Rendi-Wagner als neue ECDC-Direktorin nominiert

Wien/Stockholm/Brüssel - Die ehemalige Gesundheitsministerin und Ex-SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner ist vom Verwaltungsrat der EU-Gesundheitsbehörde ECDC als neue Direktorin nominiert worden. Das teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch per Aussendung mit. Die Epidemiologin wurde für eine fünfjährige Amtszeit vorgeschlagen. Sie soll der deutschen Medizinerin Andrea Ammon auf dem Posten nachfolgen. Vor ihrer offiziellen Ernennung muss Rendi-Wagner noch vom Europäischen Parlament bestätigt werden.

"Kurier" baut Personal ab und setzt auf neuen Chefredakteur

Wien - Die schwierige wirtschaftliche Lage in der Medienbranche schlägt sich beim Kurier Medienhaus in einem Umstrukturierungsprozess samt Sparpaket nieder. Am Dienstag wurden bis zu 40 Redaktionsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter im Frühwarnsystem des AMS zur Kündigung angemeldet. Zudem gab das Medienhaus am Mittwoch per Aussendung einen Wechsel an der Spitze der Redaktion bekannt: Martin Gebhart löst mit 1. März Martina Salomon als Chefredakteur ab. Salomon wird Herausgeberin.

Einigung auf strengere EU-Grenzwerte für Luftverschmutzung

EU-weit/Brüssel - Ab 2030 sollen in der EU strengere Grenzwerte für Luftverschmutzung gelten. Darauf haben sich Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments am Dienstagabend in Brüssel geeinigt, wie beide Seiten mitteilten. Die Richtlinie sieht strengere Grenz- und Zielwerte für mehrere Schadstoffe vor, darunter Feinstaub, Stickstoffdioxid, Schwefeldioxid und Ozon. Die EU-Staaten setzten aber durch, dass sie die neuen Werte in einigen Fällen erst 2040 einhalten müssen.

EU einigt sich auf neue Russland-Sanktionen

Brüssel - Die EU-Staaten wollen zum zweiten Jahrestag des Kriegs in der Ukraine neue Russland-Sanktionen verhängen. Darauf einigten sich am Mittwoch Vertreter der 27 Mitgliedsländer in Brüssel, wie die belgische EU-Ratspräsidentschaft mitteilte. Das 13. Paket sei eines der "bisher umfangreichsten" der EU, erklärte der belgische Ratsvorsitz am Mittwoch in Brüssel nach der Grundsatzeinigung der Ständigen Vertreter der Mitgliedsländer.

Ukraine-Krieg - Fast jeder Zweite für Friedensverhandlungen

EU-weit/Brüssel - Knapp die Hälfte der Menschen in Österreich (49 Prozent) findet, dass die EU die Ukraine zu Friedensverhandlungen mit Russland drängen sollte. Zu dem Schluss kommt zumindest eine Umfrage der Denkfabrik European Council on Foreign Relations (ECFR), die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Die Studie wurde in zwölf EU-Mitgliedstaaten durchgeführt. Im Schnitt aller Teilnehmer waren 41 Prozent für Verhandlungen.

Schwacher Wohnbau: Wifo-Experte warnt vor Wohnungslücke

Wien - Wifo-Wohnbauexperte Michael Klien würde die schwächelnde Bauwirtschaft und das einhergehend schwächelnde Baunebengewerbe stärken, indem auf dem Wohnungs- und Wohnbaumarkt gehandelt wird. "Wir fürchten, mit der eingebrochenen Neubauproduktion wird es dazu kommen, dass 2025 und 2026 zusehends eine Wohnungslücke auftut", sagte Klien am Mittwochvormittag gegenüber ORFIII. Die Mietkosten werden wohl weiter über der Inflation steigen. Auch die Arbeitslosigkeit werde steigen.

EU-Wahltermin am 9. Juni wird nun auch formell festgelegt

Wien - Der Termin für die EU-Wahl in Österreich wird nun auch formell auf den bereits bekannten 9. Juni festgelegt. Die Bundesregierung fixiert im Ministerrat am Mittwoch einen entsprechenden Vorschlag des Innenministers, der eine Verordnung zum Wahltermin vorsieht. Ressortchef Gerhard Karner (ÖVP) betonte vor der Regierungssitzung, dass diesmal 20 statt 19 österreichische Mandate vergeben werden.

Hilferuf eines Betroffenen aus dem Maßnahmenvollzug

Wien - Ein dramatischer Hilferuf aus dem Maßnahmenvollzug - die zeitlich unbefristete Unterbringung von gefährlichen Straftätern bzw. Tätern, die aufgrund mangelnder Schuldfähigkeit nicht verurteilt werden können - hat die Volksanwaltschaft erreicht. Ein 36-Jähriger befindet sich seit 18 Jahren im Maßnahmenvollzug und hat damit die Hälfte seines Lebens in Unfreiheit verbracht. Seine Hoffnungen, im Vorjahr entlassen zu werden, haben sich nicht erfüllt.

