskyj beklagte den Mangel an Artilleriegeschossen, an Flugabwehrsystemen im frontnahen Bereich und an weitreichenden Raketen.

11 ukrainische Kinder aus Russland auf dem Weg zurück

Moskau - Elf ukrainische Kinder haben sich am Montag unter Vermittlung Katars auf den Rückweg von Russland in die Ukraine zu ihren Familien gemacht. Die Kinder im Alter zwischen zwei und 16 Jahren, manche von ihnen mit Erkrankungen, wurden am Montag in die katarische Botschaft in Moskau gebracht. Am Dienstag sollen sie über Belarus in den Nordwesten der Ukraine reisen. Sie sollen von katarischen Diplomaten begleitet werden.

Mordprozess rund um Polizist in Leoben

Leoben - Ein Ex-Polizist muss sich am Dienstag in Leoben wegen Mordes vor einem Geschworenengericht verantworten. Er soll im Februar 2023 den Postenkommandanten der Polizeiinspektion Trieben durch insgesamt vier Schüsse getötet haben. Der Bluttat soll ein Gespräch über eine Dienstverletzung vorausgegangen sein. Der Angeklagte war bisher geständig. Zum Prozess sind acht Zeugen geladen, ein Urteil wurde für den Nachmittag angekündigt.

Nawalnys Leiche für zwei weitere Wochen unter Verschluss

Salechard - Die russischen Behörden wollen die Leiche des in Haft ums Leben gekommenen Kremlkritikers Alexej Nawalny nach Angaben seines Teams noch mindestens 14 Tage weiter unter Verschluss halten. "Die Ermittler haben den Anwälten und der Mutter von Alexej gesagt, dass sie die Leiche nicht herausgeben", schrieb Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch am Montag auf X (vormals Twitter). Als Grund seien "chemische Untersuchungen" genannt worden, die am Toten vorgenommen werden sollen.

EU-Erklärung zum Tod Nawalnys: Putin ist verantwortlich

Brüssel - Österreich und die anderen 26 EU-Staaten werfen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gemeinschaftlich vor, die Schuld am Tod seines politischen Gegners Alexej Nawalny zu tragen. "Die Europäische Union ist schockiert über den Tod des russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny, für den letztlich Präsident Putin und die russischen Behörden die Verantwortung tragen", heißt es in einer durch den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell veröffentlichten Erklärung.

Streik bei der Lufthansa in Deutschland begonnen

Frankfurt/Schwechat - Bei der AUA-Mutter Lufthansa hat der zweite Warnstreik des Bodenpersonals in Deutschland begonnen. Das Unternehmen rechnet mit Hunderten Flugausfällen und mehr als 100.000 betroffenen Passagieren. Bereits für den Montagabend hat die Gesellschaft an ihrem wichtigsten Drehkreuz Frankfurt etliche Verbindungen gestrichen. Nur einige wenige Interkontinental-Flüge sollten noch stattfinden. Flüge der Austrian Airlines (AUA) sind laut einer Sprecherin vorerst nicht betroffen.

16-jährige Skifahrerin nach Unfall in Tirol verstorben

Achenkirch - Ein tragischer Unfall auf einer Freestyle-Schanze in einem Funpark auf der Christlum im Tiroler Achenkirch (Bezirk Schwaz) am vergangenen Freitag hat einer 16-jährigen deutschen Skifahrerin das Leben gekostet. Die Jugendliche war über die Schanze gefahren, hatte die Kontrolle verloren und war hart auf die Piste geprallt. Nach einer Reanimation durch einen Notarzt wurde sie in die Innsbrucker Klinik geflogen. Dort verstarb sie am Montag, teilte die Polizei mit.

